с чего всё началось

В пятницу Трамп заявил, что Вашингтон намерен полностью прекратить отношения с Всемирной организацией здравоохранения, поскольку ее руководство отказалось от проведения преобразований, на которых настаивали власти США.

Футбол Юрий Газзаев покидает пост главного тренера «Енисея» Сегодня, 29 мая, министр спорта Красноярского края Павел Ростовцев сообщил у себя в инстраграме, что у главного тренера заканчивается контракт с красноярским футбольным клубом «Енисей» и продлевать его с Юрием Газаевым не будут.

Политика В США рассекретили документы по экс-советнику Трампа Флинну Документы касаются разговоров Флинна с тогдашним российским послом Сергеем Кисляком в конце 2016 года, вскоре после избрания Трампа президентом США. 9

Политика США прекращают все отношения с ВОЗ Вашингтон намерен полностью прекратить отношения с Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), поскольку ее руководство отказалось от проведения преобразований, на которых настаивали власти США. 904

Политика Эксперт оценил указ Трампа о регулировании соцсетей Президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ о регулировании социальных сетей в связи с грядущими президентскими выборами, рассказал RNS исполнительный директор мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок. 253

Авто Новый Toyota Land Cruiser Prado станет кроссовером с вариатором Внедорожник Toyota Land Cruiser Prado, который всегда считался более доступной и утилитарной версией Land Cruiser 200, в новом поколении станет кроссовером с вариатором. 62

Энергетика Кабмин Украины повысит цены на электроэнергию для населения Программа опубликована на сайте Кабмина и каждый может лично ознакомиться с тем, как министры будут «помогать» народу.

Общество Выплачивать пособия на детей до 15 лет начнут с 1 июня Москва, 29 мая 2020, 16:58 — REGNUM Предоставление единовременной выплаты в 10 тысяч рублей на детей в возрасте от 3 до 15 лет начнётся 1 июня. 335

Хоккей В США предложили переименовать награду НХЛ в честь Овечкина Журналист американского издания Deadspin Сэм Фелс предложил переименовать награду лучшему снайперу регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в честь форварда "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина. 3

Шоу-бизнес Российские артисты подали заявки на получение МРОТ Российские артисты подали заявление на получение прямых выплат от государства в размере одного МРОТ на работника. 157

Футбол «ПСЖ» и «Интер» согласовали трансфер Икарди Ранее сообщалось, что "Интер" потерял интерес к нападающему французскому "Пари Сен-Жермен" Эдинсону Кавани и полузащитнику "Барселоны" Артуро Видалю.

Игры Игру Darkest Dungeon временно раздают бесплатно Бесплатная версия игры Darkest Dungeon будет доступна в Steam до восьми вечера по Москве второго июня. 2

Политика Пушков оценил резкое заявление Кравчука о России Ранее Кравчук раскритиковал страны Европы за политику в отношении РФ. По его словам, для сдерживания Москвы нужна международная коалиция. 1,1K

Футбол Чемпионат Англии по футболу возобновится 17 июня Лондон, 29 мая 2020, 08:44 — REGNUM Чемпионат Англии по футболу возобновится 17 июня.

Политика Путин объявил 24 июня нерабочим днем Президент РФ Владимир Путин объявил 24 июня 2020 года нерабочим днем с сохранением зарплаты, сообщает пресс-служба Кремля. 2,3K

Общество Российские СМИ удалили новости о пародии Галкина на Путина и Собянина Несколько российских СМИ удалили опубликованные ранее новости о ролике юмориста Максима Галкина с пародией на совещание Владимира Путина с Сергеем Собяниным о графике прогулок в Москве. 2

Экономика Сбербанк полностью подключился к Системе быстрых платежей Сбербанк России подключил для своих клиентов опцию отправления и приема переводов по номеру телефона клиентов разных банков в рамках Системы быстрых платежей (СБП), следует из данных в приложении банка. 129

Общество Минюст РФ убрал из проекта нового КоАП увеличенные штрафы Отмечается, что действующие размеры наказаний и сроки давности привлечения к административной ответственности в проекте нового КоАП не будут увеличены. 127

Здоровье Вахтовикам в Ульяновской области уделят особое внимание Власти намерены уделить особое внимание населенным пунктам с большим количеством граждан, работающих в других регионах. 5