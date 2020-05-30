Коронавирус
РБКЗахарова раскритиковала разрыв США отношений с ВОЗ
Разрыв отношений между США и Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) является ударом по международно-правовым основам взаимодействия в здравоохранении. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает ТАСС.
Читать в источнике
Оценить65
Что могут США предложить миру взамен? Печальная картина, открывшаяся в американской системе здравоохранения в период пандемии, не оставляет шанса Вашингтону говорить о лидерстве в этой сфере.
— Мария Захарова, российский дипломатРБК 18:25
с чего всё началось
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала решение лидера США Дональда Трампа о разрыве отношений между страной и Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), сообщает РИА Новости.Аргументы и Факты18:15
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7212 источников, обновлено в 19:10, Ашберн
Хоккей
Российский хоккеист рассказал об отношении канадцев к Путину
Обо всем рассказал нападающий молодежной сборной России по хоккею Егор Соколов в интервью YouTube-каналу «Игра в тело».
Gazeta.SPb 14:53
Финансы
Рубль рос второй месяц кряду в мае
В течение мая рубль рос второй месяц кряду, увеличившись на 6,06% к доллару и на 4,52% к евро, передает РИА "Новости", ссылаясь на данные Московской биржи.
Газета.Ru 18:33
Кино
Джош Гэд собрал вместе актеров из «Властелина колец» для нового шоу
Лос-Анджелес, США, 28 мая 2020, 14:08 — REGNUM Голливудских звезд из фэнтезийной саги «Властелин колец» собрал для своего онлайн-шоу Reunited Apart американский актер Джош Гэд.
REGNUM вчера в 07:08
Авто
Volkswagen представил новый кроссовер Nivus
Немецкая марка Volkswagen официально представила свой новый купе-кроссовер Nivus.
Somanyhorses вчера в 15:53
Происшествия
Разрушенный в ходе массовых беспорядков Миннеаполис попал на видео
Напомним, что волнения в Миннеаполисе и других городах США начались во вторник, после распространения в соцсетях видео жестокого задержания полицией местного жителя по имени Джордж Флойд.
Российская газета 07:20
Общество
Минтруд предложил новые правила увольнения при пандемии
Минтруд предлагает ввести особый порядок увольнения сотрудников и введение режима простоя в период пандемии коронавируса, который будет действовать до конца текущего года.
Газета.Ru 03:50
Общество
Россияне отказались верить в эпидемию коронавируса
Как считают исследователи, поведение группы россиян, которые не верят в эпидемию или считают ее выдумкой заинтересованных лиц, кардинально отличается от поведения тех, кто факт эпидемии признает.
Lenta.ru вчера в 00:52
Политика
Трамп ограничил въезд в США китайских ученых
Президент США Дональд Трамп ограничил въезд в страну ученых из Китая, которые могут угрожать безопасности США.
РЕН ТВ 16:35
Общество
Галкин спародировал диалог Путина с Собяниным о прогулках в Москве
Юморист Максим Галкин спародировал совещание президента России Владимира Путина с мэром Москвы Сергеем Собяниным, посвященное утвержденному в Москве графику прогулок в период пандемии коронавируса.
РБК 01:33
Армия и оружие
Появилось видео первого боевого применения самолета Як-130
Появилось видео первого боевого применения самолета Як-130. Об этом сообщили представители Telegram-канала "Военный обозреватель".
Piter.tv 06:42
Политика
Пекин может силой вернуть контроль над Тайванем – китайский генерал
Китайские власти могут использовать армию, чтобы воссоединить Тайвань с материковым Китаем.
Украина.ру 02:06
Общество
Санатории Крыма с 15 июня откроют для внутрирегионального туризма
С 15 июня санаторно-курортные учреждения Крыма начнут принимать первых туристов, правда, не с материковой части РФ, а пока только крымчан.
Российская газета 12:36
Политика
Таджикистан направил ноту МИД РФ из-за предложения Лаврова
Душанбе, 29 мая 2020, 18:12 — REGNUM Министерство иностранных дел Таджикистана сегодня, 29 мая, направило ноту МИД России, сообщает департамент информации таджикистанского внешнеполитического ведомства.
REGNUM 11:12
Хоккей
В США предложили переименовать награду НХЛ в честь Овечкина
Журналист американского издания Deadspin Сэм Фелс предложил переименовать награду лучшему снайперу регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в честь форварда "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина.
Газета.Ru вчера в 12:41
Политика
Германия раскрыла новые санкции против России из-за атак хакеров ГРУ
Германия раскрыла информацию о новых персональных санкциях из-за атак на Бундестаг хакеров ГРУ.
Lenta.ru 12:26
Космос
Очередной прототип корабля Starship взорвался при испытаниях
Третий в этом году прототип корабля Starship, создаваемого компанией SpaceX Илона Маска для межпланетных полетов, взорвался при испытаниях в Техасе.
Известия 15:59
Энергетика
За что Польшу оставили без русского газа и что будет дальше
"Газпром" бронировал на них совсем небольшие объемы, а 26 мая и вовсе прекратил прокачку.
РИА Новости вчера в 01:00
Космос
Предложен новый способ борьбы с космическим мусором
Специалисты рассказали, что наиболее эффективным способом борьбы с космическим мусором может стать налог на использование орбиты.
Anonsens 27 мая в 17:19
Шоу-бизнес
Никас Сафронов резко ответил «жалующимся на безденежье» артистам
Никто из популярных артистов не находится на грани нищеты. Таким мнением в беседе с изданием "Собеседник" поделился художник Никас Сафронов.
РИА Новости вчера в 21:10
Политика
МИД Украины сообщил о планах ликвидировать администрации ДНР и ЛНР
В эфире телеканала ATR чиновник сообщил, что власти Украины намерены ликвидировать администрации самопровозглашённых ДНР и ЛНР после установления контроля в Донбассе.
Моя Москва.онлайн вчера в 02:35
Киберспорт
Star Wars: Battlefront II бесплатно раздадут в PS Plus в июне
NewInform 27 мая в 04:14
Армия и оружие
В России рассказали о «залипании» от «Бронебойщика»
В эфире радио Sputnik военный обозреватель Виктор Баранец заявил о восхищении иностранных посетителей зарубежных выставок, которые «залипали» у стендов с российской авиационной ракетой С-8ОФП «Бронебойщик».
Военное дело 01:20
Игры
Ubisoft раздает бесплатно Far Cry 5 на выходные
Компания Ubisoft проводит акцию «бесплатные выходные», в рамках которой временно бесплатной стала игра Far Cry 5, сообщается на сайте компании.
Live24 02:45
Экономика
Обходы Аксая и Краснодара может построить компания Ротенберга
Группа компаний «Нацпроектстрой», которая является совместным предприятием ВЭБ.РФ и Аркадия Ротенберга, может без конкурса получить несколько госконтрактов на строительство федеральных автодорог.
Южный автомобиль вчера в 09:11
Авто
Acura представила седан Acura TLX нового поколения
Компания Acura представила спортивный седан TLX нового поколения.
Автоновости дня 10:45
Кино
«Соник в кино» получит продолжение
Компании Paramount Pictures и Sega Sammy разрабатывают сиквел фильма "Соник в кино".
ИА InterMedia 04:48
Общество
Режим безопасного поведения в Бурятии продлён до конца июня
Улан-Удэ, 29 мая 2020, 17:27 — REGNUM В Бурятии режим безопасного поведения продлили сразу на месяц до 30 июня.
REGNUM 10:27
Музыка
Группа «Кино» выпустила новый клип «Мама, мы все тяжело больны»
Группа «Кино» представила новый клип на песню «Мама, мы все тяжело больны».
News.ru 06:16