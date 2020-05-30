с чего всё началось

Что могут США предложить миру взамен? Печальная картина, открывшаяся в американской системе здравоохранения в период пандемии, не оставляет шанса Вашингтону говорить о лидерстве в этой сфере.

Разрыв отношений между США и Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) является ударом по международно-правовым основам взаимодействия в здравоохранении. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает ТАСС.

Хоккей Российский хоккеист рассказал об отношении канадцев к Путину Обо всем рассказал нападающий молодежной сборной России по хоккею Егор Соколов в интервью YouTube-каналу «Игра в тело».

Финансы Рубль рос второй месяц кряду в мае В течение мая рубль рос второй месяц кряду, увеличившись на 6,06% к доллару и на 4,52% к евро, передает РИА "Новости", ссылаясь на данные Московской биржи.

Происшествия Разрушенный в ходе массовых беспорядков Миннеаполис попал на видео Напомним, что волнения в Миннеаполисе и других городах США начались во вторник, после распространения в соцсетях видео жестокого задержания полицией местного жителя по имени Джордж Флойд. 2

Общество Минтруд предложил новые правила увольнения при пандемии Минтруд предлагает ввести особый порядок увольнения сотрудников и введение режима простоя в период пандемии коронавируса, который будет действовать до конца текущего года. 1,3K

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Политика Трамп ограничил въезд в США китайских ученых Президент США Дональд Трамп ограничил въезд в страну ученых из Китая, которые могут угрожать безопасности США.

Общество Галкин спародировал диалог Путина с Собяниным о прогулках в Москве Юморист Максим Галкин спародировал совещание президента России Владимира Путина с мэром Москвы Сергеем Собяниным, посвященное утвержденному в Москве графику прогулок в период пандемии коронавируса. 4,8K

Политика Таджикистан направил ноту МИД РФ из-за предложения Лаврова Душанбе, 29 мая 2020, 18:12 — REGNUM Министерство иностранных дел Таджикистана сегодня, 29 мая, направило ноту МИД России, сообщает департамент информации таджикистанского внешнеполитического ведомства. 4

Хоккей В США предложили переименовать награду НХЛ в честь Овечкина Журналист американского издания Deadspin Сэм Фелс предложил переименовать награду лучшему снайперу регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в честь форварда "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина. 3

Космос Очередной прототип корабля Starship взорвался при испытаниях Третий в этом году прототип корабля Starship, создаваемого компанией SpaceX Илона Маска для межпланетных полетов, взорвался при испытаниях в Техасе. 36

Энергетика За что Польшу оставили без русского газа и что будет дальше "Газпром" бронировал на них совсем небольшие объемы, а 26 мая и вовсе прекратил прокачку.

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Армия и оружие В России рассказали о «залипании» от «Бронебойщика» В эфире радио Sputnik военный обозреватель Виктор Баранец заявил о восхищении иностранных посетителей зарубежных выставок, которые «залипали» у стендов с российской авиационной ракетой С-8ОФП «Бронебойщик». 41

Игры Ubisoft раздает бесплатно Far Cry 5 на выходные Компания Ubisoft проводит акцию «бесплатные выходные», в рамках которой временно бесплатной стала игра Far Cry 5, сообщается на сайте компании. 16