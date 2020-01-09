Такое впечатление, что, как и во времена инквизиции, наука объявлена польским Сеймом ересью, а сторонники исторических фактов обвинены им в колдовстве. Вот так идеология побеждает правду.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова назвала резолюцию сейма Польши о начале Второй мировой войны "победой идеологии над правдой". Об этом Захарова написала на своей странице в Facebook.

Захарова раскритиковала резолюцию Польши о Второй мировой

Политика Украина получила от США важные данные по авиакатастрофе в Иране Представители американских властей передали президенту Украины Владимиру Зеленскому и главе МИД страны Вадиму Пристайко "важные данные" о крушении украинского пассажирского самолета в Иране.

Армия и оружие Bloomberg: США усилят военное присутствие в Тихоокеанском регионе Вооруженные силы США собираются расширить усилия по противодействию Китаю, направив в Тихоокеанский регион специальную оперативную группу, способную проводить информационные, электронные, ракетные и кибероперации против Пекина, передает агентство Блумберг.

Футбол Адвокат подтвердил интерес «Фейеноорда» к Кокорину Главный тренер «Фейеноорда» Дик Адвокат подтвердил информацию о заинтересованности клуба в подписании форварда «Зенита» Александра Кокорина.

Общество Лукашенко ввел экологический налог на транзит нефти Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал постановление, в соответствии с которым в стране вводится экологический налог на транзит нефти, передает «РИА Новости» 10 января со ссылкой на пресс-службу Лукашенко.

Политика Козак прокомментировал договорённости с Украиной по газу Вице-премьер России Дмитрий Козак сообщил, что российская сторона не видит признаков того, что Киев планирует нарушить достигнутые между Россией и Украиной договорённости по транзиту газа.

Финансы Курс доллара опустился ниже 61 рубля Курс евро упал на 38 копеек и составил 67,66 рубля. 24 декабря курс доллара опустился ниже 62 рублей впервые с 12 июля 2018 года.

Хоккей «Сибирь» прервала победную серию «Локомотива» в КХЛ "Локомотив" прервал победную серию из трех матчей и с 55 очками занимает шестое место в Западной конференции, а "Сибирь", одержавшая третью победу в последних пяти играх, расположилась на шестой строчке на Востоке, имея в активе 51 очко.

Происшествия Из ФСБ уволили снимавших стрельбу на Лубянке сотрудников Из центрального аппарата ФСБ были уволены 16 человек из отдела «П», причастные к съемке событий во время расстрела на Лубянке.

Происшествия Основной версией крушения самолета в Алматы назвали обледенение В день вылета воздушное судно не обработали специальным средством против обрастания льдом Ключевой версией в деле о крушении самолета компании Bek Air в Алматы следователи называют обледенение воздушного судна, сообщил вице-премьер Казахстана Роман Скляр.

Финансы Минэкономразвития ожидает дальнейшего замедления инфляции Снижение годовых темпов роста потребительских цен в России в I квартале продолжится, инфляция в годовом выражении в этот период может составить 2,2-2,3% следует из подготовленной Минэкономразвития «Картины инфляции».