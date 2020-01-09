Политика
Газета.RuЗахарова раскритиковала резолюцию Польши о Второй мировой
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова назвала резолюцию сейма Польши о начале Второй мировой войны "победой идеологии над правдой". Об этом Захарова написала на своей странице в Facebook.
Читать в источнике
Оценить370
Такое впечатление, что, как и во времена инквизиции, наука объявлена польским Сеймом ересью, а сторонники исторических фактов обвинены им в колдовстве. Вот так идеология побеждает правду.
— Мария Захарова, российский дипломатРИА Новости вчера в 13:21
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7038 источников, обновлено в 10:58, Ашберн
Показать все источники
Автоматически обработано 7038 источников, обновлено в 10:58, Ашберн
Политика
Украина получила от США важные данные по авиакатастрофе в Иране
Представители американских властей передали президенту Украины Владимиру Зеленскому и главе МИД страны Вадиму Пристайко "важные данные" о крушении украинского пассажирского самолета в Иране.
Экономика
Наталья Касперская покинет совет директоров банка «Открытие»
Владелица компаний Infowatch Наталья Касперская сообщила, что покинет совет директоров банка «Открытие».
Происшествия
В Москве эксперты незаконно признали инвалидами 238 человек
Сотрудники московского филиала федерального казенного учреждения (ФКУ) «Главное бюро медико-социальной экспертизы» незаконно установили 238 людям различные группы инвалидности.
Армия и оружие
Bloomberg: США усилят военное присутствие в Тихоокеанском регионе
Вооруженные силы США собираются расширить усилия по противодействию Китаю, направив в Тихоокеанский регион специальную оперативную группу, способную проводить информационные, электронные, ракетные и кибероперации против Пекина, передает агентство Блумберг.
Футбол
Адвокат подтвердил интерес «Фейеноорда» к Кокорину
Главный тренер «Фейеноорда» Дик Адвокат подтвердил информацию о заинтересованности клуба в подписании форварда «Зенита» Александра Кокорина.
Общество
Лукашенко ввел экологический налог на транзит нефти
Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал постановление, в соответствии с которым в стране вводится экологический налог на транзит нефти, передает «РИА Новости» 10 января со ссылкой на пресс-службу Лукашенко.
Кино
Комедия «Холоп» собрала в российском прокате 2 млрд рублей
Ранее при сборах в 1,9 млрд рублей "Холоп" стал самой кассовой комедией за всю историю российского проката.
Политика
Козак прокомментировал договорённости с Украиной по газу
Вице-премьер России Дмитрий Козак сообщил, что российская сторона не видит признаков того, что Киев планирует нарушить достигнутые между Россией и Украиной договорённости по транзиту газа.
Финансы
Курс доллара опустился ниже 61 рубля
Курс евро упал на 38 копеек и составил 67,66 рубля. 24 декабря курс доллара опустился ниже 62 рублей впервые с 12 июля 2018 года.
Общество
Россияне в ночь на 11 января увидят первое лунное затмение в 2020 году
Первое из четырех лунных затмений 2020 года россияне увидят в ночь на субботу, 11 января.
Кино
Нед Старк из «Игры престолов» появится в сериале «Властелин колец»
Роль Белдора в сериале «Властелин колец» сыграет Роберт Арамайо, исполнивший роль молодого Неда Старка в «Игре престолов», сообщает Radio Times.
Происшествия
В Пермском крае в ДТП с автобусом пострадали девять человек
В Пермском крае в результате столкновения автобуса с другими автомобилями пострадали девять человек, в том числе четверо детей.
Политика
Россию обязали заплатить Украине за Крым
Россию обязали возместить украинским компаниям потери, которые они понесли, потеряв активы в Крыму.
Политика
В Абхазии заявили об участии граждан Украины в попытке госпереворота
Футбол
«Барселона» проиграла «Атлетико» в полуфинале Суперкубка Испании
Футболисты «Барселоны» в полуфинальном матче Суперкубка Испании проиграли мадридскому «Атлетико».
Политика
НАТО верит сообщениям СМИ о возможном поражении украинского Boeing ракетой
НАТО не видит оснований не верить сообщениям СМИ о возможном поражении украинского самолета Boeing 737 иранской ракетой.
Хоккей
«Сибирь» прервала победную серию «Локомотива» в КХЛ
"Локомотив" прервал победную серию из трех матчей и с 55 очками занимает шестое место в Западной конференции, а "Сибирь", одержавшая третью победу в последних пяти играх, расположилась на шестой строчке на Востоке, имея в активе 51 очко.
Происшествия
Из ФСБ уволили снимавших стрельбу на Лубянке сотрудников
Из центрального аппарата ФСБ были уволены 16 человек из отдела «П», причастные к съемке событий во время расстрела на Лубянке.
Происшествия
Основной версией крушения самолета в Алматы назвали обледенение
В день вылета воздушное судно не обработали специальным средством против обрастания льдом Ключевой версией в деле о крушении самолета компании Bek Air в Алматы следователи называют обледенение воздушного судна, сообщил вице-премьер Казахстана Роман Скляр.
Культура
Телешоу «Сам себе режиссер» закрыли после 28 лет в эфире
Бессменный ведущий телепередачи "Сам себе режиссер" Алексей Лысенков сообщил о закрытии программы после почти трех десятилетий в эфире.
Биатлон
Фуркад стал победителем в спринте на этапе Кубка мира
Француз Мартен Фуркад стал победителем в спринтерской гонке на этапе Кубка мира в немецком Оберхофе.
Кино
HBO снимет сериал на основе «Паразитов»
Общество
Васильева поддержала идею писать слово «ветеран» с заглавной буквы
Министр просвещения РФ Ольга Васильева поддержала инициативу школьника из Твери писать слово «ветеран» с заглавной буквы.
Финансы
Минэкономразвития ожидает дальнейшего замедления инфляции
Снижение годовых темпов роста потребительских цен в России в I квартале продолжится, инфляция в годовом выражении в этот период может составить 2,2-2,3% следует из подготовленной Минэкономразвития «Картины инфляции».
Общество
Роспотребнадзор дал рекомендации по использованию мобильного телефона
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) 10 января на своем сайте опубликовала рекомендации по использованию мобильного телефона.
Общество
Жительница Подмосковья выиграла миллиард рублей в лотерею
Обладательницей рекордного лотерейного выигрыша в миллиард рублей оказалась жительница Московской области Надежда Бартош.
Наука