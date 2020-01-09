Политика

Газета.RuГазета.RuЗахарова раскритиковала резолюцию Польши о Второй мировой

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова назвала резолюцию сейма Польши о начале Второй мировой войны "победой идеологии над правдой". Об этом Захарова написала на своей странице в Facebook.
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Мария Захарова
Такое впечатление, что, как и во времена инквизиции, наука объявлена польским Сеймом ересью, а сторонники исторических фактов обвинены им в колдовстве. Вот так идеология побеждает правду.
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