Политика
РИА НовостиЗахарова раскритиковала украинского журналиста из-за Вышинского
Не услышав ответа по существу, дипломат вновь повторила свой вопрос. Она отметила, что украинские СМИ участвуют в "блокаде" российских официальных лиц и не могут позволить себе полноценное интервью с ними. Однако Цимбалюк вновь ушел от ответа, что вызвало у Захаровой смех.
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Я спрашивала о другом, Роман. Я спрашивала, вы можете позволить себе, как представитель УНИАН, наконец сделать интервью с Кириллом Вышинским? Он ответит вам и про медаль, я так думаю, и на все другие вопросы.
— Мария Захарова, российский дипломатФАН вчера в 13:51
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Захарова подловила украинского журналиста на пропаганде вопросом о Вышинском
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