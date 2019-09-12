Политика
Газета.RuЗахарова раскритиковала украинского журналиста из-за Вышинского
Представитель МИД России Мария Захарова высказалась в адрес украинского журналиста агентства УНИАН Романа Цимбалюка, который пытился уйти от ответа на вопрос о руководителе РИА Новости Украина Кирилле Вышинском. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Apple представила три модели iPhone 11
Компания Apple представила новый смартфон iPhone 11 в трех вариантах — обычный iPhone 11, а также iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max.
Daily Storm 10 сентября в 23:02
Политика
ЕС продлил индивидуальные санкции против РФ
Европейский союз продлил на полгода индивидуальные санкции в отношении 170 физических и 44 юридических лиц России и Украины, говорится в опубликованном в четверг заявлении Совета ЕС.
ФАН 07:55
Авто
«АвтоВАЗ» отложил дату старта выпуска «безвтыкового» мотора
Напомним, в июне прошлого года АвтоВАЗ изменил конструкцию поршней 1,6-литровых мотором.
Тарантас Ньюс вчера в 02:45
Футбол
Бабаев рассказал, почему Комличенко не смог перейти в ЦСКА
Генеральный директор футбольного московского клуба ЦСКА Роман Бабаев рассказал о том, почему российский нападающий чешской команды «Млада Болеслава» Николай Комличенко не перешел в состав московской команды.
REGNUM 01:24
Космос
Космические аппараты начнут собирать в Щелкове
Источник фото: телеканал "360" По словам зампреда правительства Подмосковья, в дальнейшем ГКС подготовит 24 космических аппаратов к 2035 году.
Телеканал 360° вчера в 07:50
Политика
В правительстве отметили невозможность отмены 8-часового рабочего дня
Вице-премьер и руководитель аппарата российского правительства Константин Чуйченко заявил, что невозможно отменить 8-часовой рабочий день.
Газета.Ru 21:12
ЖКХ
В Комсомольске-на-Амуре продолжается рост уровня воды в реке
По состоянию на вторник, 10 сентября, уровень воды в реке составил 829 см, что на 179 см выше критической отметки.
Байкал24 10 сентября в 17:15
Политика
Премьер Японии принял отставку правительства в полном составе
Как отмечается, премьер-министр Синдзо Абэ принял заявления об отставке от членов кабинет министров.
Московский Комсомолец 10 сентября в 23:25
Армия и оружие
Сотрудник спецслужб рассказал новые подробности о терактах в США
Израильские спецслужбы предупреждали Соединенные Штаты перед терактами 11 сентября 2001 года, что нельзя так бездумно относиться к безопасности на самолетах, заявил бывший глава спецслужбы "Натив" Яков Кедми в эфире ток-шоу "Вечер с Владимиром Соловьевым".
Вести.Ru 07:00
Кино
Сатирический мультсериал South Park продлен до 2023 года
Сатирический мультсериал South Park официально продлен до 2023 года.
Актуальные Новости 17:04
Политика
Командир украинских моряков объяснил отказ стрелять в ответ в Керченском проливе
Командир первого дивизиона кораблей охраны рейда морского командования Украины Денис Гриценко, который вместе с другими 23 военнослужащими был задержан в Черном море в ноябре 2018 года, объяснил, почему отказался стрелять в ответ по российским пограничникам во время инцидента.
Lenta.ru 10:49
Политика
Трамп не верит публикациям, что Израиль шпионил за ним
Президент США Дональд Трамп не верит публикациям, что Израиль шпионил за ним.
РИА Новости 18:29
Политика
Захарова обвинила Болтона во вранье на тему разногласий с Трампом
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что бывший советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон пытался обвинить Россию в распространении дезинформации, но сам скрывал от общественности свои разногласия с американским лидером.
РЕН ТВ вчера в 08:04
Политика
Зеленский заявил о разработке карты выполнения Минских соглашений
Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что украинская сторона создает план выполнения обязательств по Минским договоренностям с конкретными сроками.
Газета.Ru 11:20
Политика
В ВТО подтвердили победу России в споре с Украиной
Апелляционный орган Всемирной торговой организации (ВТО) подтвердил решение арбитража о победе России в споре с Украиной о пошлинах на нитрат аммония.
RT на русском 10:28
Политика
Президент Чехии назвал позором ситуацию с памятником маршалу Коневу
Ситуация с памятником маршалу Коневу является позором для Чехии, так как это символ памяти всех воинов Красной Армии, которые пали при освобождении Чехословакии в 1945 году, заявил президент Милош Земан, выступая по TV Barrandov.
РИА Новости 15:29
Футбол
Артем Дзюба подарил футболку школьнику из Калининграда
Сделав фото, парень получил от футболиста еще в подарок футболку! - рассказал Сергей Лютаревич. Школьник пообещал бережно хранить подарок.
КП - Калининград вчера в 05:28
Происшествия
47 тысяч жителей Шелехова остались без света из-за аварии
Утром 13 сентября жители Шелехова остались без электроснабжения.
Твой Иркутск 21:00
Шоу-бизнес
Наташа Королева опубликовала видео игры на раздевание с Киркоровым
1996 г в долгих перелетах играем в азартные игры на деньги а кто все поиграл то на раздевание, - написала артистка.
Петрозаводск говорит вчера в 15:19
Культура
Актеру Петру Мамонову провели операцию на сердце
Актер и музыкант Петр Мамонов 12 сентября успешно перенес операцию на сердце. Об этом РБК сообщила жена артиста Ольга Мамонова.
РБК 08:42
Интернет
Приложения-фонарики могут получить доступ к личной информации
Сотрудники компании по разработке антивирусного обеспечения Avast проанализировали запросы 937 приложений-фонариков.
Профиль 10 сентября в 11:35
Авто
Минусы турбированных двигателей китайского производства
Car.ru 10 сентября в 05:24
Баскетбол
Сборная США по баскетболу во второй раз проиграла на ЧМ
Встреча команд Сербии и США завершилась со счётом 94:89. Отметим, что американцы терпят второе поражение подряд на чемпионате мира-2019.
МК-Спорт 11:23
Экономика
ЦБ предлагает заморозить досрочные переводы пенсионных накоплений
Как заявил журналистам замминистра финансов РФ Алексей Моисеев, предлагается заморозить досрочные переводы накоплений минимум на три года.
ТАСС 07:38
Политика
Путин выпил стопку в Дагестане, как и обещал 20 лет назад
Владимир Путин выпил стопку, как обещал во время своей поездки в Дагестан 20 лет назад.
Москва 24 07:49
Кино
Фильм о Юлии Началовой начнут снимать в конце сентября
Национальная служба новостей 16:16