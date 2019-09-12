Политика

Газета.RuГазета.RuЗахарова раскритиковала украинского журналиста из-за Вышинского

Представитель МИД России Мария Захарова высказалась в адрес украинского журналиста агентства УНИАН Романа Цимбалюка, который пытился уйти от ответа на вопрос о руководителе РИА Новости Украина Кирилле Вышинском. Об этом сообщает РИА "Новости".
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