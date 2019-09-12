Политика
РИА НовостиЗахарова раскритиковала украинского журналиста из-за Вышинского
Не услышав ответа по существу, дипломат вновь повторила свой вопрос. Она отметила, что украинские СМИ участвуют в "блокаде" российских официальных лиц и не могут позволить себе полноценное интервью с ними. Однако Цимбалюк вновь ушел от ответа, что вызвало у Захаровой смех.
Читать в источнике
Оценить28
Я спрашивала о другом, Роман. Я спрашивала, вы можете позволить себе, как представитель УНИАН, наконец сделать интервью с Кириллом Вышинским? Он ответит вам и про медаль, я так думаю, и на все другие вопросы.
— Мария Захарова, российский дипломатФАН вчера в 13:51
Подробнее о событии
Показать все источники
Захарова подловила украинского журналиста на пропаганде вопросом о Вышинском
Телеканал 360°вчера в 13:46
Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 00:31, Вашингтон
Экономика
Основатель Yota заберет последний актив Магомедова за долги
Как стало известно РБК, «А-Проперти», принадлежащая основателю телекоммуникационного оператора Yota Альберту Авдоляну, получит за долги Якутскую топливно-энергетическую компанию (ЯТЭК), подконтрольную Зиявудину Магомедову.
РБК вчера в 00:00
Политика
Отмену восьмичасового рабочего дня правительством признали невозможной
Среди упомянутых документов оказался и декрет о восьмичасовом рабочем дне.
Lenta.ru вчера в 22:18
Армия и оружие
Путин заявил о ценности выходцев с Кавказа в российской армии
Российская армия нуждается в военнослужащих – выходцах с Кавказа, заявил президент Владимир Путин.
Взгляд.ру вчера в 08:50
Футбол
Каррера может возглавить «Оренбург», «Рубин» или «Динамо»
У Зидана больше нет неограниченного кредита доверия в «Реале» Руководство «Реала» изменило свою позицию относительно главного тренера команды Зинедина Зидана.
Чемпионат вчера в 18:00
Наука
В США вручили Шнобелевские премии
ТАСС вчера в 21:18
Общество
За последние 10 лет «средний россиянин» стал старше на полтора года
Отмечается также, что почти за 10 лет средний возраст россиянина вырос почти на полтора года: по данным статистической службы на 1 января 2009 года он составлял 38,8 года.
Вести.Ru вчера в 05:15
Шоу-бизнес
Алла Пугачева опубликовала ночное селфи
Вчера, 11 сентября, Алла Пугачева обрадовала поклонников новой публикацией в своем аккаунте Instagram.
Территория новостей вчера в 13:23
Политика
Минюст США назовет имя подозреваемого по делу о терактах 11 сентября
Минюст Соединенных Штатов и ФБР планируют назвать имя чиновника из Саудовской Аравии, которого подозревают в причастности к подготовке терактов 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке.
Газета.Ru вчера в 22:47
Космос
ТАСС рассказал о главных миссиях на Луну
Основным источником для формирования списка прилунившихся аппаратов стала книга "Путешествия к Луне" кандидата физико-математических наук, доцента физического факультета МГУ Владимир Сурдина, который также стал приглашенным экспертом для спецпроекта.
ТАСС вчера в 07:30
Политика
Нидерланды скрывают статус Цемаха по делу MH17
Прокуратура Нидерландов отказалась говорить о статусе вернувшегося в Россию Владимира Цемаха, который был освобождён Киевом в рамках обмена удерживаемыми лицами, сославшись на "продолжающееся расследование".
Life.ru вчера в 21:08
Происшествия
Начальника станции «Новосибирск-главный» арестовали за взяточничество
Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении начальника железнодорожной станции "Новосибирск-Главный", подозреваемого в систематическом получении взяток, он арестован, сообщает в пятницу Западно-Сибирское следственное управление на транспорте СК.
РИА Новости 00:10
Культура
Дудь получил премию «Человек года» GQ и призвал не молчать
Московский Комсомолец 10 сентября в 16:17
Происшествия
Обвинение запросило шесть лет колонии для участника акции в Москве
RT на русском вчера в 11:53
Политика
Интерпол не комментирует запрос России по Смоленкову
Международная организация уголовной полиции (Интерпол) отказалась комментировать информацию о запросе России по поводу местонахождения экс-сотрудника администрации Кремля Олега Смоленкова.
Газета.Ru вчера в 15:58
Шоу-бизнес
Анна Семенович согласилась поужинать с миллионером за деньги
Анна Семенович, Стас Костюшкин, Ольга Кабо: звезды вспоминают первую любовь. А пока Анна много путешествует и строит карьеру певицы.
StarHit.ru 10 сентября в 17:30
Политика
Захарова прокомментировала слова Пушилина о вхождении ДНР в состав РФ
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова главы Донецкой народной республики Дениса Пушилина о задаче региона войти в состав России.
Свободная Пресса вчера в 11:40
Экономика
В правительство внесли план действий по стимулированию экономики
Министерство экономического развития России подготовило и внесло в правительство план действий по стимулированию развития экономики страны, включающий в себя, в том числе, улучшение инвестиционного климата и снижение административных барьеров для бизнеса, сообщил в среду в ходе программы "Диалог" на телеканале "Россия 24" глава министерства Максим Орешкин.
РИА Новости 11 сентября в 06:29
Политика
Мы не одиноки
"Приверженность универсально признанным международно-правовым принципам - один из столпов внешней политики России", - пояснил министр, подчеркнув "здесь мы не одиноки и аналогичной философии придерживается абсолютное большинство государств".
Российская газета вчера в 17:00
Политика
Украина проиграла России спор в ВТО
"Секретариат ВТО распространил доклад Апелляционного органа по результатам рассмотрения спора между Россией и Украиной в связи с антидемпинговыми мерами в отношении нитрата аммония российского происхождения (DS493), в котором подтвердил победу России", - уточнили в Минэкономразвития.
Sputnik Таджикистан вчера в 11:57
Авто
Дилеры предложили ввести сертификацию автосервисов в России
Ассоциация автодилеров РоАД предложила ввести в России многоуровневую систему сертификации автосервисов, исходя из их технической оснащенности и квалификации сотрудников.
Автоновости дня вчера в 22:17
Происшествия
Михаэль Шумахер пришел в сознание
Как сообщает французское издание Le Parisien, Шумахер находится в сознании. Эту информацию подтвердил представитель клиники.
Вести.Ru 11 сентября в 05:57
Здоровье
Скворцова ответит в прямом эфире на вопросы россиян по здравоохранению
Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова ответит в пятницу во время прямого эфира на вопросы россиян.
ТАСС вчера в 17:11
Происшествия
Самолет совершил экстренную посадку из-за пролитого кофе
Самолет Airbus A330-243, следовавший из Франкфурта в Канкун,совершил вынужденную посадку в ирландском Шенноне из-за того, что пилот пролил кофе на приборную панель.
Lenta.ru вчера в 17:23
Политика
Украинские депутаты отказались отменить акты СССР и УССР
Верховная рада Украины отклонила законопроект об отмене большинства актов СССР и УССР на территории страны.
ТК Звезда вчера в 14:58
Экономика
Топилин: повышение МРОТ коснется 3,2 млн россиян
Увеличение минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 12 тыс. 130 руб. потребует 20,9 млрд руб. в 2020 году из средств бюджетов регионов РФ и федерального бюджета, повышение коснется 3,2 млн человек.
ТАСС вчера в 16:31
Политика
Сноуден назвал условия для своего возвращения в США
Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден заявил, что мог бы вернуться на родину и предстать там перед судом только в случае объективного и справедливого рассмотрения его дела.
РБК вчера в 22:20
Армия и оружие
Лавров сообщил об окончании войны в Сирии
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что война в Сирии «действительно закончилась». Об этом министр сообщил в интервью газете «Труд».
РБК вчера в 20:39
Шоу-бизнес
Вдова боксера Дадашева заявила о вымогательстве его родственниками
Вдова боксера Максима Дадашева заявила, что родственники ее погибшего после боя с пуэрториканцем Сабриэлем Матиасом мужа требуют от нее денег.
Московский Комсомолец вчера в 10:55
Политика
Супрун заявила о «раздвоении личности» у Зеленского
Бывшая исполняющая обязанности главы Министерства здравоохранения Украины Ульяна Супрун объяснила изменение риторики президента страны Владимира Зеленского в свой адрес «раздвоением личности».
RT на русском вчера в 22:17
Происшествия
Массовая драка в столовой российского газового завода попала на видео
Lenta.ru вчера в 09:42