Политика
РИА НовостиЗахарова раскритиковала украинского журналиста из-за Вышинского
Не услышав ответа по существу, дипломат вновь повторила свой вопрос. Она отметила, что украинские СМИ участвуют в "блокаде" российских официальных лиц и не могут позволить себе полноценное интервью с ними. Однако Цимбалюк вновь ушел от ответа, что вызвало у Захаровой смех.
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Политика
Зеленский заявил о разработке карты выполнения Минских соглашений
Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что украинская сторона создает план выполнения обязательств по Минским договоренностям с конкретными сроками.
Газета.Ru 11:20
Общество
В Гидрометцентре предупредили о резком похолодании
Антициклон медленно покидает центральные регионы России.
Российская газета вчера в 22:00
Космос
Еще один спутник «Глонасс-М» вывели на внеплановое техобслуживание
Ранее стало известно о выводе на внеплановое техническое обслуживание до 1 октября спутников "Глонасс-М" с системными номерами 717 и 742.
РИА Новости 10 сентября в 06:50
Армия и оружие
Лавров рассказал об окончании войны в Сирии
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил об окончании войны в Сирии. Об этом он рассказал в интервью газете «Труд».
Lenta.ru 20:37
Политика
Отмену восьмичасового рабочего дня правительством признали невозможной
Среди упомянутых документов оказался и декрет о восьмичасовом рабочем дне.
Lenta.ru 22:18
Политика
Рада поддержала законопроект о подготовке к военному положению
Верховная Рада большинством голосов поддержала в первом чтении законопроект о мерах подготовки государства к переходу на военное положение и "отпору вооруженной агрессии", который внес на рассмотрение президент Владимир Зеленский.
Российская газета 05:34
Экономика
Медведев назвал условия для развития рынка арендного жилья
По мнению Медведева, неразвитость рынка арендного жилья в России объясняется в том числе тем, что во времена СССР жилье нельзя было иметь в полной собственности.
Газета.Ru вчера в 07:55
Футбол
Даеи: Роналду побьёт мой рекорд по количеству голов за сборную
Бывший форвард национальной команды Ирана Али Даеи выразил уверенность, что португалец Криштиану Роналду сможет побить его рекорд по количеству голов в составе сборной.
Чемпионат 14:09
Шоу-бизнес
Алла Пугачева опубликовала ночное селфи
Вчера, 11 сентября, Алла Пугачева обрадовала поклонников новой публикацией в своем аккаунте Instagram.
Территория новостей 13:23
Политика
Украина проиграла России спор в ВТО
"Секретариат ВТО распространил доклад Апелляционного органа по результатам рассмотрения спора между Россией и Украиной в связи с антидемпинговыми мерами в отношении нитрата аммония российского происхождения (DS493), в котором подтвердил победу России", - уточнили в Минэкономразвития.
Sputnik Таджикистан 11:57
Политика
Сноуден назвал условия для своего возвращения в США
Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден заявил, что мог бы вернуться на родину и предстать там перед судом только в случае объективного и справедливого рассмотрения его дела.
РБК 22:20
Армия и оружие
Пентагон не комментирует возможность отправки еще 150 военных в Сирию
Пентагон не комментирует возможность отправки дополнительно 150 военных в Сирию, но в целом продолжает стратегию президента Дональда Трампа по сокращению войск в этой стране, сказал РИА Новости представитель американского министерства обороны.
РИА Новости 21:32
Политика
Немецкий таблоид рассказал о проклятом советском наследии
Немецкий таблоид Bild рассказал о наследии, которое осталось от советских войск после их вывода из Германии.
Газета.Ru 22:13
Происшествия
Более 10 жителей Уфы отравились шаурмой
В Уфе из-за шаурмы отравились 15 человек. Об этом передает РИА "Новости" со ссылкой на региональный центр медицинских катастроф.
Газета.Ru 01:32
Происшествия
В Белоруссии двухлетняя девочка случайно задушила мать
РИА Новости 13:05
Авто
Volkswagen выпустит еще один очень маленький кроссовер
Volkswagen выпустит еще один компактный кроссовер, который окажется в самом начале линейки SUV немецкой марки.
AutoNews 06:08
Политика
Путин в Дагестане выполнил данное 20 лет назад обещание и выпил стопку
В 1999 году во время поездки в Дагестан Путин оставил нетронутой стопку.
РБК 08:06
Шоу-бизнес
В Москве прооперировали Александра Розенбаума
МИР 24 10 сентября в 23:35
Происшествия
Человек поджег себя у здания Госсовета Удмуртии
По предварительной информации, человеком, поджегшим себя у здания Госсовета Удмуртии, является Альберт Разин, директор Института человека УдГУ.
Udm-Info 10 сентября в 02:02
Происшествия
Михаэль Шумахер пришел в сознание
Известия вчера в 06:28
Армия и оружие
Сотрудник спецслужб рассказал новые подробности о терактах в США
Израильские спецслужбы предупреждали Соединенные Штаты перед терактами 11 сентября 2001 года, что нельзя так бездумно относиться к безопасности на самолетах, заявил бывший глава спецслужбы "Натив" Яков Кедми в эфире ток-шоу "Вечер с Владимиром Соловьевым".
Вести.Ru 07:00
Энергетика
«Нафтогаз» объяснил позицию по транзитному контракту с Россией
Через несколько месяцев "Газпром" обжаловал вердикт, потребовал полной отмены решения по транзиту, а также подал иск в тот же арбитраж по расторжению контрактов с "Нафтогазом", действующих до конца 2019 года.
РИА Новости вчера в 18:26
Происшествия
Художник Никас Сафронов попал в ДТП на Рублевке
Интерфакс 15:42
Экономика
«Ъ» ознакомился с проектом ВЭБ по модернизации городского транспорта
ВЭБ.РФ предложил обновить городской транспорт в России на средства из Фонда национального благосостояния, сообщает в пятницу газета "Коммерсантъ", ознакомившаяся с проектом.
Интерфакс 20:44
Технологии
Россиян предупредили о сложностях с доступом к интернет-страницам
По расчетам аналитиков, неудобства с доступом к порталам могут испытать миллионы россиян.
Известия 18:22
Технологии
На Крымском мосту начали устанавливать автоматику для движения поездов
На железнодорожной части моста через Керченский пролив начали установку системы автоматического контроля и управления движением поездов.
РБК вчера в 06:34