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Захарова раскрыла, чем угостили в Москве замгоссекретаря США

Первого замгоссекретаря США Стивена Бигана, прибывшего в Москву для переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, угостили русскими блюдами. В меню были щи с лесными грибами, рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.В источнике
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Национальная служба новостей

Лукашенко со щами

Национальная служба новостей15:00
РЕН ТВ

Захарова рассказала об угощении для замгоссекретаря США

РЕН ТВ07:36
Комсомольская правда

В Москве заместителю госсекретаря США подали щи с грибами

Комсомольская правда08:39
РБК

Заместителя госсекретаря США угостили щами с грибами в Москве

РБК08:04
Известия

Биган попробовал щи с лесными грибами на обеде с Лавровым

Известия09:21
Газета.Ru

Захарова рассказала об угощении для замгоссекретаря США

Газета.Ru07:14
РИА Новости

Захарова рассказала, чем угощали замгоссекретаря США

РИА Новости07:00

МИД России прокомментировал обвинения Запада по ситуации с Навальным

В МИДе прокомментировали заявления американской стороны о том, что «в случае подтверждения версии о его отравлении как оппозиционера Вашингтон примет меры, на фоне которых померкнет реакция американского общества на российское вмешательство в президентские выборы в США в 2016 году».
МИД России прокомментировал обвинения Запада по ситуации с Навальным
Известия14:11
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Суд приговорил капитана «МЮ» к 21 месяцу лишения свободы условно

Защитник "Манчестер Юнайтед" и сборной Англии Гарри Магуайра приговорили к 21 месяцу лишения свободы условно после того, как его признали виновным во всех выдвинутых обвинениях по инциденту на острове Миконос (Греция).
Газета.Ru15:32
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Латвия пригрозила прекратить торговлю электроэнергией с Белоруссией

Латвия прекратит покупать и продавать электроэнергию Белоруссии в случае запуска Белорусской атомной электростанции (БелАЭС) в Островце, сообщил во вторник премьер-министр республики Кришьянис Кариньш.
Взгляд.ру13:45
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Черчесов не вызвал Соболева в сборную России из-за конфликта с Дзюбой

Нападающий московского «Спартака» Александр Соболев не получил вызов в сборную России по футболу из-за конфликтной ситуации с форвардом петербургского «Зенита» Артемом Дзюбой, сообщил главный тренер сборной России Станислав Черчесов.
Коммерсантъ12:50
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Суарес покинет «Барселону» вслед за Видалем

Барселона, Испания, 25 августа 2020, 16:44 — REGNUM Новый главный тренер каталонской «Барселоны» Рональд Куман не рассчитывает на 33-летнего форварда сборной Уругвая Луиса Суареса, сообщает испанская газета Mundo Deportivo.
REGNUM09:44
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Синод РПЦ освободил от должности главу Белорусского экзархата

Минск, 25 августа 2020, 17:30 — REGNUM Священный синод Русской православной церкви освободил главу Белорусского экзархата РПЦ митрополита Минского и Заславского Павла от занимаемой должности, удовлетворив его прошение об отставке.
REGNUM10:30
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Бывшего замглавы петербургского УФСИН осудили на 15 лет за убийство

Бывший заместитель начальника Управления федеральной службы исполнения наказаний (УФСИН) России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Сергей Мойсеенко приговорен к 15 годам лишения свободы по делу об убийстве.
Российская газета10:15
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В Москве арестовали бывшего замглавы ПАО «Ил» по делу о мошенничестве

Суд в Москве отправил в СИЗО директора Центра проектно-конструкторских технологий Московского авиационного института (МАИ) Вячеслава Хвана и бывшего замгендиректора ПАО «Ил» Андрея Новожилова.
Первое антикоррупционное СМИвчера в 11:09
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