Захарова раскрыла, чем угостили в Москве замгоссекретаря США
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Первого замгоссекретаря США Стивена Бигана, прибывшего в Москву для переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, угостили русскими блюдами. В меню были щи с лесными грибами, рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.В источнике
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