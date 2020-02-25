Политика
Российская газетаЗахарова рассказала о «нападении» грузинских журналисток на Лаврова
Напомним, инцидент произошел в Женеве, куда глава МИД России Сергей Лавров приехал, чтобы принять участие в сессии Совета ООН по правам человека и в Конференции по разоружению. Министр был шокирован поведением девушек. Мария Захарова на своей странице в соцсетях опубликовала видео.
Читать в источнике
Оценить1,6K
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7087 источников, обновлено в 21:24, Ашберн
Происшествия
В Саратове задержали подростков, готовивших нападение на школу
ФСБ задержала в Саратове двух подростков, которые готовили вооруженное нападение на образовательное учреждение, сообщили в ведомстве.
Экономика
«Система» проведет инвестиции через «дочку»
АФК запускает новый венчурный фонд АФК "Система" создает венчурный фонд Sistema SmartTech целевым объемом в 5 млрд руб. Его управляющим партнером станет дочь министра обороны Ксения Шойгу, развивающая собственную инвесткомпанию "Кэпитал Перформ".
Политика
В Киеве сообщили о плане по перехвату Крыма «из ослабевших рук России»
Вице-премьер Украины по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что у него есть план по возвращению Крыма под контроль Киева.
Политика
Крымские татары предложили Зеленскому свой праздник
Глава крымской региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров в ответ на идею президента Украины Владимира Зеленского учредить День сопротивления оккупации Крыма и Севастополя предложил праздник - праздник "Крымской весны", как пример истинного проявления в мире демократии.
Гаджеты
Недорогие Realme 6 и Realme 6 Pro будут представлены 5 марта
5 марта будут представлены Realme 6 и Realme 6 Pro.
Экономика
Жителям Гонконга раздадут деньги из-за коронавируса
Каждый местный житель старше 18 лет получит 10000 гонконгских долларов (около 1280 долларов).
Общество
Какие изменения ждут россиян после 1 марта
Ввоз незарегистрированных лекарств С 1 марта вступает в силу закон, разрешающий ввозить на территорию России незарегистрированные в стране лекарства, если они жизненно необходимы пациентам.
Здоровье
Власти Забайкалья откроют 53 новых ФАПа в отдаленных селах до конца 2020 года
Власти Забайкальского края планируют до конца 2020 года открыть 53 новых фельдшерско-акушерских пунктов (ФАПов) в отдаленных селах региона по национальному проекту "Здравоохранение".
Политика
Путин потребовал от МВД жестко реагировать на произвол полицейских
«На все факты произвола, фальсификации, прямого подлога, что само по себе является уголовным преступлением, требую реагировать предельно жестко, пресекать подобную деятельность и решительно избавляться от такого рода сотрудников»,— сказал господин Путин на заседании расширенной коллегии МВД.
Экономика
ЦБ обнаружил поддельную монету номиналом один рубль
Банк России обнаружил в 2019 году поддельную монету номиналом в один рубль, говорится в отчете регулятора.
Армия и оружие
Сирийцы перебросили российские гаубицы «Мста-Б» на фронт в Идлибе
Сирийцы перебросили российские гаубицы "Мста-Б" на фронт в Идлибе. Журналисты из Ruptly опубликовали видео процесса на своем YouTube-канале.
Футбол
«Манчестер Сити» обыграл на выезде «Реал» в матче Лиги чемпионов
Английский "Манчестер Сити" добился волевой победы в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов в Мадриде против "Реала" - 2:1. Ответная встреча запланирована на 17 марта.
Здоровье
В России будут разработаны стандарты в области ИИ для здравоохранения
В 2020 году в России будут разработаны первые редакции национальных стандартов в области искусственного интеллекта в здравоохранении.
Общество
Тимати закрыл свой Instagram после обвинений в нацизме
Рэпер и продюсер Тимати (Тимур Юнусов) закрыл свою страницу в инстаграме после того, как американский хип-хоп исполнитель Талиб Квели обвинил его в нацизме, сообщает Intermedia.
Общество
Счетная палата не нашла в трети детских медучреждений водопровод
В почти половине российских медицинских учреждений, работающих в сфере детского здравоохранения, по состоянию на 1 января 2019 года отсутствовало центральное отопление.
Шоу-бизнес
Джонни Депп подал в суд на британский таблоид за клевету
Американский актер Джонни Депп подал в суд на британский таблоид The Sun за клевету.
Космос
Астрономы нашли в созвездии Льва пригодную для жизни экзопланету
Агентство отмечает, что данную планету астрономы обнаружили в 2015 году на орбите звезды красного карлика K2-18 в созвездии Льва на расстоянии около 124 световых лет от Земли.
Шоу-бизнес
Надежда Бабкина расплакалась на съемках шоу Леры Кудрявцевой
Политика
Песков ответил на слова Суркова об «обнулении президентских сроков»
Ранее экс-помощник президента РФ Владислав Сурков не исключил, что после внесения поправок в Конституцию может возникнуть необходимость в «обнулении» президентских сроков.
Общество
В Китае коронавирус выявили у пассажира, прилетевшего из Москвы
В Китае коронавирус был диагностирован у мужчины, который прилетел в Шанхай из Тегерана, сделав пересадку в Москве.
Экономика
В России закроются три сахарных завода
В сельскохозяйственном сезоне-2020/21, который продлится с августа 2020 по июль 2021 года, не смогут работать три сахарных завода суммарной мощностью свыше 150 тыс. т. Об этом заявил председатель правления Союза сахаропроизводителей России («Союзроссахар») Андрей Бодин, пишут «Ведомости».
Авто
Новую «Газель» впервые сфотографировали на дорогах
Продажи новой версии Газели ожидаются в начале следующего года.
Армия и оружие
Российские и сирийские военные атаковали боевиков в Идлибе с воздуха
Российские и сирийские военные с воздуха атаковали боевиков в провинции Идлиб.
Общество
Колокольцев заявил, что МВД не хватает аттестованных сотрудников
Министр внутренних дел Владимир Колокольцев во время выступления на расширенной коллегии МВД заявил, что ведомству не хватает аттестованных сотрудников, передаёт «Интерфакс».
Общество
В Минюсте пообещали пересмотреть размер дорожных штрафов в новом КоАП
Резкое увеличение штрафов за нарушения правил дорожного движения, предложенное в проекте нового Кодекса об административных правонарушениях, не соответствует запросам общества, в этой части проект будет пересмотрен, сообщил заместитель министра юстиции России Денис Новак в ходе общественных слушаний на эту тему.