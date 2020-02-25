Политика
Российская газетаЗахарова рассказала о «нападении» грузинских журналисток на Лаврова
Напомним, инцидент произошел в Женеве, куда глава МИД России Сергей Лавров приехал, чтобы принять участие в сессии Совета ООН по правам человека и в Конференции по разоружению. Министр был шокирован поведением девушек. Мария Захарова на своей странице в соцсетях опубликовала видео.
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«Экзальтированные дамы»: Пушков раскритиковал «нападение» грузинских журналисток на делегацию России
Комсомольская правдавчера в 22:25
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Политика
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Тувинца принудительно поместили на карантин после поездки через Китай
Жителя Тувы принудительно поместили под наблюдение медиков из-за непрекращающегося кашля после возвращения с острова Бали через Гонконг и Пекин, сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по республике.
Наука
Новая терапия за 2 недели вылечила мышей от тяжелого диабета
Выращенные новым способом бета-клетки ввели мышам, которые страдали от тяжелого диабета и демонстрировали повышенные уровни глюкозы в крови.
Политика
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Бывший заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль заявила, что в отношениях с Россией наступила новая эра.
Энергетика
Россия и Белоруссия рассчитали размер компенсации за грязную нефть
Белоруссия и Россия подписали протокол о компенсации за попадание загрязненной нефти в нефтепровод «Дружба», размер компенсации – $15 за баррель, передает «РИА Новости» слова заместителя председателя «Белнефтехима» Владимира Сизова.
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Президент России Владимир Путин, комментируя дело журналиста Ивана Голунова, отметил, что следствие должно вестись по закону и без спешки, несмотря на широкий общественный резонанс.
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