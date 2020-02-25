Напомним, инцидент произошел в Женеве, куда глава МИД России Сергей Лавров приехал, чтобы принять участие в сессии Совета ООН по правам человека и в Конференции по разоружению. Министр был шокирован поведением девушек. Мария Захарова на своей странице в соцсетях опубликовала видео.

Захарова рассказала о «нападении» грузинских журналисток на Лаврова

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