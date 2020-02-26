Политика
Российская газетаЗахарова рассказала о «нападении» грузинских журналисток на Лаврова
Напомним, инцидент произошел в Женеве, куда глава МИД России Сергей Лавров приехал, чтобы принять участие в сессии Совета ООН по правам человека и в Конференции по разоружению. Министр был шокирован поведением девушек. Мария Захарова на своей странице в соцсетях опубликовала видео.
Читать в источнике
Оценить1,5K
Подробнее о событии
Показать все источники
«Экзальтированные дамы»: Пушков раскритиковал «нападение» грузинских журналисток на делегацию России
Комсомольская правдавчера в 22:25
Автоматически обработаны 7082 источника, обновлено в 04:34, Ашберн
Политика
Зеленский назвал «возвращение» Крыма национальной идеей Украины
Украинский президент Владимир Зеленский, выступая на форуме Age of Crimea 2020, заявил, что «возвращение» Крыма является частью национальной идеи Украины.
Общество
«Сын Порошенко» посетил концерт российского рэпера, заявили в Раде
Футбол
Система VAR в первый раз будет использована на всех матчах тура РПЛ
Система видеоассистента рефери (VAR) впервые будет использована на всех матчах предстоящего тура Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщает ТАСС.
Общество
Вербовщик «Правого сектора» Пирожок приговорён к четырём годам колонии
Суд приговорил к четырём годам колонии задержанного в Москве вербовщика украинской экстремистской организации «Правый сектор»* Игоря Пирожка.
Происшествия
Четыре пешехода пострадали в ДТП в Петербурге
В Санкт-Петербурге в результате ДТП с выездом машины на тротуар пострадали четыре человека.
Происшествия
Родители детей, пропавших в море в Сочи, находятся на месте поисков
Родители двоих подростков, пропавших в море в Сочи, находятся на месте поисков, с ними работали психологи, сообщил журналистам начальник управления МЧС России по городу Сочи Сергей Скрыльников.
Происшествия
Восьмиклассник ранил ножом учительницу в ульяновской школе
Подросток напал с ножом на учительницу на уроке математики в школе Ульяновска, пострадавшая госпитализирована, сообщили "Интерфаксу" в среду в пресс-службе УМВД по региону.
Общество
Боб Айгер покинул пост генерального директора Disney
Новым генеральным директором компании Disney стал Боб Чапек, сменив на этом посту Боба Айгера. Об этом говорится в сообщении компании.
Политика
Сурков назвал причины своего ухода из Кремля
Бывший помощник президента РФ Владислав Сурков рассказал, что сам принял решение об уходе из Кремля.
Технологии
«Мегафон» запустил сеть 5G в роуминге
Первой страной, где российские абоненты смогут пользоваться услугами пятого поколения связи в роуминге, стала Румыния, сообщил представитель «Мегафона»: компания договорилась с оператором Orange, представленным в Румынии и еще 22 странах.
Гаджеты
В Сети опубликовали характеристики смартфона Oppo Find X2
Политика
Москва предложила ООН российский взгляд на свободу собраний
Правительство России направило в ООН рекомендации, как странам-участницам следует трактовать право граждан на свободу собраний, в которых, в частности, оправдало превентивные задержания и обыски и возразило против мнения ООН о недопустимости запрещать акции под предлогом защиты нравственности.
Гаджеты
В Китае раскрыли характеристики Xiaomi Black Shark 3
Шоу-бизнес
Звезда «Дома-2» Катя Жужа вышла замуж за бывшего бойфренда Водонаевой
Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Катя Жужа вышла замуж за 25-летнего гонщика Артёма Маркелова.
Происшествия
В ФСБ рассказали о готовивших нападение в Саратове подростках
Ранее сообщалось, что Федеральная служба безопасности задержала в Саратове двух подростков, планировавших совершить вооружённое нападение на школу.
Политика
В ОНФ не обсуждалось возможное объединение с «Единой Россией»
Ранее в СМИ появилась информация о том, что к парламентским выборам в 2021 году "Единая Россия" планирует объединиться с ОНФ, сменить название и изменить структуру руководства партией.
Армия и оружие
В Южной Корее военнослужащий США заразился коронавирусом
У военнослужащего ВС США в Южной Корее диагностировали коронавирусную инфекцию.
Шоу-бизнес
Надежда Бабкина расплакалась на съемках шоу Леры Кудрявцевой
Политика
Прозрели: в Раде предложили вернуть русский язык в школы и вузы
Народные депутаты Украины предложили ряд важных изменений в скандальный закон «Об образовании».
Футбол
«Бавария» крупно обыграла «Челси» в Лондоне
Политика
США ввели новые санкции против России
Ограничения затрагивают 13 юрлиц из России, Китая, Турции и Ирана. США введут новые санкции против России.
Общество
Суд досрочно освободил из колонии экс-главу ФСИН Реймера
Центральный районный суд Калининграда освободил условно-досрочно бывшего директора ФСИН Александра Реймера, осужденного на 8 лет лишения свободы по делу о мошенничестве, сообщили РАПСИ в пресс-службе суда.
Общество
Какие изменения ждут россиян после 1 марта
Ввоз незарегистрированных лекарств С 1 марта вступает в силу закон, разрешающий ввозить на территорию России незарегистрированные в стране лекарства, если они жизненно необходимы пациентам.
Экономика
Почему в 2020 году многим повысили пенсию только на 1 рубль: разъяснение с примером расчета
В этом году многие пенсионеры с маленькой пенсией, ожидавшие прибавки в январе, были сильно разочарованы.
Футбол
«Челси» предложил Кепу и 30 миллионов евро за Яна Облака
Напомним, что Кепа перешел в «Челси» из «Атлетика» Бильбао за рекордные для голкипера 80 миллионов евро.
Политика
Экс-замглавы МИД Украины заявила о новой эре в отношениях с Россией
Бывший заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль заявила, что в отношениях с Россией наступила новая эра.
Политика
Россия передала КНДР тест-системы быстрой диагностики коронавируса
Россия передала КНДР 1,5 тыс. тест-систем быстрой диагностики нового коронавируса.
Экономика
«Ростелеком» через Tele2 купил разработчика биллинговых систем
Tele2 и Bercut имеют опыт запуска инновационных телеком-продуктов на уровне биллинговых систем: переноса остатков, услуги "Делитесь гигабайтами", "Маркета Tele2".
Общество
Данилко рассказал о мести Украине за Россию на Евровидении
Украинский певец Melovin мог получить низкую оценку от жюри на Евровидении-2018 в качестве наказания за скандал с Россией, сказал артист и композитор Андрей Данилко в интервью "Люкс ФМ".
Происшествия
Найден новый российский полковник-миллиардер
Найден бывший сотрудник МВД России, владеющий миллиардным состоянием. Об этом во вторник, 25 февраля, сообщает Telegram-канал Mash.