Напомним, инцидент произошел в Женеве, куда глава МИД России Сергей Лавров приехал, чтобы принять участие в сессии Совета ООН по правам человека и в Конференции по разоружению. Министр был шокирован поведением девушек. Мария Захарова на своей странице в соцсетях опубликовала видео.

Захарова рассказала о «нападении» грузинских журналисток на Лаврова

Экономика Ипотечный путь: россияне сэкономят 2,8 трлн рублей на рефинансировании В прошлом году было выдано ипотечных кредитов на общую сумму около 2,5 трлн рублей, средняя ставка составила 10,1%. Аналитики рассчитывали выгоду от рефинансирования под одну из минимальных ставок в 8,6% годовых, объяснил директор компании Ильдар Хусаинов.

Энергетика Цена нефти Brent опустилась ниже $57 Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в апреле 2020 года на бирже ICE в Лондоне снизилась на 2,9% - до $56,87 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 02:17 мск.

Экономика Счетная палата составила «Рейтинг регионального протекционизма» Чечня оказалась лидером регионального протекционизма: почти 90% контрактов на поставку товаров и услуг для ее органов власти в 2019 году были заключены с поставщиками из этого же региона.

Политика Министр здравоохранения Германии не станет бороться за пост главы ХДС Глава Министерства здравоохранения ФРГ Йенс Шпан заявил, что поддерживает кандидата на пост председателя Христианско-демократического союза Германии (ХДС), премьер-министра федеральной земли Северный Рейн — Вестфалия Армина Лашета.

Транспорт Аналитики выявили резкое снижение доходов таксистов из-за агрегаторов Появление агрегаторов такси почти в шесть раз (с 2012 года) увеличило число москвичей, пользующихся этим видом транспорта, и одновременно почти втрое снизило доходы столичных водителей-таксистов.

Здоровье В Ухане 195 человек повторно заразились коронавирусом Госкомитет Китая по вопросам гигиены и здравоохранения сообщил в своей отчете, что в городе Ухань 195 человек повторно заразились коронавирусом.

Политика Зампостпреда России при ООН оценил ситуацию с невыдачей виз США Зампостпреда России при ООН Геннадий Кузьмин на заседании Комитета по сношениям со страной пребывания заявил, что кризис невыдачи виз США представителям государств-членов нарастает.

Происшествия Тувинца принудительно поместили на карантин после поездки через Китай Жителя Тувы принудительно поместили под наблюдение медиков из-за непрекращающегося кашля после возвращения с острова Бали через Гонконг и Пекин, сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по республике.

Экономика Российские банки планируют отказаться от бумажных договоров Крупнейшие банки России планируют полностью отказаться от бумажных договоров с клиентами и до конца 2020 года перейти на электронную форму соглашений.