Коронавирус

Газета.RuГазета.RuЗахарова рассказала о паническом бегстве богатых россиян с Запада

Ранее Захарова заявила, что для желающих вернуться в Россию граждан последний срок подачи заявления на вывоз – 29 марта. Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова обратилась к богатым россиянам, уехавшим за границу и столкнувшимся с пандемией коронавируса.
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с чего всё началось
Состоятельных россиян долгое время обманывали в западных странах за их собственные деньги, написала
 в своем Facebook официальный представитель МИДа Мария Захарова.
РБК07:01

Подробнее о событии

Захарова рассказала о попытках российских богачей выбраться из «оплота цивилизации»

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Захарова отчитала уезжающих «за лучшей жизнью» россиян

Известия07:47
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Общество

В Пскове умер пациент с коронавирусом

Первый случай смерти в связи с коронавирусом зафиксирован в Пскове, сообщил в воскресенье региональный оперативный штаб.
Интерфакс 10:44
Футбол

«Челси» обсудил с «Реалом» вопрос трансфера Хакими

По данным британских СМИ, "Челси" контактировал с "Реалом", чтобы обсудить возможность перехода игрока в ближайшее трансферное окно.
Soccer.ru 01:58
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Умер писатель-фронтовик Юрий Бондарев

Интерфакс 11:45
Происшествия

Вторая заболевшая COVID-19 жительница Саратова прилетела из Европы

Заболевшая коронавирусом жительница Саратова после поездки в Австрию и Германию через Москву самолетом вернулась домой, сообщил в воскресенье региональный оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19.
РИА Новости 06:57
Политика

Сторонник Зеленского обратился в СБУ и ГБР после обнародования записей с его братом

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак обратился в госбюро расследований и Службу безопасности Украины, так как в сеть слили видео, на котором его брат Денис Ермак говорит, что претендует на должность заместителя министра инфраструктуры.
Газета.Ru 11:52
Авто

Почему масло в двигателе надо менять раньше, чем требует производитель

Car.ru 11:44
Общество

Раскрыт процент людей младше 40 лет среди тяжелобольных коронавирусом

По данным на 29 марта, в России число людей с подозрением на коронавирус возросло до 182,7 тысячи.
Lenta.ru 07:48
Экономика

Президент утвердил перечень поручений в связи с коронавирусом

Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам своего обращения к населению 25 марта этого года в связи с распространением новой коронавирусной инфекции на территории нашей страны.
Вести.Ru 05:12
Происшествия

В Омской области выявили первые случаи коронавирусной инфекции

Омск, 29 марта 2020, 01:34 — REGNUM Три первых пациента с коронавирусом нового типа зарегистрированы в Омской области, 28 марта сообщает пресс-служба правительства региона.
REGNUM вчера в 18:34
Здоровье

В Минздраве назвали сроки окончания в России пандемии коронавируса

Главный эпидемиолог Минздрава РФ Николай Брико считает, что активность распространения коронавируса в России снизится в конце апреля-начале мая, пишет Вечерний курьер.
Вечерний курьер 07:46
Политика

Макрон призвал «не пьянеть» от российской помощи Италии

Президент Франции Эммануэль Макрон высказался о российской и китайской помощи страдающей от пандемии коронавируса Италии и призвал «не пьянеть» от этого, а также помнить о той помощи, которую стране оказывали Франция и Германия.
Lenta.ru 12:16
Религия

Патриарх Кирилл призвал не слушать «неразумных» священников

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал священников, которые призывают не соблюдать правила карантина, неразумными.
Известия 09:49
Происшествия

На Филиппинах при взлете разбился самолет Lion Air

Коммерсантъ 10:07
Футбол

«Ислочь» обыграла «Смолевичи» в чемпионате Белоруссии

Нева Спорт 11:04
Общество

Собянин заявил о новой стадии ситуации с коронавирусом в Москве

Ситуация с распространением коронавируса в Москве перешла в новую стадию. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин, пишут РИА Новости.
Lenta.ru 03:34
Авто

Список функций автомобилей, о которых не знает большинство владельцев

Список редких функций автомобилей, о которых не подозревает большинство владельцев.
Evo-rus.com 10:44
Экономика

Минпромторг предложил меры по поддержке потребрынка из-за коронавируса

Максимальная ставка кредитов для предприятий общественного питания и для предприятий, которые продают непродовольственные товары, должна быть ограничена в размере 8%. Такое предложение сделал глава Минпромторга России Денис Мантуров в письме премьер-министру страны Михаилу Мишустину в воскресенье, 29 марта.
Известия 09:43
Шоу-бизнес

Актриса Таисия Вилкова вышла замуж

Звезда фильма «Гоголь» и сериала «Деффчонки» Таисия Вилкова вышла замуж.
News.ru 27 марта в 10:53
Общество

Перечень товаров первой необходимости утвержден правительством

В субботу кабинет министров России утвердил перечень товаров первой необходимости за исключением продуктов.
Вести.Ru вчера в 10:34
Происшествия

В Петербурге возбудили уголовное дело за нарушение режима карантина

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, 32-летний петербуржец был помещен туда принудительно, однако накануне вечером самовольно покинул пансионат "Заря" в поселке Репино Курортного района.
Российская газета вчера в 09:37
Здоровье

В Марий Эл впервые выявлены два случая заражения коронавирусом

Йошкар-Ола, 29 марта 2020, 18:55 — REGNUM В Марий Эл впервые подтверждены два случая заражения коронавирусом.
REGNUM 11:55
Здоровье

В России представили схему лечения коронавирусной инфекции

Lenta.ru вчера в 08:37
Общество

Вирусолог дал прогноз по пику заболеваемости коронавирусом в России

Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн в беседе с НСН дал прогноз по пику заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 в России.
RT на русском вчера в 21:30
Футбол

«Ахмат» обсудит с футболистами размер зарплат после 10 апреля

После 10 апреля будем понимать, ждем ли мы возобновления чемпионата, получим рекомендации правительства и дальше будем садиться, разговаривать с игроками, принимать какое-то решение, - сказал Айдамиров.
ТАСС Спорт 09:14
Наука

Ученые проанализировали восемь штаммов коронавируса

РЕН ТВ 08:56
Энергетика

Ценовая война на рынке нефти не обрушит доллар

К 1975 году все страны ОПЕК согласились заключить с США сделки, аналогичные саудовским: установить цены на поставки нефти в долларах США в обмен на оружие и военную защиту.
Вести.Ru 27 марта в 15:21
Общество

Москвичей начали по громкой связи призывать остаться дома

Московский Комсомолец 08:32
Общество

В правительстве задумались над ограничением передвижения по России

Правительство России рассматривает возможность ограничить передвижение по всей стране. Об этом со ссылкой на источник сообщает РИА Новости.
Lenta.ru вчера в 04:09
Общество

В Пушкине спешно строят инфекционный центр для больных коронавирусом

Мегаполис онлайн 10:08
Общество

Рошаль рассказал о правилах походов в магазин во время эпидемии

Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль рассказал, как обезопасить себя во время посещения продуктовых магазинов.
Известия 01:54
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Мария Захарова
Российский дипломат
Российский государственный и политический деятель, дипломат. Директор Департамента информации и печати Министерства иностранных дел Российской Федерации, официальный представитель МИД России с 10 августа 2015 года.
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