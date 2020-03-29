Коронавирус
Газета.RuЗахарова рассказала о паническом бегстве богатых россиян с Запада
Ранее Захарова заявила, что для желающих вернуться в Россию граждан последний срок подачи заявления на вывоз – 29 марта. Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова обратилась к богатым россиянам, уехавшим за границу и столкнувшимся с пандемией коронавируса.
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Глава Минздрава рассказал об эффективности марлевых масок
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Москвичи с коронавирусом получат лекарства бесплатно
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В Москве с 30 марта вводят режим самоизоляции для всех жителей
В Москве с 30 марта вводится домашний режим самоизоляции для всех жителей любого возраста.
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В Марий Эл два человека заболели коронавирусом
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Поражению легких при коронавирусе сможет помешать чай с куркумой
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Андрей Скабелка может возглавить «Локомотив»
Наставник «Барыса» Андрей Скабелка может стать главным тренером «Локомотива», передает «Спoрт-Экcпресс».
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Умер писатель-фронтовик Юрий Бондарев
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Рошаль оценил возможный эффект вакцинации населения от коронавируса
Представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович, в свою очередь, заявила, что вакцина против коронавируса появится не ранее чем через год.
Культура
Ушел из жизни композитор Кшиштоф Пендерецкий
Кшиштоф Пендерецкий дебютировал в музыкальном мире в 1959 году во время конкурса Союза польских композиторов, композитору тогда было 26 лет.
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Еще 270 новых случаев заражения коронавирусом выявили в России
Число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в России за последние сутки увеличилось на 270 и достигло 1534.
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Правительство обсудило возможность ограничения передвижения по России
Правительство в Москве обсудило возможность ограничения передвижения по стране.
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Отели в Сочи начали выселять туристов
Отели в Сочи начали выселять туристов. Их отправят домой чартерами, сообщили ТАСС в администрации города.
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Цвет волос напрямую влияет на продолжительность жизни
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В США от коронавируса могут умереть до 200 тысяч человек
Сто или двести тысяч человек могут погибнуть в Соединённых Штатах в результате пандемии коронавируса.
Общество
Власти США следят за гражданами по их смартфонам
Поясняется, что полученные данные используются властями для анализа перемещений людей более чем в 500 городах США и создания портала для федеральных и местных властей с информацией о местонахождении людей.
Здоровье
В Минздраве назвали сроки окончания в России пандемии коронавируса
Главный эпидемиолог Минздрава РФ Николай Брико считает, что активность распространения коронавируса в России снизится в конце апреля-начале мая, пишет Вечерний курьер.
Общество
За нарушение карантина в России могут штрафовать на 300 тысяч рублей
Если нарушение карантина приведет "к причинению вреда здоровью человека", максимальная сумма штрафа — 300 тысяч рублей.