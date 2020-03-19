Киев готовит третьего мая провокацию по прорыву в Крым через российскую границу, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

Захарова рассказала о подготовке Украиной провокации в Крыму

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