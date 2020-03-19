Политика
РИА НовостиЗахарова рассказала о подготовке Украиной провокации в Крыму
Киев готовит третьего мая провокацию по прорыву в Крым через российскую границу, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.
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Здоровье
В Минздраве рассказали о влиянии водки на коронавирус
Употребление водки не поможет защититься от коронавируса.
Происшествия
В Кирове подтверждены два новых случая заражения коронавирусом
Число зараженных коронавирусом в Кирове увеличилось до трех, вирус выявлен у мужа женщины, которую 13 марта госпитализировали с признаками новой инфекции, а также у одного из пассажиров поезда, в которым супруги ехали из Москвы в Киров.
Политика
Жириновский раскритиковал Шнурова за его слова о принадлежности Крыма
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский подверг критике лидера группы "Ленинград" и политика Сергея Шнурова, после того как тот насчет принадлежности Крыма заявил следующее: "Поживем — увидим".
Происшествия
Первая пациентка с коронавирусом умерла в России
1. В Москве зафиксировали первую смерть пациента с коронавирусом Пациентка умерла в московской инфекционной больнице, ранее у нее выявили коронавирус.
Общество
В Венеции из-за карантина по коронавирусу очистилась вода в каналах
Политика
Путин ответил на шутку Галкина в свой адрес
Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС в рамках проекта "20 вопросов Владимиру Путину" прокомментировал шутку Максима Галкина в свой адрес.
Экономика
Россиянам рассказали, как сохранить сбережения в условиях кризиса
Советы россиянам дал профессор Высшей школы экономики (ВШЭ) Евгений Коган, сообщает Ura.ru.
Армия и оружие
ВСУ прицельно бьют по жилым кварталам: сводка с Донбасса
На горловском направлении военные преступники 59-й и 58-й бригад под командованием Шаповалова и Кащенко обстреляли из 120-мм и 82-мм минометов, гранатомётов различного типа, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия районы н. п. Зайцево, Доломитное, Гольмовский.
Шоу-бизнес
Милош Бикович призвал бороться с сексуальным влечением
Бикович не допускает интимных отношений без любви. Он считает, что половое влечение является слабостью, с которой необходимо бороться.
Политика
Путин и Си Цзиньпин обсудили ситуацию с коронавирусом
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в ходе телефонного разговора, состоявшегося 19 марта, затронули тему коронавируса, передает пресс-служба Кремля.
Здоровье
В Китае проведены испытания эффективного лекарства от коронавируса
По словам чиновника, в городах Ухань и Шэньчжэн проведены клинические испытания препарата с участием 340 пациентов.
Общество
Закрытие фонда Чичваркина оставило Навального без спонсорских денег
Общество
WSJ: США могут ввести санкции против России из-за цен на нефть
Соединённые Штаты изучают возможность введения новых санкций в отношении России в качестве одного из рычагов воздействия на рынок нефти с целью стабилизации цен.
Общество
Князь Монако заразился коронавирусом
На прошлой неделе бразильские СМИ со ссылкой на собственные источники сообщили, что анализ на заражение коронавирусом президента Бразилии Жаира Болсонару показал положительный результат.
Энергетика
Саудовская Аравия начала страдать от падения цен на нефть
Из-за падения цен на нефть Саудовская Аравия начала сокращать расходы бюджета текущего года.
Общество
В Подмосковье рекомендовали приостановить работу торговых центров
«Рекомендовать собственникам торговых центров, торговых комплексов, многофункциональных торгово-развлекательных центров, аутлет-центров в период повышенной готовности для органов управления и сил Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций приостановить работу указанных объектов», — говорится в распоряжении подмосковного губернатора Андрея Воробьёва.
Происшествия
В Москве задержали более 10 протестующих против строительства хорды
В Москве полиция начала задерживать участников акции против строительства Юго-Восточной хорды.
Политика
Госдеп призвал американцев немедленно вернуться в США
Госдеп США призвал граждан страны немедленно вернуться домой либо быть готовыми остаться за границей на неопределённое время.
Общество
Ари заявил об искажении его слов о коронавирусе
Нападающий "Краснодара" Ари заявил, что его слова о коронавирусе в России были искажены, передает Sport24.
Общество
Италия опередила Китай по числу жертв коронавируса
Строгий карантин в Италии может быть продлен до лета. А уже с завтрашнего дня в супермаркеты Аппенин будут пускать по одному человеку.
Здоровье
В России расшифровали геном коронавируса
Общество
В России ввели режим повышенной готовности из-за коронавируса
Все 85 регионов России ввели режим повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.
Финансы
Силуанов оценил запас прочности бюджета при нынешних ценах на нефть
России при нынешних ценах на нефть хватит запаса прочности минимум на шесть лет для выполнения всех обязательств, в том числе социальных, заявил министр финансов Антон Силуанов в эфире программы "Вести".
Хоккей
Линус Умарк: «даже если сезон возобновят, я не вернусь в Россию»
Если КХЛ возобновит сезон – я всё-равно не вернусь. Я не понимаю, что они там решают.
Кино
В фильме «Тор: Рагнарек» появились старший брат и кузина Криса Хемсворта
Футбол