с чего всё началось

Высылка российских дипломатических сотрудников не отвечает интересам Чехии. Об этом заявила в воскресенье, 7 июня, официальный представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, отношения двух стран целенаправленно портятся со стороны определенной части элиты Чехии.

Захарова рассказала о попытках испортить отношения России и Чехии

Общество Стало известно о переезде Скрипалей в Новую Зеландию Британские СМИ со ссылкой на источники сообщают, что жертвы покушения в Солбсери - бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия - начали "новую жизнь" в Новой Зеландии. 928

Энергетика «Газпром» объявил тендер на поставку труб ООО "Газпром инвест" объявило открытый конкурентный отбор в электронной форме на поставку в 2020-2022 годах труб с начальной (максимальной) ценой контракта в 98,4 миллиарда рублей, следует из данных портала госзакупок. 345

Футбол Вагнер Лав может вернуться в ЦСКА За две недели до возобновления сезона в Тинькофф РПЛ ЦСКА решил вернуть бразильского форварда Вагнера Лава. 5

Политика Трамп заявил о выводе сил нацгвардии из Вашингтона Президент США Дональд Трамп поручил национальной гвардии начать вывод войск из Вашингтона. Об этом он написал на своей странице в Twitter. 4

Авто Составлен ТОП-5 самых бюджетных иномарок в России в июне 2020 Эксперты портала CarsWeek.ru составили на основе полученных в ходе мониторинга данных, составили ТОП-5 наиболее дешевых автомобилей в России в этом году в июне.

Происшествия Экс-дознавательница из Уфы раскрыла новые детали изнасилования Потерпевшая по делу о групповом изнасиловании, экс-дознавательница из Уфы Гульназ Фатхисламова рассказала о деталях преступления, жертвой которого она стала. 98

Происшествия В Эстонии мужчина открыл стрельбу на автозаправке По меньшей мере два человека погибли, еще трое ранены в результате стрельбы в субботу вечером в эстонском городе Лихула на автозаправочной станции. 2

Политика Елена Шувалова исключена из КПРФ Депутата Мосгордумы Елену Шувалову исключили из партии КПРФ, сообщил «Новой газете» депутат Евгений Ступин, на пленуме партии не присутствовавший. 71

Общество Москва может отменить пропуска с середины июня Москва может с середины июня отменить пропуска, необходимые для передвижения по городу, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на источники. 1,4K

Здоровье В России могут изменить правила медосвидетельствования для водителей В Минздраве России выступают за введение изменений в правила обязательного медицинского освидетельствования для водителей, ведомство уже подготовило соответствующий проект. 1,2K

Гаджеты Цены на iPhone SE 2020 года снизились почти на 20% Магазины сокращают свои расходы за счет таможни: предлагаемые небольшими ритейлерами устройства не растаможены при ввозе в РФ, при этом пользователи не почувствуют разницы: на смартфоны распространяется стандартная гарантия сроком в 1 год с момента активации. 12

Музыка Максим Фадеев представил новый проект своего лейбла Музыкальный продюсер и композитор Максим Фадеев представил публике свой новый проект - певицу под именем Mayrun и ее дебютную песню "Глубоко". 110

Шоу-бизнес Альбина Джанабаева показала младшего сына от Меладзе Альбина Джанабаева в первый раз показала в своем Instagram младшего сына от Меладзе.

Происшествия Таинственные дыры в земле нашли рядом с селом в Забайкалье Жители Забайкальского села Утан обнаружили гигантские дыры в земле. Отверстия неизвестного происхождения уходят вглубь на десять метров.

Шоу-бизнес Норкин опубликовал фото с похорон супруги Телеведущий Андрей Норкин опубликовал фото с похорон своей супруги Юлии, которая вела программу на радио «Комсомольская правда». 1,8K

Единоборства Конор МакГрегор объявил о завершении карьеры Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, Конор МакГрегор, сообщил своим фанатам о том, что завершает профессиональную карьеру бойца. 1

Политика Захарова прокомментировала беспорядки в США Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире телеканала «Россия 1» заявила, что США, где проходят массовые беспорядки, сейчас «пожинают всё, что они внедряли в мировое сознание». 431