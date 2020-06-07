Политика
ИзвестияЗахарова рассказала о попытках испортить отношения России и Чехии
Высылка российских дипломатических сотрудников не отвечает интересам Чехии. Об этом заявила в воскресенье, 7 июня, официальный представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, отношения двух стран целенаправленно портятся со стороны определенной части элиты Чехии.
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с чего всё началось
— Конечно, будут ответные меры, но самое главное, что это будут не только ответные зеркальные или симметричные меры, — сказала Захарова в эфире ютуб-канала "Соловьёв LIVE".Life.ruвчера в 16:35
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Захарова анонсировала зеркальный ответ на высылку российских дипломатов из Чехии
Интерфаксвчера в 16:04
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Культура
В российский мультсериал «Царевны» добавят персонажей других рас
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Два новых исследования пролили свет на тайну возникновения РНК и ДНК
Популярная механика 05 июня в 05:28
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Британские СМИ со ссылкой на источники сообщают, что жертвы покушения в Солбсери - бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия - начали "новую жизнь" в Новой Зеландии.
Газета.Ru 08:38
Энергетика
«Газпром» объявил тендер на поставку труб
ООО "Газпром инвест" объявило открытый конкурентный отбор в электронной форме на поставку в 2020-2022 годах труб с начальной (максимальной) ценой контракта в 98,4 миллиарда рублей, следует из данных портала госзакупок.
РИА Новости 04:33
Футбол
Вагнер Лав может вернуться в ЦСКА
За две недели до возобновления сезона в Тинькофф РПЛ ЦСКА решил вернуть бразильского форварда Вагнера Лава.
МонаВиста вчера в 10:44
Политика
Трамп заявил о выводе сил нацгвардии из Вашингтона
Президент США Дональд Трамп поручил национальной гвардии начать вывод войск из Вашингтона. Об этом он написал на своей странице в Twitter.
Ведомости 10:23
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МЧС планирует установить для российских пляжей единые требования к обеспечению безопасности отдыхающих.
Российская газета 03:37
Авто
Составлен ТОП-5 самых бюджетных иномарок в России в июне 2020
Эксперты портала CarsWeek.ru составили на основе полученных в ходе мониторинга данных, составили ТОП-5 наиболее дешевых автомобилей в России в этом году в июне.
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Происшествия
Экс-дознавательница из Уфы раскрыла новые детали изнасилования
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Газета.Ru 11:14
Происшествия
В Эстонии мужчина открыл стрельбу на автозаправке
По меньшей мере два человека погибли, еще трое ранены в результате стрельбы в субботу вечером в эстонском городе Лихула на автозаправочной станции.
ТАСС 05:40
Политика
80% американцев считают, что ситуация в США выходит из-под контроля
По меньшей мере 80% жителей США заявили, что ситуация в стране выходит из-под контроля.
РЕН ТВ 11:21
Политика
Елена Шувалова исключена из КПРФ
Депутата Мосгордумы Елену Шувалову исключили из партии КПРФ, сообщил «Новой газете» депутат Евгений Ступин, на пленуме партии не присутствовавший.
Коммерсантъ 11:03
Общество
Москва может отменить пропуска с середины июня
Москва может с середины июня отменить пропуска, необходимые для передвижения по городу, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на источники.
Газета.Ru 09:25
Здоровье
В России могут изменить правила медосвидетельствования для водителей
В Минздраве России выступают за введение изменений в правила обязательного медицинского освидетельствования для водителей, ведомство уже подготовило соответствующий проект.
Газета.Ru 05 июня в 15:37
Гаджеты
Цены на iPhone SE 2020 года снизились почти на 20%
Магазины сокращают свои расходы за счет таможни: предлагаемые небольшими ритейлерами устройства не растаможены при ввозе в РФ, при этом пользователи не почувствуют разницы: на смартфоны распространяется стандартная гарантия сроком в 1 год с момента активации.
Деловое.ТВ 07:52
Происшествия
В Сирии террорист совершил самоподрыв
Национальная служба новостей 11:23
Музыка
Максим Фадеев представил новый проект своего лейбла
Музыкальный продюсер и композитор Максим Фадеев представил публике свой новый проект - певицу под именем Mayrun и ее дебютную песню "Глубоко".
Газета.Ru 05 июня в 11:07
Шоу-бизнес
Альбина Джанабаева показала младшего сына от Меладзе
Альбина Джанабаева в первый раз показала в своем Instagram младшего сына от Меладзе.
Версия.Инфо 10:03
Происшествия
Таинственные дыры в земле нашли рядом с селом в Забайкалье
Жители Забайкальского села Утан обнаружили гигантские дыры в земле. Отверстия неизвестного происхождения уходят вглубь на десять метров.
News.ru 10:15
Общество
МЧС предупредило о надвигающейся на Москву грозе
МЧС рекомендует москвичам быть осторожными в связи с надвигающейся грозой.
Интерфакс 07:34
Армия и оружие
Донбасс сегодня: Киев начал масштабную спецоперацию в зоне ООС, потери ВСУ в тылу растут
Штаб ООС начинает информационно-психологическую операцию по «обелению» ВСУ и противодействию ОБСЕ. Украинские войска несут потери в тылу.
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Шоу-бизнес
Прощание с актером Михаилом Кокшеновым завершилось в Москве
В ритуальном зале митинского крематория в Москве завершилась церемония прощания с народным артистом РФ Михаилом Кокшеновым.
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Петербуржец, пострадавший в ДТП с Ferrari, скончался в больнице
В Петербурге в больнице скончался водитель автомобиля Volkswagen Polo, пострадавший в ДТП с Ferrari на Петроградской стороне.
Российская газета 12:13
Происшествия
Полиция задержала более десяти пикетчиков у здания МВД в Москве
Ведомости 05 июня в 12:54
Общество
Онищенко призвал решительнее снимать ограничения в Москве
Онищенко считает, что в Москве нужно более решительно "выходить из этих мер".
РИА Новости вчера в 19:50
Шоу-бизнес
Норкин опубликовал фото с похорон супруги
Телеведущий Андрей Норкин опубликовал фото с похорон своей супруги Юлии, которая вела программу на радио «Комсомольская правда».
News.ru вчера в 14:51
Единоборства
Конор МакГрегор объявил о завершении карьеры
Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, Конор МакГрегор, сообщил своим фанатам о том, что завершает профессиональную карьеру бойца.
FightTime.ru 02:26
Политика
Захарова прокомментировала беспорядки в США
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире телеканала «Россия 1» заявила, что США, где проходят массовые беспорядки, сейчас «пожинают всё, что они внедряли в мировое сознание».
RT на русском 09:37
Общество
Главный раввин России заболел коронавирусом
Главный раввин России Берл Лазар заболел коронавирусом, его жизни ничто не угрожает.
RT на русском 10:25
Футбол
Лено: «„Бавария“ — уже чемпион, как и всегда. Скучно и грустно»
Напомним, что "Бавария" обыграла "Байер" в матче 30-го тура немецкой Бундеслиги.
Soccer.ru 09:28