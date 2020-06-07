Политика

ИзвестияИзвестияЗахарова рассказала о попытках испортить отношения России и Чехии

Высылка российских дипломатических сотрудников не отвечает интересам Чехии. Об этом заявила в воскресенье, 7 июня, официальный представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, отношения двух стран целенаправленно портятся со стороны определенной части элиты Чехии.
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с чего всё началось
— Конечно, будут ответные меры, но самое главное, что это будут не только ответные зеркальные или симметричные меры, — сказала Захарова в эфире ютуб-канала "Соловьёв LIVE
".
Life.ruвчера в 16:35

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Захарова: не в интересах чехов портить отношения с Москвой

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Захарова заявила, что спроса внутри Чехии на ухудшение отношений с Россией нет

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Захарова рассказала о попытках испортить отношения России и Чехии

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Захарова прокомментировала высылку российских дипломатов из Чехии

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РИА Новости08:59

Захарова анонсировала зеркальный ответ на высылку российских дипломатов из Чехии

Интерфаксвчера в 16:04
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Культура

В российский мультсериал «Царевны» добавят персонажей других рас

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Наука

Два новых исследования пролили свет на тайну возникновения РНК и ДНК

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Общество

Стало известно о переезде Скрипалей в Новую Зеландию

Британские СМИ со ссылкой на источники сообщают, что жертвы покушения в Солбсери - бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия - начали "новую жизнь" в Новой Зеландии.
Газета.Ru 08:38
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Энергетика

«Газпром» объявил тендер на поставку труб

ООО "Газпром инвест" объявило открытый конкурентный отбор в электронной форме на поставку в 2020-2022 годах труб с начальной (максимальной) ценой контракта в 98,4 миллиарда рублей, следует из данных портала госзакупок.
РИА Новости 04:33
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Футбол

Вагнер Лав может вернуться в ЦСКА

За две недели до возобновления сезона в Тинькофф РПЛ ЦСКА решил вернуть бразильского форварда Вагнера Лава.
МонаВиста вчера в 10:44
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Политика

Трамп заявил о выводе сил нацгвардии из Вашингтона

Президент США Дональд Трамп поручил национальной гвардии начать вывод войск из Вашингтона. Об этом он написал на своей странице в Twitter.
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Общество

Для российских пляжей установят единые требования по безопасности

МЧС планирует установить для российских пляжей единые требования к обеспечению безопасности отдыхающих.
Российская газета 03:37
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Авто

Составлен ТОП-5 самых бюджетных иномарок в России в июне 2020

Эксперты портала CarsWeek.ru составили на основе полученных в ходе мониторинга данных, составили ТОП-5 наиболее дешевых автомобилей в России в этом году в июне.
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Происшествия

Экс-дознавательница из Уфы раскрыла новые детали изнасилования

Потерпевшая по делу о групповом изнасиловании, экс-дознавательница из Уфы Гульназ Фатхисламова рассказала о деталях преступления, жертвой которого она стала.
Газета.Ru 11:14
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Происшествия

В Эстонии мужчина открыл стрельбу на автозаправке

По меньшей мере два человека погибли, еще трое ранены в результате стрельбы в субботу вечером в эстонском городе Лихула на автозаправочной станции.
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Политика

80% американцев считают, что ситуация в США выходит из-под контроля

По меньшей мере 80% жителей США заявили, что ситуация в стране выходит из-под контроля.
РЕН ТВ 11:21
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Политика

Елена Шувалова исключена из КПРФ

Депутата Мосгордумы Елену Шувалову исключили из партии КПРФ, сообщил «Новой газете» депутат Евгений Ступин, на пленуме партии не присутствовавший.
Коммерсантъ 11:03
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Общество

Москва может отменить пропуска с середины июня

Москва может с середины июня отменить пропуска, необходимые для передвижения по городу, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на источники.
Газета.Ru 09:25
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Здоровье

В России могут изменить правила медосвидетельствования для водителей

В Минздраве России выступают за введение изменений в правила обязательного медицинского освидетельствования для водителей, ведомство уже подготовило соответствующий проект.
Газета.Ru 05 июня в 15:37
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Гаджеты

Цены на iPhone SE 2020 года снизились почти на 20%

Магазины сокращают свои расходы за счет таможни: предлагаемые небольшими ритейлерами устройства не растаможены при ввозе в РФ, при этом пользователи не почувствуют разницы: на смартфоны распространяется стандартная гарантия сроком в 1 год с момента активации.
Деловое.ТВ 07:52
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Происшествия

В Сирии террорист совершил самоподрыв

Национальная служба новостей 11:23
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Музыка

Максим Фадеев представил новый проект своего лейбла

Музыкальный продюсер и композитор Максим Фадеев представил публике свой новый проект - певицу под именем Mayrun и ее дебютную песню "Глубоко".
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Шоу-бизнес

Альбина Джанабаева показала младшего сына от Меладзе

Альбина Джанабаева в первый раз показала в своем Instagram младшего сына от Меладзе.
Версия.Инфо 10:03
Происшествия

Таинственные дыры в земле нашли рядом с селом в Забайкалье

Жители Забайкальского села Утан обнаружили гигантские дыры в земле. Отверстия неизвестного происхождения уходят вглубь на десять метров.
News.ru 10:15
Общество

МЧС предупредило о надвигающейся на Москву грозе

МЧС рекомендует москвичам быть осторожными в связи с надвигающейся грозой.
Интерфакс 07:34
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Армия и оружие

Донбасс сегодня: Киев начал масштабную спецоперацию в зоне ООС, потери ВСУ в тылу растут

Штаб ООС начинает информационно-психологическую операцию по «обелению» ВСУ и противодействию ОБСЕ. Украинские войска несут потери в тылу.
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Прощание с актером Михаилом Кокшеновым завершилось в Москве

В ритуальном зале митинского крематория в Москве завершилась церемония прощания с народным артистом РФ Михаилом Кокшеновым.
РЕН ТВ 06:49
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Происшествия

Петербуржец, пострадавший в ДТП с Ferrari, скончался в больнице

В Петербурге в больнице скончался водитель автомобиля Volkswagen Polo, пострадавший в ДТП с Ferrari на Петроградской стороне.
Российская газета 12:13
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Происшествия

Полиция задержала более десяти пикетчиков у здания МВД в Москве

Ведомости 05 июня в 12:54
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Онищенко призвал решительнее снимать ограничения в Москве

Онищенко считает, что в Москве нужно более решительно "выходить из этих мер".
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Шоу-бизнес

Норкин опубликовал фото с похорон супруги

Телеведущий Андрей Норкин опубликовал фото с похорон своей супруги Юлии, которая вела программу на радио «Комсомольская правда».
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Конор МакГрегор объявил о завершении карьеры

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, Конор МакГрегор, сообщил своим фанатам о том, что завершает профессиональную карьеру бойца.
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Политика

Захарова прокомментировала беспорядки в США

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире телеканала «Россия 1» заявила, что США, где проходят массовые беспорядки, сейчас «пожинают всё, что они внедряли в мировое сознание».
RT на русском 09:37
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Общество

Главный раввин России заболел коронавирусом

Главный раввин России Берл Лазар заболел коронавирусом, его жизни ничто не угрожает.
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Футбол

Лено: «„Бавария“ — уже чемпион, как и всегда. Скучно и грустно»

Напомним, что "Бавария" обыграла "Байер" в матче 30-го тура немецкой Бундеслиги.
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Российский дипломат
Российский государственный и политический деятель, дипломат. Директор департамента информации и печати Министерства иностранных дел Российской Федерации, официальный представитель МИД России с 10 августа 2015 года.
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