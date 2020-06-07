Политика
ИзвестияЗахарова рассказала о попытках испортить отношения России и Чехии
Высылка российских дипломатических сотрудников не отвечает интересам Чехии. Об этом заявила в воскресенье, 7 июня, официальный представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, отношения двух стран целенаправленно портятся со стороны определенной части элиты Чехии.
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с чего всё началось
— Конечно, будут ответные меры, но самое главное, что это будут не только ответные зеркальные или симметричные меры, — сказала Захарова в эфире ютуб-канала "Соловьёв LIVE".Life.ruвчера в 16:35
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Захарова анонсировала зеркальный ответ на высылку российских дипломатов из Чехии
Интерфаксвчера в 16:04
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Энергетика
«Газпром» объявил тендер на поставку труб
ООО "Газпром инвест" объявило открытый конкурентный отбор в электронной форме на поставку в 2020-2022 годах труб с начальной (максимальной) ценой контракта в 98,4 миллиарда рублей, следует из данных портала госзакупок.
РИА Новости 04:33
Кино
Актер Михаил Кокшенов скончался
Советский и российский актер, режиссер и сценарист Михаил Кокшенов скончался в возрасте 83 лет.
VSE42.RU 05 июня в 06:47
Политика
СМИ сообщили о возможных изменениях при найме на работу
Российские власти рассматривают возможность введения норм, обязывающих руководителей при найме на работу отдавать предпочтение кандидатам с российским паспортом.
РИА Новости 14:59
Космос
Зонду станции InSight удалось полностью зарыться в грунт
Ударный зонд автоматической станции InSight смог полностью зарыться в грунт с третьей попытки.
N+1 05 июня в 03:57
Энергетика
ФАС вынесла предостережение главе Независимого топливного союза
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России вынесла предостережение президенту Независимого топливного союза Павлу Баженову за высказывания о росте цен на бензин в России, говорится в сообщении ведомства.
Rambler News Service 05 июня в 13:56
Шоу-бизнес
Норкин опубликовал фото с похорон супруги
Телеведущий Андрей Норкин опубликовал фото с похорон своей супруги Юлии, которая вела программу на радио «Комсомольская правда».
News.ru вчера в 14:51
Общество
Более 400 тыс. человек в мире умерли от коронавируса
Жертвами коронавируса стали 400 013 тыс. жителей планеты, следует из данных университета Джонса Хопкинса.
Коммерсантъ 05:43
Происшествия
Петербуржец, пострадавший в ДТП с Ferrari, скончался в больнице
В Петербурге в больнице скончался водитель автомобиля Volkswagen Polo, пострадавший в ДТП с Ferrari на Петроградской стороне.
Российская газета 12:13
Гаджеты
МТС и «МегаФон» назвали самые популярные бренды смартфонов
Самыми популярными брендами смартфонов среди абонентов МТС и «МегаФона» стали Samsung, Huawei с брендом Honor и Apple.
Коммерсантъ 10:28
Общество
Помпео предложил России помощь в ликвидации последствий ЧП в Норильске
Ридус вчера в 14:21
Игры
В сеть выложили скришоты старой, но рабочей версии Dead Island 2
Вашингтон, 6 июня 2020, 12:12 — REGNUM В сеть выложили скриншоты старой версии игры Dead Island 2, которую разработчики «собрали» в 2015 году.
REGNUM вчера в 05:12
Экономика
В России могут вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам
Законопроект о возврате индексации пенсий работающим пенсионерам внесли в Госдуму парламентарии от ЛДПР, сообщили в пресс-службе одного из авторов инициативы, главы комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослава Нилова.
Газета.Ru 05 июня в 11:48
Общество
Главный раввин России заболел коронавирусом
Главный раввин России Берл Лазар заболел коронавирусом, его жизни ничто не угрожает.
RT на русском 10:25
Происшествия
Задержан второй подозреваемый в убийстве девочки в Красноярском крае
В Красноярском крае задержали еще одного подозреваемого в убийстве девочки.
Известия 09:15
Футбол
Экс-игрок «Рубина» заявил, что подвергался расизму в России
Бывший полузащитник «Рубина» Карлос Эдуардо заявил, что в России его оскорбляли по расовому признаку.
RT на русском 14:37
Футбол
Роналду стал первым футболистом-миллиардером
Нападающий «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду стал долларовым миллиардером, сообщает Forbes.Роналду является первым футболистом, которому удалось заработать 1 млрд долларов.
Soccer.ru 05 июня в 06:32
Космос
В корабле Crew Dragon Маска обнаружили российские комплектующие
Ruposters.ru 04 июня в 02:09
Происшествия
Экс-дознавательница из Уфы рассказала новые детали случившегося
Бывшая дознавательница из Уфы, ставшая потерпевшей по делу о групповом изнасиловании, в эфире телеканала НТВ рассказала о произошедшем.
РИА Новости 09:15
Общество
Русский врач в США рассказал о загадочном исчезновении КОВИД из города
Российский врач-реаниматолог Евгений Пинелис, который работает в Нью-Йорке, рассказал о загадочном «исчезновении» коронавирусной инфекции из города.
Невские Новости 14:03
Шоу-бизнес
Плющенко, Рудковская и Гном-Гномыч показали танец в очках
Попробуйте танцы с очками, оказалось весьма непросто, — предложила подписчикам Рудковская в Instagram.
iReactor 06:10
Здоровье
В Пермском крае до 15 июня продлили режим самоизоляции
Режим ограничительных мер в Пермском крае, введенных из-за эпидемии коронавируса, продлен до 15 июня.
Рифей-Пермь 05 июня в 07:47
Общество
Стало известно о переезде Скрипалей в Новую Зеландию
Британские СМИ со ссылкой на источники сообщают, что жертвы покушения в Солбсери - бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия - начали "новую жизнь" в Новой Зеландии.
Газета.Ru 08:38
Происшествия
Район Петербурга остался без электричества из-за возгорания
В результате происшествия без электричества остались 75 домов в Василеостровском районе, сейчас их переключают на резервную схему электроснабжения.
Известия 06:34
Кино
Фильму «Брат-2» исполняется 20 лет
ИА "Ореанда-Новости" Сегодня исполняется 20 лет фильму "Брат-2", ставшему уже бессмертным.
Ореанда-Новости 07:36
Политика
МИД РФ обвинил США в двойных стандартах на фоне беспорядков
Министерство иностранных дел России (МИД) заявило, что проходящие в США акции протеста отражают двойные стандарты, которые продвигаются американской администрацией.
Газета.Ru 15:08
Общество
Росавиация предложит частично открыть авиасообщение с 15 июля
Росавиация направит предложение в Роспотребнадзор о частичном открытии международного авиасообщения с 15 июля.
РБК 07:52
Политика
Глава МИД Германии назвал отношения с США сложными
Глава МИД ФРГ Хайко Маас назвал отношения с США сложными, комментируя распространенную рядом СМИ информацию, что Вашингтон намерен вывести часть своих военных из Германии.
Российская газета вчера в 21:25
Политика
Елена Шувалова исключена из КПРФ
Депутата Мосгордумы Елену Шувалову исключили из партии КПРФ, сообщил «Новой газете» депутат Евгений Ступин, на пленуме партии не присутствовавший.
Коммерсантъ 11:03
Общество
Онищенко призвал решительнее снимать ограничения в Москве
Онищенко считает, что в Москве нужно более решительно "выходить из этих мер".
РИА Новости вчера в 19:50