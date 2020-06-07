с чего всё началось

Высылка российских дипломатических сотрудников не отвечает интересам Чехии. Об этом заявила в воскресенье, 7 июня, официальный представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, отношения двух стран целенаправленно портятся со стороны определенной части элиты Чехии.

Захарова рассказала о попытках испортить отношения России и Чехии

Энергетика «Газпром» объявил тендер на поставку труб ООО "Газпром инвест" объявило открытый конкурентный отбор в электронной форме на поставку в 2020-2022 годах труб с начальной (максимальной) ценой контракта в 98,4 миллиарда рублей, следует из данных портала госзакупок. 420

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Космос Зонду станции InSight удалось полностью зарыться в грунт Ударный зонд автоматической станции InSight смог полностью зарыться в грунт с третьей попытки.

Энергетика ФАС вынесла предостережение главе Независимого топливного союза Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России вынесла предостережение президенту Независимого топливного союза Павлу Баженову за высказывания о росте цен на бензин в России, говорится в сообщении ведомства. 5

Шоу-бизнес Норкин опубликовал фото с похорон супруги Телеведущий Андрей Норкин опубликовал фото с похорон своей супруги Юлии, которая вела программу на радио «Комсомольская правда». 1,8K

Экономика В России могут вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам Законопроект о возврате индексации пенсий работающим пенсионерам внесли в Госдуму парламентарии от ЛДПР, сообщили в пресс-службе одного из авторов инициативы, главы комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослава Нилова. 455

Общество Главный раввин России заболел коронавирусом Главный раввин России Берл Лазар заболел коронавирусом, его жизни ничто не угрожает. 150

Футбол Экс-игрок «Рубина» заявил, что подвергался расизму в России Бывший полузащитник «Рубина» Карлос Эдуардо заявил, что в России его оскорбляли по расовому признаку.

Футбол Роналду стал первым футболистом-миллиардером Нападающий «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду стал долларовым миллиардером, сообщает Forbes.Роналду является первым футболистом, которому удалось заработать 1 млрд долларов.

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Общество Стало известно о переезде Скрипалей в Новую Зеландию Британские СМИ со ссылкой на источники сообщают, что жертвы покушения в Солбсери - бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия - начали "новую жизнь" в Новой Зеландии. 1K

Происшествия Район Петербурга остался без электричества из-за возгорания В результате происшествия без электричества остались 75 домов в Василеостровском районе, сейчас их переключают на резервную схему электроснабжения. 35

Политика Глава МИД Германии назвал отношения с США сложными Глава МИД ФРГ Хайко Маас назвал отношения с США сложными, комментируя распространенную рядом СМИ информацию, что Вашингтон намерен вывести часть своих военных из Германии. 8