Политика
Журналистская правдаЗахарова рассказала о пропавших в США российских школьниках
Официальный представитель внешнеполитического ведомства РФ Мария Захарова обратила внимание на то, что до сих пор неизвестно местонахождение нескольких десятков российских школьников, которые уехали в США в рамках программы обмена.
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Музыка
Юрий Башмет материально поддержит классических музыкантов
Дирижер Юрий Башмет принял решение материально поддержать в период пандемии музыкантов, чье творчество связано с классической музыкой, кроме того, они смогут выступить на его фестивалях после снятия ограничений, сообщила пресс-служба "Русского концертного агентства"
РИА Новости 13:00
Музыка
Роттердам заявил о готовности принять «Евровидение» в 2021 году
"Евровидение" должно было пройти в Роттердаме в этому году, однако мероприятие было отменено из-за вспышки коронавируса.
ТАСС 13:44
Общество
В регионах внедряется федеральная платформа для электронных пропусков
Федеральная платформа, которую смогут использовать работодатели для выдачи цифровых пропусков своим сотрудникам, будет внедрена в 21 субъекте России.
Вести.Ru вчера в 15:35
Происшествия
Хозяйка квартиры опровергла информацию о запое Ошарина
Хозяйка квартиры, в которой было обнаружено тело замглавы департамента культуры Москвы Леонида Ошарина, опровергла информацию, что мужчина долгое время находился в запое в съемной квартире в Крыму.
Известия 12:14
Здоровье
Минздрав отчитался об окончании эпидемии гриппа в России
В России закончилась эпидемия гриппа. Об этом по итогам минувшей недели с 13 по 19 апреля сообщили в Минздраве РФ.
Пятый канал 02:43
Политика
МИД Украины запустил кампанию по правке «Википедии» о России
В рамках кампании планируется привлечь «как можно больше людей к наполнению „Википедии“ информацией об Украине».
Телеканал 360° вчера в 22:02
Авто
АвтоВАЗ представит три новинки в 2020 году
"В 2019-м в рамках автосалона АвтоВАЗ презентовал концепт Lada 4x4 Vision, а также было представлено несколько новинок: Vesta Sport, Vesta Sedan Cross и Granta Facelift, Xray Cross", - напомнили в пресс-службе производителя.
Новые автомобили 12:26
Политика
Песков ответил на вопрос о возможной дате отмены самоизоляции
В Кремле заявили, что примерной даты окончании режима самоизоляции в России нет.
Газета.Ru 09:20
Экономика
Банки начали отменять кэшбэк на онлайн-покупки
Газпромбанк, "Хоум Кредит" и Кредит Европа банк отменили кэшбэк на покупки онлайн, сообщает РБК.
Коммерсантъ 01:43
Общество
Роспотребнадзор разработал рекомендации для рынка общепита
Роспотребнадзор разработал рекомендации для рынка общепита Роспотребнадзор объявил, как должны работать рестораны и кафе на каждом этапе преодоления пандемии.
Коммерсантъ 11:11
Политика
КС Молдавии приостановил получение российского кредита
Конституционный суд Молдавии приостановил закон о получении от России кредита в €200 млн, пишет пресс-служба суда.
Газета.Ru 13:21
Экономика
Помощник Глазьева ответил на сообщения о критике со стороны ЦБ
Помощник министра Евразийской экономической комиссии Сергея Глазьева Сергей Ткачук ответил на сообщения о том, что Центробанк призвал снизить информационную активность чиновника.
РИА Новости 14:37
Авто
В Казахстане продают уникальный гибрид «Уазика» и «Шишиги»
Пикап Барс-01 был разработан по заказу вооруженных сил Казахстана на площадке АО «811 авторемонтный завод КИ».
Тарантас Ньюс 02:59
Общество
В Москве тест на коронавирус обязаны делать всем пациентам с ОРВИ
В Москве врачи обязаны делать тест на коронавирус всем пациентам с симптомами ОРВИ, пишет РИА "Новости" со ссылкой на заммэра столицы Анастасию Ракову.
Газета.Ru 14:42
Политика
Мишустин уволил замглавы Минпромторга Овсянникова
Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил от должности замминистра Минпромторга Дмитрия Овсянникова, который ранее был исключен из партии «Единая Россия» за грубое поведение в аэропорту Ижевска.
Коммерсантъ 13:32
Общество
Собянин считает, что разрешать прогулки москвичам еще рано
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что пока рано разрешать прогулки москвичам в условиях самоизоляции.
Коммерсантъ 12:55
Политика
Россия вернула в МИД Украины две ноты по Крыму
Российское Министерство иностранных дел на текущей неделе вернуло Украине две ноты протеста, которые были направлены Киевом.
RT на русском 10:25
Авто
В продаже появится новый Hyundai Prophecy
Auto Express понимает, что новая производственная модель Prophecy станет заменой нынешнего Ioniq - и этот автомобиль, и внедорожник на базе 45 будут использовать совершенно новую архитектуру Electric-Global Modular Platform (E-GMP).
SpeedMe вчера в 10:31
Общество
Минобрнауки поддержало введение фиксированных окладов бюджетникам
Ранее 23 апреля Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) предложила установить для работников бюджетной сферы фиксированные оклады.
Известия 08:18
Футбол
Кевин де Брюйне: «Мой стиль игры уникален. Сейчас у меня нет слабых мест»
Думаю, что мой стиль игры уникален. У полузащитника не должно быть слабых мест.
Sports.ru 12:57
Авто
Lada выпустила для Беларуси спецверсию Vesta в честь 50-летия АвтоВАЗа
Примечательно, что Vesta SW Limited Edition выходит даже дешевле стандартной модификации универсала, доступной в Беларуси.
CarsWeek.ru вчера в 13:04
Политика
Горбачев назвал виновных в провале перестройки в СССР
Первый и единственный президент СССР Михаил Горбачев возложил ответственность за срыв перестройки в Советском Союзе на ГКЧП.
BFM.ru 08:38
Общество
В московском транспорте начнут штрафовать за нарушение дистанции
Контролеры и полиция в Москве начали проводить рейды по выявлению нарушений социальной дистанции в 1,5 м в общественном транспорте, за несоблюдение которой будут штрафовать в размере 5 тыс. рублей.
Известия 13:18
Здоровье
В инфекционных больницах Ростова не хватает врачей
Блокнот Ростов-на-Дону 08:00
Общество
В Ленобласти запретят остановки по пути на дачу
Если петербуржец или москвич едет на дачу в Ленобласти или транзитом в другой регион, то продуктами питания и всем необходимым он должен запастись в начале пути.
REGNUM 06:01
Авто
Полиция Филиппин получила грузовики «Урал»
Автоновости дня 03:01
Футбол
«Зенит» показал таблицу РПЛ с учетом соблюдения социальной дистанции
Официальный Twitter петербургского «Зенита» пошутил о расположении команд в таблице РПЛ и призвал соблюдать дистанцию.
Нева Спорт 14:02
Шоу-бизнес
Регина Тодоренко и Влад Топалов высказались о публичных разводах
Влад Топалов и Регина Тодоренко высказались в интервью Peopletalk на тему семейных отношений.
Paparazzi.ru 09:35