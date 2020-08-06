Захарова рассказала о рассылке Госдепом SMS с предложением для россиян
Смотрите также
Лукашенко заявил, что стал бы воевать за Крым
В Крыму наградят 7-летнюю девочку за спасение ребенка из Когалыма
Ефремов на заседании суда с трудом узнал себя на видео после ДТП
В Хиросиме почтили память жертв атомной бомбардировки 1945 года
Россияне старше 40 лет получат выходной для диспансеризации
Глюкоза опубликовала архивное фото с погибшей в ДТП Ириной Бережной
Сенаторы США угрожают немецкому порту из-за «Северного потока — 2»
«Зенит» отрицает заражение коронавирусом в клубе
Четвертый сезон сериала «Ольга» стартует на ТНТ 31 августа
Госдепартамент США предлагает россиянам $10 млн за информацию
Экс-капитан судна Rhosus подтвердил, что вез селитру в порт Бейрута
Власти Черногории разрешили гражданам РФ въезд с 7 августа
Минфин предложил сократить расходы на Крым
ФСБ: Сафронов передал секретные данные с помощью книги о Ельцине
Участники «Нового величия» получили от 6 до 7 лет лишения свободы
В Петербурге разрешили спортивные и культурные мероприятия на улицах
Хакеры похитили 10 терабайт данных с облачного сервиса Canon
В ДТП с автобусом в Тюмени пострадали шесть человек
Лукашенко поручил пригласить в Минск генпрокуроров России и Украины
Собчак оштрафовали на 20 тыс. рублей за пикет в поддержку Сафронова
Посольство России ответило на претензии Японии по Курильским островам
«Роскосмос» показал снимки порта Бейрута из космоса до и после взрыва
ЦБ согласился на постепенную отмену репатриации валютной выручки
«Аэрофлот» отменил ряд международных рейсов в августе
Посольство в США ответило на доклад Госдепа о «российской пропаганде»
В США обещают награду в $10 млн за информацию о вмешательстве в выборы
Госдепартамент США предлагает россиянам $10 млн за информацию
Сенаторы США угрожают немецкому порту из-за «Северного потока — 2»
Участники «Нового величия» получили от 6 до 7 лет лишения свободы
Лукашенко поручил пригласить в Минск генпрокуроров России и Украины
Россияне старше 40 лет получат выходной для диспансеризации
Лукашенко: «Коронавирус мне подкинули»
Захарова рассказала о рассылке Госдепом SMS с предложением для россиян
Минфин предложил сократить расходы на Крым
Ефремов на заседании суда с трудом узнал себя на видео после ДТП
В Петербурге разрешили спортивные и культурные мероприятия на улицах
Звезды TikTok стали долларовыми миллионерами
Власти Черногории разрешили гражданам РФ въезд с 7 августа
«Зенит» отрицает заражение коронавирусом в клубе
Соперница Лукашенко отменила предвыборный митинг в Минске
Кинологи МЧС России приступили к работе на завалах в порту Бейрута
Госдепартамент начал рассылать россиянам SMS-сообщения с предложением выплатить до $10 млн за информацию о российском вмешательстве в выборы в США, рассказала представитель российского МИД Мария Захарова. Она предупредила, что одновременно Вашингтон будет собирать персональные данные граждан России.В источнике
С чего всё началось
Подробнее о событии