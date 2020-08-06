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Интерфакс
Интерфакс

Захарова рассказала о рассылке Госдепом SMS с предложением для россиян

Госдепартамент начал рассылать россиянам SMS-сообщения с предложением выплатить до $10 млн за информацию о российском вмешательстве в выборы в США, рассказала представитель российского МИД Мария Захарова. Она предупредила, что одновременно Вашингтон будет собирать персональные данные граждан России.В источнике
С чего всё началось
Ранее Захарова в Facebook
 назвала бесцеремонным вмешательством и гибридной атакой полученные россиянами на мобильные телефоны письма с предложением за вознаграждение сообщить в спецслужбы США о вмешательстве в американские выборы.
ТАСС08:48
Подробнее о событии
Комсомольская правда

Захарова предложила Госдепу США представить, если Россия зеркально отправит американцам «письма счастья»

Комсомольская правда08:21
ТАСС

Захарова: призывы Госдепа сообщить о «вмешательстве» в выборы США вне рамок законности

ТАСС08:48
Интерфакс

Захарова рассказала о рассылке Госдепом SMS с предложением для россиян

Интерфакс08:36
РБК

Захарова назвала «гибридной атакой» СМС россиянам от Госдепа

РБК10:56
Газета.Ru

В МИД рассказали о вмешательстве спецслужб США в жизнь россиян

Газета.Ru08:16
РЕН ТВ

Захарова назвала вмешательством обещание США платить россиянам $10 млн

РЕН ТВ08:12
РИА Новости

В МИД оценили планы Госдепа платить за данные о «вмешательстве в выборы»

РИА Новости07:58

Сенаторы США угрожают немецкому порту из-за «Северного потока — 2»

Трое американских сенаторов во главе с Тедом Крузом потребовали от порта немецкого города Засниц прекратить работы по поддержке строительства "Северного потока — 2". Об этом пишет газета Handelsblatt, ссылаясь на письмо сенаторов.
Газета.Ru09:51
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Экс-капитан судна Rhosus подтвердил, что вез селитру в порт Бейрута

Судно Rhosus, следовавшее из Грузии в Мозамбик с грузом аммиачной селитры, прибыло в Бейрут и было арестовано за долги в 2013 году, сообщает ТАСС со ссылкой на слова бывшего капитана судна Бориса Прокошева.
Газета.Ruвчера в 13:27
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Минфин предложил сократить расходы на Крым

Как следует из документа "Методика расчета предельных базовых бюджетных ассигнований федерального бюджета по государственным программам и непрограммным направлениям деятельности", в 2021 году эти расходы могут снизить на 8,5 миллиарда рублей — до 76,1 миллиарда, в 2022 году планируется сокращение на 9,1 миллиарда — до 82,3 миллиарда рублей.
РИА Новости07:40
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Участники «Нового величия» получили от 6 до 7 лет лишения свободы

Люблинский районный суд Москвы приговорил участников организации «Новое величие» Вячеслава Крюкова, Петра Карамзина и Руслана Костыленкова к шести, шести с половиной и семи годам лишения свободы соответственно, передает корреспондент РБК.
РБК09:56
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В Петербурге разрешили спортивные и культурные мероприятия на улицах

Как отмечается, будет снят запрет на проведение на улицах спортивных, культурных и зрелищных мероприятий при условии обязательного использования зрителями средств индивидуальной защиты органов дыхания, а также соблюдения дистанции.
RT на русском10:43
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Посольство России ответило на претензии Японии по Курильским островам

Российское посольство ответило на полученное от МИД Японии представление из-за участия главы МЧС России Евгения Зиничева в открытии центра мониторинга и прогнозирования ЧС на острове Кунашир.
RT на русском01:15
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ЦБ согласился на постепенную отмену репатриации валютной выручки

Помимо отмены требования о репатриации и ограничений на зачисление валютной выручки на зарубежные счета, ЦБ предложил упростить порядок взаимодействия бизнеса с уполномоченными банками при совершении валютных операций.
РБК06:40
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