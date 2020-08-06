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CT news

Захарова рассказала о рассылке Госдепом SMS с предложением для россиян

Госдепартамент США устроил массовую SMS-рассылку для граждан России. В сообщении предлагается выплатить до 10$ млн за сведения о влиянии России на результаты американских выборов.В источнике
С чего всё началось
Ранее Захарова в Facebook
 назвала бесцеремонным вмешательством и гибридной атакой полученные россиянами на мобильные телефоны письма с предложением за вознаграждение сообщить в спецслужбы США о вмешательстве в американские выборы.
ТАССвчера в 08:48
Подробнее о событии
РБК

Захарова назвала «гибридной атакой» СМС россиянам от Госдепа

РБКвчера в 10:56
РИА Новости

В МИД оценили планы Госдепа платить за данные о «вмешательстве в выборы»

РИА Новостивчера в 07:58
Интерфакс

Захарова рассказала о рассылке Госдепом SMS с предложением для россиян

Интерфаксвчера в 08:36
Комсомольская правда

Захарова предложила Госдепу США представить, если Россия зеркально отправит американцам «письма счастья»

Комсомольская правдавчера в 08:21
Газета.Ru

В МИД рассказали о вмешательстве спецслужб США в жизнь россиян

Газета.Ruвчера в 08:16
РЕН ТВ

Захарова назвала вмешательством обещание США платить россиянам $10 млн

РЕН ТВвчера в 08:12
ТАСС

Захарова: призывы Госдепа сообщить о «вмешательстве» в выборы США вне рамок законности

ТАССвчера в 08:48

В России запатентовали препарат от коронавируса

Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) получило патент на отечественный препарат «Лейтрагин», который помогает предотвращать или смягчать осложнения от коронавируса, сообщается на сайте агентства.
Коммерсантъ17:53
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В Генштабе ВС РФ раскрыли первое условие применения ядерного оружия

Москва, 7 августа 2020, 03:50 — REGNUM Россия применит ядерное оружие при условии любой ракетной атаки по своей территории, говорится в опубликованной 7 августа Генштабом ВС РФ статье «Об основах государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания» в газете «Красная звезда».
REGNUM20:50
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СК проверит обстоятельства смерти девочки в монастыре схимонаха Сергия

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить об обстоятельствах смерти 15-летней девочки в Среднеуральском женском монастыре, духовником и основателем которого является лишённый сана схимонах Сергий (Николай Романов).
RT на русском18:30
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Суд вынес приговор семерым фигурантам дела «Нового величия»

Москва, 6 августа 2020, 17:11 — REGNUM Люблинский суд Москвы осудил семерых фигурантов дела «Нового величия», обвиняемых в организации экстремистского сообщества, на сроки от семи лет колонии до четырёх лет условно, сообщил 6 августа «Коммерсантъ».
REGNUMвчера в 10:11
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Ефремов не узнал себя на видео после ДТП во время просмотра в суде

Ближе к концу заседания и после просмотра видео, снятых в день аварии, адвокат семьи погибшего в ДТП Александр Добровинский спросил у Ефремова, узнает ли тот себя на продемонстрированных кадрах.
Газета.Ruвчера в 12:54
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