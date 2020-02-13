Политика
РИА НовостиЗахарова рассказала о разрушении украинского государства
Политики в стране, уверена Захарова, "нацепили" вышиванки, чтобы выдать себя за защитников интересов народа. По ее словам, на Украине есть множество проблем, которые закладывались долгие годы и которые ей необходимо решить.
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с чего всё началось
Мария Захарова: Не понимаю, как мог украинский народ купиться на оранжевую чушь, на людей, которые выдают себя за украинцев
Планомерное проведение соответствующей политики, которая, конечно, обслуживает в том числе и сегодняшнюю политическую конъюнктуру в Польше и других странах.Комсомольская правда12:00
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«Украина разваливается»: Захарова прокомментировала перемены в украинской внутренней политике
Комсомольская правда11:33
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Здоровье
Власти Китая сообщили о более чем 250 умерших от коронавируса за сутки
За минувшие сутки в Китае (за исключением Гонконга и Макао) от вызванного коронавирусом заболевания COVID-19 умерли 254 человека, сообщает Национальная комиссия по здравоохранению.
Здоровье
Китайские врачи нашли эффективный способ лечения коронавируса
Примененная китайскими врачами методика переливания плазмы переболевших коронавирусом COVID-19 доказала свою эффективность для лечения зараженных пациентов, передает агентство Синьхуа со ссылкой на местных медиков.
Общество
Захарова призналась в неуважении к Собчак
Экономика
Мишустин поручил информировать граждан о рефинансировании ипотеки
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин поручил наладить систему информирования граждан о возможности рефинансирования ипотечных кредитов.
Космос
15.02.2020 над Землей пролетит астероид группы Апполон, существует ли опасность столкновения?
В Сети активно обсуждается информация об астероиде, так как есть источники, утверждающие, что если небесное тело все-таки столкнется с землей, то конец света будет неизбежным.
Экономика
В России впервые более чем за 20 лет сменился пивной лидер
В 2019 году лидирующие позиции на пивном рынке в России впервые заняла компания AB InBev Efes, сменив входящую в Carlsberg Group "Балтику".
Общество
Пассажиры лайнера Westerdam высаживаются на берег в Камбодже
Пассажиры круизного лайнера Westerdam, которому из-за страха перед коронавирусом отказали в заходе в ряд портов, начали высаживаться в Камбодже, сообщает посольство США.
Армия и оружие
Боевики сумели пробить брешь в обороне САА в районе Мизназа после артподготовки турецких войск
Несколько групп боевиков сумели пробить брешь в обороне САА в районе упомянутого Мизназа.
Общество
Скончался легендарный советский разведчик Алексей Ботян
13 января примерно в 1:30 мск в возрасте 103 года скончался старейший советский разведчик, Герой России Алексей Ботян, который стал прототипом образа майора Вихря.
Интернет
Объём излишне любопытного ПО в Play Store сократился на 98%
В 2019 году благодаря новой политике Google количество приложений в магазине Play Store, запрашивающих доступ к журналу вызовов и SMS-сообщениям, сократилось на 98%.
Политика
На новом гербе Белоруссии станет меньше России
Очертание земного шара на новом гербе Белоруссии сместится с России в сторону Европы, об этом свидетельствует его изображение в законопроекте, который вносит поправки в законодательство республики о государственных символах.
Политика
Путин предложил сделать день голосования по Конституции выходным
Владимир Путин поддержал идею сделать выходным день голосования по внесению поправок в Конституцию.
Общество
Безос купил особняк в Беверли-Хиллз за $165 млн
Глава Amazon и самый богатый человек в мире по версии Forbes Джефф Безос купил особняк в районе Беверли-Хиллз в Лос-Анджелесе за $165 млн (10,4 млрд рублей).
Происшествия
В ДТП под Псковом погибли 8 человек
В Пустошкинском районе Псковской области в результате столкновения микроавтобуса и большегрузной автомашины погибли восемь человек.
Политика
Губернатор Калужской области ушел в отставку
Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов ушел в отставку по собственному желанию в четверг, 13 февраля.
Происшествия
В Хабаровске задержали мужчину, бросившего детей в Шереметьево
В Хабаровске сотрудники СК задержали мужчину, который в конце января оставил своих детей одних в московском аэропорту Шереметьево и улетел в Ростов-на-Дону.
Шоу-бизнес
Григорьев-Апполонов узнал результаты ДНК-теста на отцовство
Сам Григорьев-Апполонов был шокирован новостью о внебрачном ребенке. При этом он не стал отрицать, что знаком с Сазыкиной.
Общество
Россиянам предложили «гаражную амнистию» в 2021 году
Минэкономразвития и Росреестр внесли в правительство РФ законопроект о так называемой гаражной амнистии.
Кино
Появился ролик с Робертом Паттинсоном в образе Бэтмена
Хоккей
«Тампа» продлила победную серию, Василевский сделал 29 сэйвов
Армия и оружие
Российские военные пресекли конфликт военных США с жителями Сирии
Российские военные в Сирии предотвратили конфликт американских солдат с местными жителями.
Политика
Внук Назарбаева попросил политического убежища в Великобритании
Внук первого президента и лидера (елбасы) Казахстана Нурсултана Назарбаева 29-летний Айсултан Назарбаев попросил у властей Великобритании политического убежища.
Политика
В Раде категорически опровергли возможность поставок воды в Крым
Комитет Верховной рады Украины по правам человека категорически не поддерживает идею возобновления поставок воды в Крым, сообщил председатель Херсонской областной администрации Юрий Гусев 12 февраля на своей странице в социальной сети Facebook.
Здоровье
В ВОЗ допустили заражение коронавирусом двух третей жителей Земли
При неблагоприятном сценарии заразиться коронавирусом COVID-19 могут до 66% населения планеты.
Экономика
Квартир, взятых в ипотеку, могут лишиться тысячи россиян
Отметку в 20 тысяч превысило количество проблемных ипотечных квартир. Общий долг россиян к началу года по ипотеке составил 72,6 млрд рублей.
Экономика
В Госдуме вернулись к снижению возраста для негосударственных пенсий
Законопроект о снижении на пять лет возраста для получения пенсии в рамках негосударственного пенсионного обеспечения (НПО) может быть принят во втором чтении Госдумой РФ.
Культура
Вышла песня Билли Айлиш к новому фильму о Джеймсе Бонде
«Не время умирать» режиссера Кэри Фукунаги выйдет на экраны 9 апреля. Главную роль в фильме про агента 007 снова сыграет Дэниел Крэйг.
Армия и оружие
Посольство России предложило туркам определиться с отношениями с США
Посольство России в Анкаре опубликовало в твиттере две иллюстрации на тему турецкого-американских отношений с подписью по-турецки "Решать вам".