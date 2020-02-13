Планомерное проведение соответствующей политики, которая, конечно, обслуживает в том числе и сегодняшнюю политическую конъюнктуру в Польше и других странах.

с чего всё началось

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