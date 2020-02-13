Политика

РИА НовостиРИА НовостиЗахарова рассказала о разрушении украинского государства

Политики в стране, уверена Захарова, "нацепили" вышиванки, чтобы выдать себя за защитников интересов народа. По ее словам, на Украине есть множество проблем, которые закладывались долгие годы и которые ей необходимо решить.
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с чего всё началось

Мария Захарова: Не понимаю, как мог украинский народ купиться на оранжевую чушь, на людей, которые выдают себя за украинцев

Планомерное проведение соответствующей политики, которая, конечно, обслуживает в том числе и сегодняшнюю политическую конъюнктуру в Польше и других странах.
Комсомольская правда12:00

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Захарова рассказала о «порванной» Украине

Известия15:49

Захарова об Украине: «Государство разваливается»

News.ru14:20

«Купились на оранжевую чушь». Захарова заявила, что Украина разваливается

Life.ru14:27

Государство разваливается: Захарова поведала о «порванной» Украине

РЕН ТВ15:09

Захарова рассказала о разрушении украинского государства

РИА Новости13:35

Мария Захарова констатировала разрушение украинского государства

Московский Комсомолец12:56

«Украина разваливается»: Захарова прокомментировала перемены в украинской внутренней политике

Комсомольская правда11:33
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Автоматически обработано 7065 источников, обновлено в 22:22, Ашберн
Здоровье

Власти Китая сообщили о более чем 250 умерших от коронавируса за сутки

За минувшие сутки в Китае (за исключением Гонконга и Макао) от вызванного коронавирусом заболевания COVID-19 умерли 254 человека, сообщает Национальная комиссия по здравоохранению.
РБК 04:17
Здоровье

Китайские врачи нашли эффективный способ лечения коронавируса

Примененная китайскими врачами методика переливания плазмы переболевших коронавирусом COVID-19 доказала свою эффективность для лечения зараженных пациентов, передает агентство Синьхуа со ссылкой на местных медиков.
РИА Новости 17:08
Общество

Захарова призналась в неуважении к Собчак

Lenta.ru 19:34
Экономика

Мишустин поручил информировать граждан о рефинансировании ипотеки

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин поручил наладить систему информирования граждан о возможности рефинансирования ипотечных кредитов.
РИА Новости 03:34
Космос

15.02.2020 над Землей пролетит астероид группы Апполон, существует ли опасность столкновения?

В Сети активно обсуждается информация об астероиде, так как есть источники, утверждающие, что если небесное тело все-таки столкнется с землей, то конец света будет неизбежным.
Курьер. Среда. Бердск 12:23
Экономика

В России впервые более чем за 20 лет сменился пивной лидер

В 2019 году лидирующие позиции на пивном рынке в России впервые заняла компания AB InBev Efes, сменив входящую в Carlsberg Group "Балтику".
Газета.Ru 00:19
Армия и оружие

Появилось видео отражения сирийской ПВО удара по Дамаску

Газета.Ru 22:14
Общество

Пассажиры лайнера Westerdam высаживаются на берег в Камбодже

Пассажиры круизного лайнера Westerdam, которому из-за страха перед коронавирусом отказали в заходе в ряд портов, начали высаживаться в Камбодже, сообщает посольство США.
РИА Новости 20:38
Армия и оружие

Боевики сумели пробить брешь в обороне САА в районе Мизназа после артподготовки турецких войск

Несколько групп боевиков сумели пробить брешь в обороне САА в районе упомянутого Мизназа.
Военное обозрение 06:43
Общество

Скончался легендарный советский разведчик Алексей Ботян

13 января примерно в 1:30 мск в возрасте 103 года скончался старейший советский разведчик, Герой России Алексей Ботян, который стал прототипом образа майора Вихря.
МонаВиста 07:29
Интернет

Объём излишне любопытного ПО в Play Store сократился на 98%

В 2019 году благодаря новой политике Google количество приложений в магазине Play Store, запрашивающих доступ к журналу вызовов и SMS-сообщениям, сократилось на 98%.
REGNUM 06:25
Политика

На новом гербе Белоруссии станет меньше России

Очертание земного шара на новом гербе Белоруссии сместится с России в сторону Европы, об этом свидетельствует его изображение в законопроекте, который вносит поправки в законодательство республики о государственных символах.
Известия 20:14
Политика

Путин предложил сделать день голосования по Конституции выходным

Владимир Путин поддержал идею сделать выходным день голосования по внесению поправок в Конституцию.
РИА Новости 09:31
Общество

Безос купил особняк в Беверли-Хиллз за $165 млн

Глава Amazon и самый богатый человек в мире по версии Forbes Джефф Безос купил особняк в районе Беверли-Хиллз в Лос-Анджелесе за $165 млн (10,4 млрд рублей).
Известия вчера в 23:47
Происшествия

В ДТП под Псковом погибли 8 человек

В Пустошкинском районе Псковской области в результате столкновения микроавтобуса и большегрузной автомашины погибли восемь человек.
Вести.Ru вчера в 18:48
Политика

Губернатор Калужской области ушел в отставку

Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов ушел в отставку по собственному желанию в четверг, 13 февраля.
Известия 17:02
Происшествия

В Хабаровске задержали мужчину, бросившего детей в Шереметьево

В Хабаровске сотрудники СК задержали мужчину, который в конце января оставил своих детей одних в московском аэропорту Шереметьево и улетел в Ростов-на-Дону.
Газета.Ru 10:16
Общество

В Кремле прокомментировали фотографии застолья с убийцей Немцова

Вести.Ru 09:59
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Григорьев-Апполонов узнал результаты ДНК-теста на отцовство

Сам Григорьев-Апполонов был шокирован новостью о внебрачном ребенке. При этом он не стал отрицать, что знаком с Сазыкиной.
Телепрограмма вчера в 12:43
Общество

Россиянам предложили «гаражную амнистию» в 2021 году

Минэкономразвития и Росреестр внесли в правительство РФ законопроект о так называемой гаражной амнистии.
ТАСС 02:31
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Появился ролик с Робертом Паттинсоном в образе Бэтмена

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«Тампа» продлила победную серию, Василевский сделал 29 сэйвов

Спорт-Экспресс 21:40
Армия и оружие

Российские военные пресекли конфликт военных США с жителями Сирии

Российские военные в Сирии предотвратили конфликт американских солдат с местными жителями.
ТВ Центр вчера в 14:35
Политика

Внук Назарбаева попросил политического убежища в Великобритании

Внук первого президента и лидера (елбасы) Казахстана Нурсултана Назарбаева 29-летний Айсултан Назарбаев попросил у властей Великобритании политического убежища.
РБК 05:29
Политика

В Раде категорически опровергли возможность поставок воды в Крым

Комитет Верховной рады Украины по правам человека категорически не поддерживает идею возобновления поставок воды в Крым, сообщил председатель Херсонской областной администрации Юрий Гусев 12 февраля на своей странице в социальной сети Facebook.
REGNUM 04:15
Здоровье

В ВОЗ допустили заражение коронавирусом двух третей жителей Земли

При неблагоприятном сценарии заразиться коронавирусом COVID-19 могут до 66% населения планеты.
Известия 18:52
Экономика

Квартир, взятых в ипотеку, могут лишиться тысячи россиян

Отметку в 20 тысяч превысило количество проблемных ипотечных квартир. Общий долг россиян к началу года по ипотеке составил 72,6 млрд рублей.
Цензуры.Нет вчера в 04:31
Экономика

В Госдуме вернулись к снижению возраста для негосударственных пенсий

Законопроект о снижении на пять лет возраста для получения пенсии в рамках негосударственного пенсионного обеспечения (НПО) может быть принят во втором чтении Госдумой РФ.
REGNUM 11 февраля в 21:52
Культура

Вышла песня Билли Айлиш к новому фильму о Джеймсе Бонде

«Не время умирать» режиссера Кэри Фукунаги выйдет на экраны 9 апреля. Главную роль в фильме про агента 007 снова сыграет Дэниел Крэйг.
Телеканал 360° 21:48
Армия и оружие

Посольство России предложило туркам определиться с отношениями с США

Посольство России в Анкаре опубликовало в твиттере две иллюстрации на тему турецкого-американских отношений с подписью по-турецки "Решать вам".
РИА Новости вчера в 16:41
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Мария Захарова
Российский дипломат
Российский политик, дипломат. Директор Департамента информации и печати Министерства иностранных дел РФ, официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации с 10 августа 2015 года. Чрезвычайный и Полномочный Посланник 1 класса.
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