Политика

РИА НовостиРИА НовостиЗахарова рассказала о разрушении украинского государства

Политики в стране, уверена Захарова, "нацепили" вышиванки, чтобы выдать себя за защитников интересов народа. По ее словам, на Украине есть множество проблем, которые закладывались долгие годы и которые ей необходимо решить.
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с чего всё началось

Мария Захарова: Не понимаю, как мог украинский народ купиться на оранжевую чушь, на людей, которые выдают себя за украинцев

Планомерное проведение соответствующей политики, которая, конечно, обслуживает в том числе и сегодняшнюю политическую конъюнктуру в Польше и других странах.
Комсомольская правдавчера в 12:00

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Захарова рассказала о «порванной» Украине

Известиявчера в 15:49

«Украина разваливается»: Захарова прокомментировала перемены в украинской внутренней политике

Комсомольская правдавчера в 11:33

«Купились на оранжевую чушь». Захарова заявила, что Украина разваливается

Life.ruвчера в 14:27

Захарова об Украине: «Государство разваливается»

News.ruвчера в 14:20

Захарова рассказала о разрушении украинского государства

РИА Новостивчера в 13:35

Мария Захарова констатировала разрушение украинского государства

Московский Комсомолецвчера в 12:56

Государство разваливается: Захарова поведала о «порванной» Украине

РЕН ТВвчера в 15:09
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Армия и оружие

По Дамаску нанесен ракетный удар

Вести.Ru вчера в 17:34
Экономика

Соглашение по строительству Ленского моста в Якутии подписали в Москве

В Москве 13 февраля стороны подписали концессионное соглашения о проектировании, строительстве и эксплуатации моста через реку Лена в Якутске, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики.
REGNUM вчера в 19:31
Общество

В Кремле прокомментировали фотографии застолья с убийцей Немцова

Вести.Ru вчера в 09:59
Происшествия

Задержан разрешивший строительство на берегу Байкала глава Листвянки

Глава администрации Листвянского муниципального образования задержан после того, как выдал незаконное разрешение на строительство в экологической зоне Байкала, передает сайт СК России по региону.
Газета.Ru вчера в 23:36
Общество

Путин подписал указ об увековечении памяти Юрия Лужкова

Президент России Владимир Путин подписал указ об увековечении памяти бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова.
ТАСС 01:19
Политика

Губернатор Калужской области Артамонов покинул пост

Глава Калужской области Анатолий Артамонов подал в отставку по собственному желанию.
Газета.Ru 00:37
Политика

Зеленский пообещал поселить крымчан в город-сад под Херсоном

REGNUM вчера в 12:33
Армия и оружие

Россия завершила госиспытания перспективной торпеды

РИА Новости 01:06
Происшествия

Дело Шамсутдинова рассмотрят в общем порядке

Суд по делу солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова о неуставных отношениях в воинской части в Забайкалье пройдет в общем порядке 20 февраля.
Газета.Ru 00:46
Происшествия

На даче российского прокурора нашли закопанный труп его жены

Lenta.ru вчера в 15:52
Биатлон

Резцову обидела реакция Фуркада на её слова

RT на русском вчера в 08:01
Политика

Путин призвал закрепить индексацию пенсий в Конституции

23 января сопредседатель рабочей группы по внесению изменений в Конституцию Талия Хабриева в ходе обсуждения законопроекта заявила, что поправки обеспечат индексацию пенсий в том числе работающим пенсионерам.
Известия вчера в 08:19
Единоборства

Алексей Олейник встретится с Фабрисио Вердумом

FightTime.ru вчера в 14:05
Общество

В Госдуме предложили ввести скидку на оплату услуг ЖКХ

В Госдуме предложили ввести скидку на оплату услуг ЖКХ для тех граждан, которые откажутся от бумажных квитанций.
RT на русском 12 февраля в 22:00
Происшествия

ДТП в Тамбовской области: пять человек погибли

В результате инцидента пять человек погибли. Такие данные СМИ сообщил начальник пресс-службы УМВД региона Алексей Жданов.
Вести.Ru вчера в 23:25
Происшествия

Оставленных отцом в Шереметьеве детей передали их матери

RT на русском вчера в 22:15
Общество

Мать петрозаводской школьницы прокомментировала инцидент с директором

РИА Новости вчера в 19:07
Происшествия

Таксист прокомментировал инцидент с напавшей на него фитнес-тренером

По данным Ura.ru, пассажирка оказалась фитнес-тренером и участницей конкурса "Мисс Томск — 2013".
РИА Новости 12 февраля в 19:38
Наука

Раскрыта реальная опасность загрязненных коронавирусом предметов

Lenta.ru вчера в 10:42
Армия и оружие

В Ираке подверглась ракетной атаке используемая США военная база

Коммерсантъ вчера в 14:50
Здоровье

В ВОЗ допустили заражение коронавирусом двух третей населения Земли

Новым коронавирусом COVID-19 могут заразиться две трети населения Земли.
Lenta.ru вчера в 17:28
Политика

Внук Назарбаева попросил политического убежища в Великобритании

Внук первого президента и лидера (елбасы) Казахстана Нурсултана Назарбаева 29-летний Айсултан Назарбаев попросил у властей Великобритании политического убежища.
РБК вчера в 05:29
Политика

Нидерланды отказались судить подозреваемых по делу MH17 в России

Власти Нидерландов отказались от предложения Москвы провести судебный процесс над подозреваемыми в причастности к крушению малайзийского Boeing на Украине в 2014 году на территории России.
REGNUM 00:39
Здоровье

В Китае нашли действенный способ лечения коронавируса

Переливание плазмы выздоровевших от пневмонии, вызванной коронавирусом COVID-19, доказало свою эффективность для лечения зараженных пациентов.
Известия вчера в 22:32
Происшествия

В Чите выписали семью переболевшего коронавирусом гражданина Китая

Супруга и дочь гражданина Китая, перенесшего коронавирус, выписаны из стационара в Чите, сообщили РБК в пресс-службе минздрава Забайкальского края.
РБК 00:45
Политика

Посол России в Турции сообщил об угрозах из-за событий в Идлибе

Посол России в Турции Алексей Ерхов сообщил, что ему поступили угрозы из-за обострения ситуации в Идлибе.
РИА Новости вчера в 15:12
Шоу-бизнес

Лена Ленина вышла замуж в платье за 10 миллионов рублей

Перед гостями счастливая невеста предстала в роскошном свадебном платье Zuhair Murad стоимостью в 10 миллионов рублей.
Shraibikus News вчера в 16:26
Энергетика

«Газпром» заново продаст газ Европе

Аналитик по газу Центра энергетики МШУ «Сколково» Сергей Капитонов отмечает, что в последние годы «Газпром» довольно успешно использовал потребность Европы в дополнительном импортном газе, нарастив поставки на почти 50 млрд кубометров за пять лет.
Коммерсантъ вчера в 13:36
Происшествия

Суд приговорил россиянина к 14 годам колонии за госизмену

«Суд назначил Прозорову наказание в виде лишения свободы сроком на 14 лет в колонии строгого режима со штрафом в размере 200 тыс. рублей», — говорится в сообщении.
RT на русском вчера в 07:49
Авто

Опубликованы первые фото «Русского Прадо» от УАЗ

В Сети появились первые рендерные изображения модернизированного УАЗ «Патриот», которого еще называют «Русским Прадо».
Shraibikus News 11 февраля в 06:55
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Российский дипломат
Российский политик, дипломат. Директор Департамента информации и печати Министерства иностранных дел РФ, официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации с 10 августа 2015 года. Чрезвычайный и Полномочный Посланник 1 класса.
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