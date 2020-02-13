Политика
РИА НовостиЗахарова рассказала о разрушении украинского государства
Политики в стране, уверена Захарова, "нацепили" вышиванки, чтобы выдать себя за защитников интересов народа. По ее словам, на Украине есть множество проблем, которые закладывались долгие годы и которые ей необходимо решить.
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с чего всё началось
Мария Захарова: Не понимаю, как мог украинский народ купиться на оранжевую чушь, на людей, которые выдают себя за украинцев
Планомерное проведение соответствующей политики, которая, конечно, обслуживает в том числе и сегодняшнюю политическую конъюнктуру в Польше и других странах.Комсомольская правдавчера в 12:00
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«Украина разваливается»: Захарова прокомментировала перемены в украинской внутренней политике
Комсомольская правдавчера в 11:33
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Внук первого президента и лидера (елбасы) Казахстана Нурсултана Назарбаева 29-летний Айсултан Назарбаев попросил у властей Великобритании политического убежища.
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Опубликованы первые фото «Русского Прадо» от УАЗ
В Сети появились первые рендерные изображения модернизированного УАЗ «Патриот», которого еще называют «Русским Прадо».