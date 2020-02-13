Политика

РИА НовостиРИА НовостиЗахарова рассказала о разрушении украинского государства

Политики в стране, уверена Захарова, "нацепили" вышиванки, чтобы выдать себя за защитников интересов народа. По ее словам, на Украине есть множество проблем, которые закладывались долгие годы и которые ей необходимо решить.
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с чего всё началось

Мария Захарова: Не понимаю, как мог украинский народ купиться на оранжевую чушь, на людей, которые выдают себя за украинцев

Планомерное проведение соответствующей политики, которая, конечно, обслуживает в том числе и сегодняшнюю политическую конъюнктуру в Польше и других странах.
Комсомольская правдавчера в 12:00

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Захарова об Украине: «Государство разваливается»

News.ruвчера в 14:20

Государство разваливается: Захарова поведала о «порванной» Украине

РЕН ТВвчера в 15:09

«Купились на оранжевую чушь». Захарова заявила, что Украина разваливается

Life.ruвчера в 14:27

Захарова рассказала о «порванной» Украине

Известиявчера в 15:49

Захарова рассказала о разрушении украинского государства

РИА Новостивчера в 13:35

Мария Захарова констатировала разрушение украинского государства

Московский Комсомолецвчера в 12:56

«Украина разваливается»: Захарова прокомментировала перемены в украинской внутренней политике

Комсомольская правдавчера в 11:33
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Автоматически обработано 7065 источников, обновлено вчера в 23:52, Ашберн
Экономика

В России впервые более чем за 20 лет сменился пивной лидер

В 2019 году лидирующие позиции на пивном рынке в России впервые заняла компания AB InBev Efes, сменив входящую в Carlsberg Group "Балтику".
Газета.Ru вчера в 00:19
Политика

Внук Назарбаева попросил политического убежища в Великобритании

Внук первого президента и лидера (елбасы) Казахстана Нурсултана Назарбаева 29-летний Айсултан Назарбаев попросил у властей Великобритании политического убежища.
РБК вчера в 05:29
Культура

Билли Айлиш выпустила песню к новому фильму о Джеймсе Бонде

Американская поп-звезда Билли Айлиш выпустила титульную песню для нового фильма бондианы «Не время умирать» (No Time to Die).
Lenta.ru вчера в 20:43
Футбол

Школа в Калтане не получала выплат за Головина

Детско-юношеская спортивная школа в городе Калтан Кемеровской области не получила солидарных выплат после перехода полузащитника сборной России Александра Головина из московского ЦСКА в "Монако", заявил детский тренер футболиста Виталий Ожигов.
РИА Новости 11 февраля в 10:06
Наука

Раскрыта реальная опасность загрязненных коронавирусом предметов

Lenta.ru вчера в 10:42
Шоу-бизнес

Появились первые снимки новорожденного ребенка Курниковой и Иглесиаса

Появились первые снимки новорожденного ребенка Курниковой и Иглесиаса У Анны Курниковой и Энрике Иглесиаса родился третий ребенок.
Экспресс газета вчера в 14:47
Культура

Выставка Анненкова открывается в Музее русского импрессионизма

В четверг, 13 февраля в Музее русского импрессионизма открывается выставка работ знаменитого портретиста, художника театра, иллюстратора поэмы Александра Блока «Двенадцать» Юрия Анненкова.
Культуромания 12 февраля в 10:09
Армия и оружие

Сирийские ПВО отражают ракетный удар по Дамаску

REGNUM вчера в 17:35
Политика

Нидерланды отказались передать Москве дело обвиняемых в крушении MH17

"Правительство полностью уверено в независимости и качестве нидерландского правосудия", — отреагировал на запрос из Москвы по делу о катастрофе рейса MH17 авиакомпании Malaysia Airlines в 2014 году министр юстиции Нидерландов Ферд Грапперхаус.
Вести.Ru вчера в 04:36
Здоровье

В ВОЗ допустили заражение коронавирусом двух третей населения Земли

Новым коронавирусом COVID-19 могут заразиться две трети населения Земли.
РИА Новости вчера в 22:36
Общество

Актер Александр Панкратов-Черный назвал размер своей пенсии

РИА Новости вчера в 04:34
Здоровье

Китайский врач объяснил рост смертности от коронавируса

Увеличение числа умерших от коронавируса COVID-19 вызвано гибелью возрастных и тяжелобольных пациентов.
Вести.Ru вчера в 10:14
Общество

В Кремле прокомментировали фотографии застолья с убийцей Немцова

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал опубликованные фотографии, на которых убийца Бориса Немцова и осужденные сидят за праздничным столом.
Вести.Ru вчера в 09:59
Экономика

Мишустин признал дороговизну ипотеки для россиян

Напомним, президент России Владимир Путин предлагал в рамках реализации нацпроектов снизить до 8% среднюю ставку по ипотеке к 2024 году.
Газета.Ru вчера в 06:07
Экономика

ЦБ перестанет брать с банков комиссию в своей Системе быстрых платежей

ЦБ вновь установит бесплатные тарифы за переводы для банков, участвующих в Системе быстрых платежей, сообщила на ежегодной встрече банкиров с руководством регулятора зампред Банка России Ольга Скоробогатова, передает корреспондент РБК.
РБК вчера в 10:07
Происшествия

На даче российского прокурора нашли закопанный труп его жены

Lenta.ru вчера в 15:52
Экономика

Центробанк планирует продать Сбербанк

Согласно документу, принадлежащий ЦБ контрольный пакет акций Сбербанка приобретет государство за счет ФНБ (Фонда национального благосостояния), по рыночной цене.
ГЛАС.RU 11 февраля в 08:31
Экономика

Годовой оборот рынка франчайзинга в РФ вырос почти до 3 трлн рублей

Оборот рынка франчайзинга в РФ за прошлый год вырос на 16%, до 2,8 трлн руб. Такие цифры приводит газета "Коммерсантъ" со ссылкой на данные Franshiza.ru.
Adindex.ru вчера в 22:20
Экономика

Взносы на капитальный ремонт в России в среднем выросли на 6–10%

Минимальный взнос за капитальный ремонт в России вырос на 10,4% до 8,49 рублей за 1 кв. м за девять месяцев 2019 года.
Известия вчера в 18:23
Музыка

Букмекеры пророчат России второе место на «Евровидении-2020»

Букмекеры предсказали Италию Согласно представленным результатам, участник от России займет второе место на "Евровидении".
Sputnik Таджикистан вчера в 04:50
Общество

Водонаева дает объяснения в полиции после поста о маткапитале

Аргументы и Факты вчера в 12:05
Наука

В ДНК западных африканцев обнаружили гены неизвестного гоминида

В геноме жителей Западной Африки найдены участки, свидетельствующие о близком знакомстве с неизвестным пока видом человека, получившим название «призрачного».
RuNews24.ru вчера в 02:02
Шоу-бизнес

Дочь Анастасии Волочковой снова вышла в свет с мачехой

В светской тусовке стали замечать, что 14-летняя дочь Анастасии Волочковой в последнее время все чаще появляется на людях с мачехой, ведущей "Доброго утра" Еленой Николаевой, чем с родной матерью.
Аргументы недели 12 февраля в 13:47
Армия и оружие

В Ираке база с американскими военными подверглась ракетной атаке

В Пентагоне отметили, что это было ответом на нападение группировки на базу в Ираке близ города Киркук.
РИА Новости вчера в 16:06
Космос

Определен срок полета российского корабля «Орел» с экипажем на МКС

РИА Новости 12 февраля в 17:10
Политика

Шеремет об инициативе Зеленского: «городом-садом» крымчан не заманишь

Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет прокомментировал инициативу Зеленского простроить в 2019 году в Херсонской области "город-сад" для переселенцев из Крыма.
Вести.Ru вчера в 21:21
Общество

На «Феррари» хотят подать в суд и конфисковать новый болид

Общество по защите прав потребителей Италии (Codacons) планирует подать в суд на команду «Формулы-1» «Феррари» и призывает правительство конфисковать новый болид команды.
News.ru вчера в 06:34
Авто

Названы сроки появления в России нового Haval H5

Китайский внедорожник Haval H5 может добраться до России уже в первой половине текущего года.
CarsWeek.ru вчера в 06:28
Происшествия

Под Хабаровском два автомобиля с рыбаками провалились под лед

Два автомобиля, которые ехали по реке Амур в Хабаровском крае, провалились под лед, передает сайт ГУ МЧС России по региону.
Газета.Ru вчера в 20:55
Шоу-бизнес

Дженнифер Энистон приняла участие в смелой фотосессии

На обложке Энистон позирует в кожаной куртке на голое тело и черных трусах с высокой талией. На всех снимках видна идеальная фигура актрисы.
Uznayvse.ru 12 февраля в 16:21
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Мария Захарова
Российский дипломат
Российский политик, дипломат. Директор Департамента информации и печати Министерства иностранных дел РФ, официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации с 10 августа 2015 года. Чрезвычайный и Полномочный Посланник 1 класса.
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