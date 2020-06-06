Почему Россия не возвращает домой всех своих граждан одним махом, в интервью «Парламентской газете» рассказала директор Департамента информации и печати Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова.

с чего всё началось

Растет число россиян, выразивших желание покинуть Соединенные Штаты. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отвечая на вопрос, изменился ли поток желающих вернуться в Россию на фоне беспорядков в США.

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