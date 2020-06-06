Общество

РИА НовостиРИА НовостиЗахарова рассказала о росте числа желающих вернуться в Россию из США

Число россиян, желающих вернуться на родину из США, на фоне беспорядков растёт с каждым днём, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в интервью "Парламентской газете".
Читать в источнике
Комментировать42
с чего всё началось

Мария Захарова: можно написать «Войну и мир» о том, что мы переживаем

Почему Россия не возвращает домой всех своих граждан одним махом, в интервью «Парламентской газете» рассказала директор Департамента информации и печати Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова.
Парламентская газета17:00

Подробнее о событии

Захарова заявила о росте числа желающих уехать из США после протестов

RT на русском18:59

Захарова заявила о росте числа желающих вернуться в Россию из США из-за протестов

Комсомольская правда17:57

Захарова сообщила о росте числа желающих вернуться из США в Россию

РБК18:11

Захарова: количество желающих вернуться в Россию из США возросло на фоне беспорядков

ТАСС18:21

Захарова заявила о росте числа россиян желающих вернуться из США

Московский Комсомолец17:37

Захарова рассказала о росте числа желающих вернуться в Россию из США

РИА Новости17:16

Мария Захарова: Россияне, живущие в США, просятся домой

Парламентская газета17:32
Показать все источники
Автоматически обработано 7218 источников, обновлено в 22:09, Ашберн
Общество

Умерла супруга телеведущего Андрея Норкина Юлия

REGNUM 07:42
1,9K
Общество

В России начнут бесплатно выдавать препарат от коронавируса

Препарат против коронавируса "Авифавир" можно будет получить бесплатно по ОМС, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
РИА Новости 16:03
1,5K
Происшествия

Aston Martin вылетел на пешеходную зону на Новом Арбате

Машина вылетела на пешеходную зону на Новом Арбате, врезавшись в препятствие.
Известия 19:48
Здоровье

Популярный препарат избавил больных от коронавируса

Lenta.ru 06:53
140
Здоровье

В России могут изменить правила медосвидетельствования для водителей

В Минздраве России выступают за введение изменений в правила обязательного медицинского освидетельствования для водителей, ведомство уже подготовило соответствующий проект.
Газета.Ru 15:37
371
Происшествия

В Казахстане произошло землетрясение магнитудой 6,2

РИА Новости 21:28
Экономика

Акции авиакомпаний США выросли на десятки процентов. Что происходит

Инвесторы покупают акции авиакомпаний на фоне высоких ожиданий восстановления спроса на внутренних и внешних рейсах.
РБК 13:27
Общество

В Алтайском крае готовятся к первому этапу снятия ограничений

С учетом сложившихся в последние дни показателей распространения коронавируса на заседании штаба принято решение провести консультации с санитарными властями Российской Федерации по вопросу перехода к первому этапу смягчения ограничений в Алтайском крае.
vRubcovske.ru 08:04
10
Футбол

Сердце остановилось, отдышалось и снова пошло. 21 год великому матчу

В хите «Сердце остановилось» музыкант перечислил такие пункты, и спорить с ним совершенно не хотелось.
Inc-news.ru 09:24
Армия и оружие

Северный флот станет пятой военно-административной единицей России

RT на русском 18:14
4
Общество

В России создадут винтовку, способную стрелять на семь километров

Самая дальнобойная на сегодняшний день винтовка "Сумрак" (также производства Lobaev Arms) поражает цели на расстоянии два с половиной километра при уверенной стрельбе и 4,2 километра — при рекордной.
РИА Новости 02:56
2,1K
Гаджеты

Представлены недорогие смартфоны Motorola Moto G Fast и Moto E

Компания Motorola сегодня представила в США свои новые бюджетные смартфоны Motorola Moto G Fast и Moto E. Они отличаются процессорами Snapdragon и низкой ценой.
Ридус 16:54
1
Общество

Собянин анонсировал «радикальные решения» по выходу из карантина

В Москве на следующей неделе можно ожидать радикальных изменений в режиме самоизоляции, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в пятницу, 5 июня, в эфире телеканала «Россия 1».
Известия 18:03
1,4K
Шоу-бизнес

Солист «Иванушек» Кирилл Андреев рассказал о романе с Жанной Фриске

Солист российской группе «Иванушек» Кирилл Андреев рассказал о романе с певицей Жанной Фриске. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 02:59
25
Общество

Китай готовит против доллара и биткоина финансовое оружие

Аналитики США пришли к выводу, что Китай разрабатывает технологию, способную стать большой проблемой для американского доллара и настоящей убийцей для биткойна.
ToDay News Ufa 05:27
128
Космос

Запуск спутника «Глонасс-К» перенесли

Запуск навигационного спутника нового поколения "Глонасс-К", который должен был состояться с космодрома Плесецк, был снова перенесен.
Газета.Ru 20:32
Космос

В Роскосмосе оценили опасность приближающегося к Земле астероида

ИА Красная Весна 10:01
10
Общество

В Находке разрешат прогулки и занятия спортом на улице малыми группами

Жителям Находкинского городского округа с 6 июня разрешается выходить на прогулки и заниматься спортом на улице группами не более двух человек с соблюдением социальной дистанции, сообщили в правительстве Приморского края.
RT на русском 21:45
1
Здоровье

В Москве применили экспериментальную методику лечения от COVID-19

НИИ скорой помощи имени Склифосовского в Москве стало первым российским медицинским учреждением, где применяют экспериментальную методику лечения от COVID-19 с помощью гипербарической оксигенации (ГБО), говорится на официальном портале мэра и правительства столицы.
РИА Новости 00:50
218
Кино

Оператор «Дюны» назвал фильм «законченной историей»

Фантастический фильм "Дюна", который снял режиссер Дени Вильнев, представляет собой "законченную историю".
Kinonews.ru 05:27
8
Футбол

Тамбов и Нижний Новгород могут обменяться командами

Кроме обмена командами с Нижним Новгородом существует и вариант, при котором ФК «Тамбов» вернется домой.
ProstoProSport 13:45
Происшествия

В дагестанском Кизляре обстреляли двух мужчин

РИА Новости 22:03
2
Кино

Умер актер и режиссер Михаил Кокшенов

Актер и режиссер Михаил Кокшенов скончался в возрасте 83 лет. Об этом сообщила поэтесса Любовь Воропаева на своей странице в Facebook.
Газета.Ru 10:50
1,4K
Политика

Социологи предупредили о возможности массовых протестов в России

Социолог Сергей Белановский был одним из тех, кто предсказал массовые протесты на Болотной площади в Москве в 2011 году.
Коммерсантъ 04:10
6,1K
Общество

Против оппозиционера Николая Платошкина возбудили уголовное дело

Уголовное дело в отношении 54-летнего Платошкина доктора исторических наук возбуждено по двум статьям — за склонение к совершению массовых беспорядков и публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан.
МордовМедиа вчера в 11:36
4,8K
Кино

Почему Екатерина Гусева не хотела сниматься с Безруковым в Бригаде

Актриса Екатерина Гусева рассказала, почему ей было трудно сниматься в «Бригаде».
SM News вчера в 05:58
151
Религия

Православные отмечают родительскую субботу

В эту субботу, 6 июня, все православные верующие отмечают Вселенскую родительскую субботу — день общецерковного поминовения усопших.
Известия 21:42
23
Общество

ВОЗ изменила рекомендации по ношению масок

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) изменила рекомендации по ношению масок и перчаток, сообщил глава организации Тедрос Гебрейесу.
Коммерсантъ 19:08
431
Футбол

Матвеев покинул «Краснодар», Мусаев назвал имя нового помощника

Евро-футбол.ру 16:08
Здоровье

Томский губернатор заявил о вине врачей во вспышках COVID в больницах

Говоря о борьбе с эпидемией коронавируса в регионе, Жвачкин сообщил, что среди врачей «есть много героев, но есть и антигерои», чьи действия привели к заражению коллективов клиник.
РБК 04:20
119
Как работают Яндекс.Новости?
Волна беспорядков в СШАБольше новостей по теме
Главное