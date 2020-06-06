Общество
РИА НовостиЗахарова рассказала о росте числа желающих вернуться в Россию из США
Число россиян, желающих вернуться на родину из США, на фоне беспорядков растёт с каждым днём, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в интервью "Парламентской газете".
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с чего всё началось
Почему Россия не возвращает домой всех своих граждан одним махом, в интервью «Парламентской газете» рассказала директор Департамента информации и печати Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова.Парламентская газета17:00
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Захарова заявила о росте числа желающих вернуться в Россию из США из-за протестов
Комсомольская правда17:57
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В Роскосмосе оценили опасность приближающегося к Земле астероида
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Общество
В Находке разрешат прогулки и занятия спортом на улице малыми группами
Жителям Находкинского городского округа с 6 июня разрешается выходить на прогулки и заниматься спортом на улице группами не более двух человек с соблюдением социальной дистанции, сообщили в правительстве Приморского края.
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В эту субботу, 6 июня, все православные верующие отмечают Вселенскую родительскую субботу — день общецерковного поминовения усопших.
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