Политика
РИА НовостиЗахарова рассказала о росте числа желающих вернуться в Россию из США
Число россиян, желающих вернуться на родину из США, на фоне беспорядков растёт с каждым днём, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в интервью "Парламентской газете".
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с чего всё началось
Почему Россия не возвращает домой всех своих граждан одним махом, в интервью «Парламентской газете» рассказала директор Департамента информации и печати Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова.Парламентская газетавчера в 17:00
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Захарова заявила о росте числа желающих вернуться в Россию из США из-за протестов
Комсомольская правдавчера в 17:57
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VP.Prodigy вышли в финал верхней сетки ESL One Birmingham
Команда вышла в финал верхней сетки, где встретится с Alliance за право выйти в гранд-финал турнира, матч пройдет 5 июня, в 20:00 по московскому времени.
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JAC раскрыл комплектацию электрокара JAC iEV7S для России
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Piter.tv вчера в 00:58
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В Новосибирской области еще два человека умерли от коронавируса
В инфекционных больницах Новосибирской области от коронавирусной инфекции скончались два пациента - женщина которой исполнился 71 год и 64-летний мужчина.
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В Роскосмосе оценили опасность приближающегося к Земле астероида
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Ученые воссоздали мозг динозавра в 3D
Палеонтологи Санкт-Петербургского государственного университета разработали первую виртуальную 3D-модель мозга и кровеносных сосудов головы динозавра.
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Темпы распространения коронавируса в мире ускорились
Темпы распространения коронавируса в мире ускорились.
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На площадке Steam игра появится лишь через год. Total War: Troy – спин-офф серии исторических стратегий от Creative Assembly.
Piter.tv 03 июня в 02:51
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Чей это крик: фанаты нашли «пасхалку» в мультфильме про Человека-паука
Как оказалось, этот звук был взят из фильма «Человек-паук» режиссёра Сэма Рейми.
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Умерла жена телеведущего Андрея Норкина
Российский журналист и телеведущий Андрей Норкин в фейсбуке сообщил о смерти своей супруги Юлии.
РИА Новости вчера в 05:44
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iReactor 04 июня в 08:02
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В Steam появились игры издательства Electronic Arts
Vprognoze.ru 04 июня в 21:45
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Задержка в выпуске нового iPhone связана с пандемией коронавируса, из-за которой инженерам Apple и компаний-партнеров пришлось работать из дома.
Piter.tv вчера в 07:18
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Прохоров заступился за Потанина после ЧП в Норильске
Прохоров добавил, что глава «Норникеля» Владимир Потанин опытный руководитель и грамотный профессионал, который «найдет правильные решения, чтобы оперативно разрешить эту ситуацию и не допустить повторения подобных сценариев в будущем».
Известия вчера в 06:18
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Астрономы CfA Jyothish Pariu и Joe Hora только что завершили новый каталог IRDC, содержащий 18 845 объектов, извлеченных из инфракрасных изображений IRAC, с использованием разработанного ими нового компьютерного алгоритма, который использует поиск контуров и так называемые методы нейронной сети.
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Обзор Sapphire Pulse Radeon RX 5500 XT 8Gb (11295-01-20G). Оптимальная видеокарта для Full HD
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В мультсериал «Царевны» добавили азиата и мулата
В российском мультсериал «Царевны» добавили азиата и мулата. Об этом стало известно Evo-rus.com.
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Активная фаза ликвидации последствий разлива дизельного топлива на ТЭЦ-3 в Норильске займёт около 14 дней, после чего продолжатся точечные работы по сбору нефтепродуктов, заявил первый заместитель главы МЧС России Александр Чуприян.
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Представлены недорогие смартфоны Motorola Moto G Fast и Moto E
Компания Motorola сегодня представила в США свои новые бюджетные смартфоны Motorola Moto G Fast и Moto E. Они отличаются процессорами Snapdragon и низкой ценой.
Ридус вчера в 16:54
Гаджеты
Oukitel представила смартфон WP7 с камерой ночного видения
Rusargument вчера в 05:05
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Intel решил остановить выпуск процессоров Core X до 2021 года
Компания Intel решила остановить выпуск процессоров Core X до 2021 года.
Дни24 04 июня в 09:10
Общество
В Москве ввели новый тип пропусков
Получить пропуск по-прежнему можно на портале mos.ru, по СМС или по телефону единой справочной службы Москвы: +7 (495) 777-77-77, сообщается на сайте мэрии.
РБК 04 июня в 11:57
Происшествия
Шойгу направил на тушение нефтяной скважины противотанковую пушку
Потушить горящую в Иркутской области нефтяную скважину помогут артиллеристы, которых вместе с противотанковым орудием МТ-12 «Рапира» перебросят на специально выделенном военно-транспортном самолете Ил-76 из Самарской области.
РБК вчера в 12:32