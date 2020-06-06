Политика
РИА НовостиЗахарова рассказала о росте числа желающих вернуться в Россию из США
Число россиян, желающих вернуться на родину из США, на фоне беспорядков растёт с каждым днём, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в интервью "Парламентской газете".
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с чего всё началось
Почему Россия не возвращает домой всех своих граждан одним махом, в интервью «Парламентской газете» рассказала директор Департамента информации и печати Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова.Парламентская газета17:00
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Захарова заявила о росте числа желающих вернуться в Россию из США из-за протестов
Комсомольская правда17:57
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Известия 17:34
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МИД прокомментировал высылку российских дипломатов из Чехии
Чехия поступила "непорядочно и недостойно", объявив персонами нон грата двух сотрудников Российского центра науки и культуры в Праге, заявили в МИД.
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Газета.Ru вчера в 16:53
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Бразилиа, 6 июня 2020, 03:26 — REGNUM Бразилия может выйти из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), заявил бразильский президент Жаир Болсонару, сообщает агентство Reuters.
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Как рассказали в Курском планетарии, лунные затмения происходят в полнолуние, когда Земля оказывается на одной линии между Солнцем и Луной.
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России следует уйти с Ближнего Востока, полагает помощник госсекретаря США Дэвид Шенкер.
Коммерсантъ вчера в 22:25
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Массовое захоронение немецких солдат случайно нашли строители в Северной Осетии. Об этом 6 июня передает телеканал «Звезда».
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Мэр Новосибирска объяснил, почему город нуждается в поддержке центра
Причины присоединения Новосибирска к обращению Совета Ассоциации сибирских и дальневосточных городов (АСДГ) к федеральному центру о выделении финансовой поддержки пояснил вице-президент АСДГ, мэр города Анатолий Локоть 5 июня, сообщили в пресс-службе мэрии.
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Газета.Ru 11:07
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Польша повысила тариф на транспортировку по газопроводу Ямал–Европа
Польша повысила тарифы на транспортировку газа по польскому участку газопровода Ямал–Европа.
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В эту субботу, 6 июня, все православные верующие отмечают Вселенскую родительскую субботу — день общецерковного поминовения усопших.
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Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении политолога Николая Платошкина — лидера движения «За новый социализм».
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Армия и оружие
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