Политика

РИА НовостиРИА НовостиЗахарова рассказала о росте числа желающих вернуться в Россию из США

Число россиян, желающих вернуться на родину из США, на фоне беспорядков растёт с каждым днём, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в интервью "Парламентской газете".
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с чего всё началось

Мария Захарова: можно написать «Войну и мир» о том, что мы переживаем

Почему Россия не возвращает домой всех своих граждан одним махом, в интервью «Парламентской газете» рассказала директор Департамента информации и печати Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова.
Парламентская газета17:00

Подробнее о событии

Захарова заявила о росте числа желающих уехать из США после протестов

RT на русском18:59

Захарова: количество желающих вернуться в Россию из США возросло на фоне беспорядков

ТАСС18:21

Захарова рассказала о росте числа желающих вернуться в Россию из США

РИА Новости17:16

Захарова заявила о росте числа желающих вернуться в Россию из США из-за протестов

Комсомольская правда17:57

Захарова заявила о росте числа россиян желающих вернуться из США

Московский Комсомолец17:37

Захарова сообщила о росте числа желающих вернуться из США в Россию

РБК18:11

Мария Захарова: Россияне, живущие в США, просятся домой

Парламентская газета17:32
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Политика

Песков напомнил об условии вступления в силу поправок к Конституции

По словам Пескова, президент Владимир Путин говорил, что поправки вступят в силу только после того, как их поддержат граждане России.
РБК 06:23
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Здоровье

В России могут изменить правила медосвидетельствования для водителей

В Минздраве России выступают за введение изменений в правила обязательного медицинского освидетельствования для водителей, ведомство уже подготовило соответствующий проект.
Газета.Ru 15:37
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Кино

Умер советский актер Михаил Кокшенов

Наша Газета (г. Екатеринбург) 06:51
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Общество

Власти четырех регионов отказались от Парада Победы 24 июня

Эхо Москвы 12:03
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Политика

Байден получил голоса делегатов для выдвижения кандидатом в президенты

Джозеф Байден получил достаточное число голосов делегатов предстоящего национального съезда демократов для выдвижения кандидатом в президенты США на предстоящих выборах.
Известия 23:10
1
Общество

Умерла супруга телеведущего Андрея Норкина Юлия

Москва, 5 июня 2020, 14:42 — REGNUM Телеведущий Андрей Норкин сообщил о кончине своей супруги Юлии.
REGNUM 07:42
1,9K
Общество

Прохоров заступился за Потанина после ЧП в Норильске

Прохоров добавил, что глава «Норникеля» Владимир Потанин опытный руководитель и грамотный профессионал, который «найдет правильные решения, чтобы оперативно разрешить эту ситуацию и не допустить повторения подобных сценариев в будущем».
Известия 06:18
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Общество

На Кубани продлили режим карантина

Власти Краснодарского края продлили режим карантина в регионе до 21 июня. Об этом в четверг, 4 июня, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.
Известия вчера в 13:31
2,6K
Политика

Путин подписал указ о «мигалках» для машин ФСИН и приставов

Президент России Владимир Путин подписал указ об изменении перечня транспортных средств, которые оборудуются спецсигналами.
Известия 17:34
10
Политика

МИД прокомментировал высылку российских дипломатов из Чехии

Чехия поступила "непорядочно и недостойно", объявив персонами нон грата двух сотрудников Российского центра науки и культуры в Праге, заявили в МИД.
РИА Новости 12:08
1,2K
Здоровье

Диетолог назвала самый вредный для здоровья суп

Mockva.ru 23:05
7
Политика

Москва может ответить на отказ Киева в земельных участках для РФ

Москва может предпринять ответные зеркальные меры после решения Киевского городского совета о расторжении договоров аренды на три земельных участка в украинской столице, предназначавшихся для строительства жилого здания, гаража, помещений консульского отдела и резиденции посла РФ.
Газета.Ru вчера в 16:53
161
Общество

Суд запретил Варваре Карауловой покидать дом ночью до 2029 года

Девушку арестовали и приговорили к реальному сроку. В апреле 2019 года Караулову освободили условно-досрочно.
Snob.ru вчера в 12:07
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Политика

Болсонару пригрозил ВОЗ выходом Бразилии из организации

Бразилиа, 6 июня 2020, 03:26 — REGNUM Бразилия может выйти из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), заявил бразильский президент Жаир Болсонару, сообщает агентство Reuters.
REGNUM 20:26
5
Происшествия

Пять человек погибли при пожаре в частном доме в Иркутской области

Российская газета 18:53
5
Общество

Куряне смогут наблюдать лунное затмение

Как рассказали в Курском планетарии, лунные затмения происходят в полнолуние, когда Земля оказывается на одной линии между Солнцем и Луной.
ТРК Сейм (Курск) 06:18
12
Политика

В Японии призвали «отобрать» Курилы у России

Японский политолог Юкио Касияма призвал власти страны "отобрать" у России четыре острова Южно-Курильской гряды - Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи.
Газета.Ru вчера в 15:14
3,5K
Политика

В Госдепе США потребовали от России «убраться с Ближнего Востока»

России следует уйти с Ближнего Востока, полагает помощник госсекретаря США Дэвид Шенкер.
Коммерсантъ вчера в 22:25
2,3K
Общество

В Северной Осетии найдено массовое захоронение немецких солдат

Массовое захоронение немецких солдат случайно нашли строители в Северной Осетии. Об этом 6 июня передает телеканал «Звезда».
ИА Красная Весна 23:29
Экономика

Мэр Новосибирска объяснил, почему город нуждается в поддержке центра

Причины присоединения Новосибирска к обращению Совета Ассоциации сибирских и дальневосточных городов (АСДГ) к федеральному центру о выделении финансовой поддержки пояснил вице-президент АСДГ, мэр города Анатолий Локоть 5 июня, сообщили в пресс-службе мэрии.
ИА Красная Весна 03:17
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Музыка

Максим Фадеев представил новый проект своего лейбла

Музыкальный продюсер и композитор Максим Фадеев представил публике свой новый проект - певицу под именем Mayrun и ее дебютную песню "Глубоко".
Газета.Ru 11:07
23
Энергетика

Польша повысила тариф на транспортировку по газопроводу Ямал–Европа

Польша повысила тарифы на транспортировку газа по польскому участку газопровода Ямал–Европа.
Известия 18:04
25
Религия

Православные отмечают родительскую субботу

В эту субботу, 6 июня, все православные верующие отмечают Вселенскую родительскую субботу — день общецерковного поминовения усопших.
Известия 21:42
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Футбол

Роналду стал первым футболистом-миллиардером в истории

РИА Новости 13:16
Здоровье

Рекордно выросло число заражённых коронавирусом в Свердловской области

На 3 июня в Свердловской области у 6 381 человека подтверждено заражение новой коронавирусной инфекцией COVID-19.
Kursk.com 03 июня в 03:49
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Общество

Собянин анонсировал «радикальные решения» по выходу из карантина

В Москве на следующей неделе можно ожидать радикальных изменений в режиме самоизоляции, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в пятницу, 5 июня, в эфире телеканала «Россия 1».
Известия 18:03
1,4K
Общество

СК возбудил уголовное дело против политолога Николая Платошкина

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении политолога Николая Платошкина — лидера движения «За новый социализм».
RT на русском вчера в 11:14
4,8K
Здоровье

Каждый пятый сотрудник скорой помощи в Петербурге болеет коронавирусом

Петербуржцы стараются зря не беспокоить медиков и вызывают скорую помощь в экстренном случае.
Piter.tv 13:50
83
Армия и оружие

В США считают бомбардировщики B-1B проблемой для российского флота

Появление стратегических бомбардировщиков B-1B Lancer ВВС США над акваторией Чёрного моря стало «очевидным сигналом» для России, заявили авторы американского издания The Drive.
Национальная служба новостей 03 июня в 01:53
912
Здоровье

Врач оценил вероятность второй волны коронавируса

Популярный в Японии врач-инфекционист Акихиро Сато оценил вероятность второй волны распространения коронавирусной инфекции.
Lenta.ru 20:30
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