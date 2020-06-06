Политика

РИА НовостиРИА НовостиЗахарова рассказала о росте числа желающих вернуться в Россию из США

Число россиян, желающих вернуться на родину из США, на фоне беспорядков растет с каждым днем, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в интервью "Парламентской газете".
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с чего всё началось

Мария Захарова: можно написать «Войну и мир» о том, что мы переживаем

Почему Россия не возвращает домой всех своих граждан одним махом, в интервью «Парламентской газете» рассказала директор Департамента информации и печати Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова.
Парламентская газетавчера в 17:00

Подробнее о событии

Захарова заявила о росте числа желающих уехать из США после протестов

RT на русскомвчера в 18:59

Захарова: количество желающих вернуться в Россию из США возросло на фоне беспорядков

ТАССвчера в 18:21

Мария Захарова: Россияне, живущие в США, просятся домой

Парламентская газетавчера в 17:32

Захарова заявила о росте числа желающих вернуться в Россию из США из-за протестов

Комсомольская правдавчера в 17:57

Захарова заявила о росте числа россиян желающих вернуться из США

Московский Комсомолецвчера в 17:37

Захарова рассказала о росте числа желающих вернуться в Россию из США

РИА Новостивчера в 17:16

Захарова сообщила о росте числа желающих вернуться из США в Россию

РБКвчера в 18:11
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Общество

Собянин анонсировал «радикальное» ослабление карантинных мер

Мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал возможное ослабление на следующей неделе мер безопасности по COVID-19.
Газета.Ru 02:28
1,9K
Религия

Приближается День Святой Троицы

В это воскресенье православные россияне встретят один из 12 главных церковных праздников, который отмечается ежегодно на 50-й день после Пасхи, – День Святой Троицы, или Пятидесятницу.
Газета Metro вчера в 08:06
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Армия и оружие

Военные прибыли под Мурманск для восстановления железной дороги

Военнослужащие Западного военного округа прибыли к месту обрушения железнодорожного моста в Кольском районе Мурманской области для помощи в восстановлении сообщения, заявили в Минобороны России.
RT на русском вчера в 23:41
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Общество

В России за сутки выявили 8 855 случаев коронавируса

За минувшие сутки в России зарегистрировали 8 855 новых случаев заражения коронавирусом, число заразившихся достигло 458 689, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.
Парламентская газета 03:49
Общество

Умерла журналистка Юлия Норкина

Теле- и радиоведущая, ведущая радио «Комсомольская правда» Юлия Норкина скоропостижно скончалась в Москве в возрасте 52 лет.
BFM.ru вчера в 05:50
2K
Политика

Путин поручил правительству создать базу генетической информации

Москва, 6 июня 2020, 11:08 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин поручил главе правительства России Михаилу Мишустину и директору «Курчатовского института» Александру Благову создать в стране национальную базу генетических данных.
REGNUM 04:08
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Кино

Скончался актер Михаил Кокшенов

Ушел из жизни советский и российский актер и режиссер Михаил Кокшенов. Ему было 83 года, сообщает интернет-портал «Кубань 24».
ЮГ Times вчера в 09:14
1,4K
Энергетика

Польша повысит тариф на транзит российского газа

Управление по регулированию энергетики (URE) Польши утвердило тариф на прокачку российского газа по польскому участку трубопровода Ямал — Европа.
Lenta.ru вчера в 21:39
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Общество

Власти Подмосковья отказались открывать торговые центры

Ридус вчера в 15:41
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Общество

ВОЗ изменила рекомендации по ношению масок

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) изменила рекомендации по ношению масок и перчаток, сообщил глава организации Тедрос Гебрейесу.
Коммерсантъ вчера в 19:08
1,4K
Происшествия

Очевидец ЧП в Норильске рассказал о начале экокатастрофы

Infox.ru 04 июня в 06:04
Политика

Байден собрал голоса для выдвижения в президенты США

Бывший вице-президент США Джо Байден получил достаточно голосов делегатов для выдвижения кандидатом в президенты от Демократической партии, передает Associated Press (AP).
Коммерсантъ вчера в 23:02
5
Армия и оружие

Турецкий военный погиб в сирийском Идлибе

В сирийской провинции Идлиб в результате нападения на медицинский транспорт погиб один турецкий военнослужащий, еще двое получили ранения.
Газета.Ru 01:26
1
Религия

Православные отмечают родительскую субботу

В эту субботу, 6 июня, все православные верующие отмечают Вселенскую родительскую субботу — день общецерковного поминовения усопших.
Известия вчера в 21:42
110
Общество

Глава UFC думает отправить бойцов на улицы США для наведения порядка

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт поделился мнением о поступке чемпиона полутяжелого дивизиона Джона Джонса, который отбирал баллончики у вандалов на улицах США, передает FightTime.
Газета.Ru вчера в 23:10
4
Общество

Танкер с американской нефтью для Белоруссии прибыл в порт Литвы

RT на русском 02:27
23
Армия и оружие

В Минске обсуждают вопрос пребывания военных объектов России в стране

В Минобороны Белоруссии заявили, что в настоящий момент вопрос условий дальнейшего пребывания российских военных объектов на белорусской территории проходит процедуру внутригосударственного согласования.
RT на русском вчера в 04:01
14
Общество

Власти четырех регионов отказались от Парада Победы 24 июня

Эхо Москвы вчера в 12:03
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Армия и оружие

Военные приступили к развёртыванию полевого госпиталя в Чите

RT на русском вчера в 22:41
7
Происшествия

Чемпион НБА пообещал вышвырнуть Трампа из Белого дома

Ты не будешь переизбран, я говорю тебе. Мы придем, чтобы вышвырнуть тебя из Белого дома, Трамп.
Газета.Ru 02:37
1
Общество

Китайцы рассказали, за что обожают российскую колбасу

В Китае есть много видов этого продукта, но именно российскую колбасу отличает наличие большого количества мяса - жирного, с ярко выраженным вкусом, китайская же в основном сделана из постного мяса, пояснил журналист.
Газета.Ru 03:03
28
Общество

Как по новым правилам рассчитать пособие, если сотрудник болел дольше месяца

Напомним, что в период с 1 апреля и до конца 2020 года действуют временные правила расчета больничных.
Бухонлайн 03 июня в 02:39
5
Общество

Прохоров заступился за Потанина после ЧП в Норильске

Прохоров добавил, что глава «Норникеля» Владимир Потанин опытный руководитель и грамотный профессионал, который «найдет правильные решения, чтобы оперативно разрешить эту ситуацию и не допустить повторения подобных сценариев в будущем».
Известия вчера в 06:18
604
Политика

Северный флот станет пятой военно-административной единицей России

С 1 января 2021 года Северный флот станет самостоятельной военно-административной единицей России.
RT на русском вчера в 18:14
142
Общество

Ургант спародировал ролик об усыновлении геями ребенка из детдома

Телеведущий Иван Ургант в эфире программы «Вечерний Ургант» высмеял видеоролик, выпущенный «Федеральным агентством новостей» (РИА ФАН) об усыновлении геями ребенка из детского дома.
Lenta.ru вчера в 19:53
Здоровье

За сутки у 249 человек в Свердловской области выявлен коронавирус

На Среднем Урале за сутки зарегистрировано 249 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщил оперштаб в субботу, 6 июня.
Kursk.com 03:51
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Хоккей

Роднина отреагировала на заявление Панарина о России

Трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Ирина Роднина высказалась о заявлении форварда клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемия Панарина.
Газета.Ru 02:52
3
Политика

Кадыров: еще четыре кавказские республики получат помощь от ОАЭ

Московский Комсомолец вчера в 20:15
Здоровье

Томский губернатор заявил о вине врачей во вспышках COVID в больницах

Говоря о борьбе с эпидемией коронавируса в регионе, Жвачкин сообщил, что среди врачей «есть много героев, но есть и антигерои», чьи действия привели к заражению коллективов клиник.
РБК вчера в 04:20
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Шоу-бизнес

Красавица-внучка Никиты Михалкова отказалась работать моделью

17-летняя внучка Никиты Сергеевича Наташа окончила школу и планирует поступление в высшее учебное заведение.
Bimru.ru вчера в 07:20
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