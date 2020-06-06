Политика
РИА НовостиЗахарова рассказала о росте числа желающих вернуться в Россию из США
Число россиян, желающих вернуться на родину из США, на фоне беспорядков растет с каждым днем, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в интервью "Парламентской газете".
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с чего всё началось
Почему Россия не возвращает домой всех своих граждан одним махом, в интервью «Парламентской газете» рассказала директор Департамента информации и печати Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова.Парламентская газетавчера в 17:00
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Захарова заявила о росте числа желающих вернуться в Россию из США из-за протестов
Комсомольская правдавчера в 17:57
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Общество
Собянин анонсировал «радикальное» ослабление карантинных мер
Мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал возможное ослабление на следующей неделе мер безопасности по COVID-19.
Газета.Ru 02:28
Религия
Приближается День Святой Троицы
В это воскресенье православные россияне встретят один из 12 главных церковных праздников, который отмечается ежегодно на 50-й день после Пасхи, – День Святой Троицы, или Пятидесятницу.
Газета Metro вчера в 08:06
Армия и оружие
Военные прибыли под Мурманск для восстановления железной дороги
Военнослужащие Западного военного округа прибыли к месту обрушения железнодорожного моста в Кольском районе Мурманской области для помощи в восстановлении сообщения, заявили в Минобороны России.
RT на русском вчера в 23:41
Общество
В России за сутки выявили 8 855 случаев коронавируса
За минувшие сутки в России зарегистрировали 8 855 новых случаев заражения коронавирусом, число заразившихся достигло 458 689, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.
Парламентская газета 03:49
Общество
Умерла журналистка Юлия Норкина
Теле- и радиоведущая, ведущая радио «Комсомольская правда» Юлия Норкина скоропостижно скончалась в Москве в возрасте 52 лет.
BFM.ru вчера в 05:50
Политика
Путин поручил правительству создать базу генетической информации
Москва, 6 июня 2020, 11:08 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин поручил главе правительства России Михаилу Мишустину и директору «Курчатовского института» Александру Благову создать в стране национальную базу генетических данных.
REGNUM 04:08
Кино
Скончался актер Михаил Кокшенов
Ушел из жизни советский и российский актер и режиссер Михаил Кокшенов. Ему было 83 года, сообщает интернет-портал «Кубань 24».
ЮГ Times вчера в 09:14
Энергетика
Польша повысит тариф на транзит российского газа
Управление по регулированию энергетики (URE) Польши утвердило тариф на прокачку российского газа по польскому участку трубопровода Ямал — Европа.
Lenta.ru вчера в 21:39
Общество
Власти Подмосковья отказались открывать торговые центры
Ридус вчера в 15:41
Общество
ВОЗ изменила рекомендации по ношению масок
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) изменила рекомендации по ношению масок и перчаток, сообщил глава организации Тедрос Гебрейесу.
Коммерсантъ вчера в 19:08
Происшествия
Очевидец ЧП в Норильске рассказал о начале экокатастрофы
Infox.ru 04 июня в 06:04
Политика
Байден собрал голоса для выдвижения в президенты США
Бывший вице-президент США Джо Байден получил достаточно голосов делегатов для выдвижения кандидатом в президенты от Демократической партии, передает Associated Press (AP).
Коммерсантъ вчера в 23:02
Армия и оружие
Турецкий военный погиб в сирийском Идлибе
В сирийской провинции Идлиб в результате нападения на медицинский транспорт погиб один турецкий военнослужащий, еще двое получили ранения.
Газета.Ru 01:26
Религия
Православные отмечают родительскую субботу
В эту субботу, 6 июня, все православные верующие отмечают Вселенскую родительскую субботу — день общецерковного поминовения усопших.
Известия вчера в 21:42
Общество
Глава UFC думает отправить бойцов на улицы США для наведения порядка
Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт поделился мнением о поступке чемпиона полутяжелого дивизиона Джона Джонса, который отбирал баллончики у вандалов на улицах США, передает FightTime.
Газета.Ru вчера в 23:10
Общество
Танкер с американской нефтью для Белоруссии прибыл в порт Литвы
RT на русском 02:27
Армия и оружие
В Минске обсуждают вопрос пребывания военных объектов России в стране
В Минобороны Белоруссии заявили, что в настоящий момент вопрос условий дальнейшего пребывания российских военных объектов на белорусской территории проходит процедуру внутригосударственного согласования.
RT на русском вчера в 04:01
Общество
Власти четырех регионов отказались от Парада Победы 24 июня
Эхо Москвы вчера в 12:03
Армия и оружие
Военные приступили к развёртыванию полевого госпиталя в Чите
RT на русском вчера в 22:41
Происшествия
Чемпион НБА пообещал вышвырнуть Трампа из Белого дома
Ты не будешь переизбран, я говорю тебе. Мы придем, чтобы вышвырнуть тебя из Белого дома, Трамп.
Газета.Ru 02:37
Общество
Китайцы рассказали, за что обожают российскую колбасу
В Китае есть много видов этого продукта, но именно российскую колбасу отличает наличие большого количества мяса - жирного, с ярко выраженным вкусом, китайская же в основном сделана из постного мяса, пояснил журналист.
Газета.Ru 03:03
Общество
Как по новым правилам рассчитать пособие, если сотрудник болел дольше месяца
Напомним, что в период с 1 апреля и до конца 2020 года действуют временные правила расчета больничных.
Бухонлайн 03 июня в 02:39
Общество
Прохоров заступился за Потанина после ЧП в Норильске
Прохоров добавил, что глава «Норникеля» Владимир Потанин опытный руководитель и грамотный профессионал, который «найдет правильные решения, чтобы оперативно разрешить эту ситуацию и не допустить повторения подобных сценариев в будущем».
Известия вчера в 06:18
Политика
Северный флот станет пятой военно-административной единицей России
С 1 января 2021 года Северный флот станет самостоятельной военно-административной единицей России.
RT на русском вчера в 18:14
Общество
Ургант спародировал ролик об усыновлении геями ребенка из детдома
Телеведущий Иван Ургант в эфире программы «Вечерний Ургант» высмеял видеоролик, выпущенный «Федеральным агентством новостей» (РИА ФАН) об усыновлении геями ребенка из детского дома.
Lenta.ru вчера в 19:53
Здоровье
За сутки у 249 человек в Свердловской области выявлен коронавирус
На Среднем Урале за сутки зарегистрировано 249 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщил оперштаб в субботу, 6 июня.
Kursk.com 03:51
Хоккей
Роднина отреагировала на заявление Панарина о России
Трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Ирина Роднина высказалась о заявлении форварда клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемия Панарина.
Газета.Ru 02:52
Политика
Кадыров: еще четыре кавказские республики получат помощь от ОАЭ
Московский Комсомолец вчера в 20:15
Здоровье
Томский губернатор заявил о вине врачей во вспышках COVID в больницах
Говоря о борьбе с эпидемией коронавируса в регионе, Жвачкин сообщил, что среди врачей «есть много героев, но есть и антигерои», чьи действия привели к заражению коллективов клиник.
РБК вчера в 04:20
Шоу-бизнес
Красавица-внучка Никиты Михалкова отказалась работать моделью
17-летняя внучка Никиты Сергеевича Наташа окончила школу и планирует поступление в высшее учебное заведение.
Bimru.ru вчера в 07:20