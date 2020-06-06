Почему Россия не возвращает домой всех своих граждан одним махом, в интервью «Парламентской газете» рассказала директор Департамента информации и печати Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова.

с чего всё началось

Число россиян, желающих вернуться на родину из США, на фоне беспорядков растет с каждым днем, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в интервью "Парламентской газете".

Захарова рассказала о росте числа желающих вернуться в Россию из США

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