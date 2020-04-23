Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала о ситуации с российскими школьниками, которые находятся в Соединённых Штатах. Она сообщила, что американская сторона до сих пор не предоставила полный список российских детей, которые застряли в США.

Захарова рассказала о ситуации с российскими школьниками в США

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