Коронавирус

RT на русскомRT на русскомЗахарова рассказала о ситуации с российскими школьниками в США

Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала о ситуации с российскими школьниками, которые находятся в Соединённых Штатах. Она сообщила, что американская сторона до сих пор не предоставила полный список российских детей, которые застряли в США.
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Захарова: США не предоставили список и адреса остающихся в стране российских школьников

ТАСС10:24

Вашингтон не помогает в поисках российских школьников, заявила Захарова

РИА Новости09:52

МИД: Местонахождение около 40 российских школьников в США неизвестно

Московский Комсомолец09:50

Захарова рассказала о ситуации с российскими школьниками в США

RT на русском09:49

МИД: США так и не предоставили список остающихся в стране российских школьников

Газета.Ru09:44

Российские дипломаты нашли 42 застрявших в США школьника

Известия09:29

МИД: в США найдены 42 российских школьника, где остальные 34 - пока неизвестно

Вести.Ru10:01
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Политика

Песков ответил на вопрос о возможной дате отмены самоизоляции

В Кремле заявили, что примерной даты окончании режима самоизоляции в России нет.
Газета.Ru 09:20
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Шоу-бизнес

Волочкова заявила, что осталась без денег

Бывшая прима Большого театра Анастасия Волочкова осталась без средств к существованию.
Газета.Ru 06:27
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Общество

Минтруд рекомендовал закрыть на карантин организации соцобслуживания

Минтруд рекомендовал закрыть в регионах России на полный карантин стационарные организации соцобслуживания вместе с сотрудниками, заявила замминистра труда и социальной защиты Ольга Баталина.
РИА Новости 07:54
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Экономика

Центробанк попросил снизить информационную активность Глазьева

Центробанк направил в Минэкономразвития письмо, в котором попросил снизить информационную активность министра Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), бывшего советника президента России Владимира Путина Сергея Глазьева, сообщает «Интерфакс».
Lenta.ru 00:28
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Общество

Роспотребнадзор подготовил план поэтапного возобновления работы кафе

Роспотребнадзор подготовил рекомендации по поэтапному выходу из-под антивирусных ограничений кафе и ресторанов.
РБК 09:22
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Здоровье

Главу Ставрополья возмутили очереди пациентов в онкодиспансере

Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров поручил руководству краевого онкологического диспансера решить вопрос с очередями, которые скапливаются у дверей медучреждения.
Своё ТВ вчера в 15:26
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Футбол

УЕФА распределит места в еврокубках по спортивному принципу

Стало известно, как в УЕФА собираются распределить еврокубковые места.
Vprognoze.ru 10:17
Общество

В 21 регионе России внедрят цифровые пропуска

Федеральная платформа выдачи цифровых пропусков в связи с распространением коронавируса будет внедрена в 21 российском регионе, говорится в сообщении Минкомсвязи.
РИА Новости вчера в 21:33
5K
Здоровье

В НИИ Склифосовского испытывают новую методику лечения коронавируса

Ка уже рассказывала "РГ", Склиф также принимает участие в тестировании методики лечения пациентов с коронавирусом с помощью переливания плазмы крови доноров, уже переболевших COVID-19.
Российская газета 02:48
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Армия и оружие

Трамп приказал американским морякам расстреливать иранские корабли

НТВ вчера в 10:04
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Общество

В Москве отмечен рост госпитализаций с подозрением на коронавирус

В Москве возобновился рост госпитализаций с подозрением на коронавирус, сообщил оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.
RT на русском 05:01
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Армия и оружие

Военные показали кадры «ответного удара» ТУ-95МС в Амурской области

SM News 21 апреля в 06:00
18
Политика

В Кремле не верят в сокрытие данных о коронавирусе Китаем

Россия не обладает сведениями, которые подтвердили бы тот факт, что Китай скрывает данные о коронавирусе.
ToDay News Ufa 07:00
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Общество

ФАС проверит торговые сети из-за повышенных цен на лимоны

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проверит поставщиков и торговые сети из-за роста цен на лимоны до 500%, заявил начальник управления по борьбе с картелями ФАС России Андрей Тенишев.
Известия 07:58
14
Экономика

Помощь по зарплатам для россиян оказалась под угрозой

Поддержка оказалась под угрозой из-за формулировок соответствующей программы, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на представителей бизнес-сообщества и налоговых консультантов.
Lenta.ru 04:50
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Единоборства

Джастин Гэтжи: «Хочу, чтобы Хабиб пытался прикончить меня»

Хочу, чтобы он старался на максимум и пытался прикончить меня, а иначе я перестану его уважать.
Спорт-Экспресс 07:57
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Авто

Lada выпустила для Беларуси спецверсию Vesta в честь 50-летия АвтоВАЗа

Примечательно, что Vesta SW Limited Edition выходит даже дешевле стандартной модификации универсала, доступной в Беларуси.
CarsWeek.ru вчера в 13:04
1
Политика

Горбачев назвал виновных в провале перестройки в СССР

Первый и единственный президент СССР Михаил Горбачев возложил ответственность за срыв перестройки в Советском Союзе на ГКЧП.
BFM.ru 08:38
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Космос

SpaceX успешно запускает 60 спутников Starlink

SpaceX успешно запустила новую партию из 60 спутников Starlink на орбиту и успешно посадила первую ступень, севшую на баржу в море.
AstroNews.ru вчера в 17:35
15
Общество

В Москве запустили приложение для лечащихся дома от коронавируса

Приложение "Социальный мониторинг", созданное для зараженных коронавирусом, которые проходят курс лечения дома, заработало и уже доступно в Google Play, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Москва 24 09:17
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Происшествия

«Дым затмевает солнце»: под Киевом пылает лес

Rusvesna.su 10:17
Общество

Закупивший просроченные ИВЛ депутат Аникеев объяснился

Депутат Госдумы от "Единой России" Григорий Аникеев, который закупил аппараты ИВЛ во Владимирскую больницу, поддержал возбуждение уголовного дела.
Московский Комсомолец 05:30
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Здоровье

Депздрав Москвы опроверг сообщения о платном лечении коронавируса

В ведомстве подчеркнули, что, в случае появления любых симптомов ОРВИ и подозрений на коронавирус, у москвичей нет необходимости самостоятельно отправляться в стационар.
Российская газета 09:13
14
Общество

Жители Петербурга подали иск из-за ограничительных мер по коронавирусу

Свыше 20 жителей Петербурга подали в суд коллективный иск о признании недействующими некоторые ограничительные меры, установленные правительством в условиях режима повышенной готовности и угрозы распространения COVID-19.
Газета.Ru 06:47
1K
Общество

Власти Свердловской области введут пропуска на майские праздники

Власти Свердловской области введут на майские праздники пропускной режим из-за распространения коронавируса.
Известия 07:21
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Экономика

Набиуллина: У российских банков есть ресурсы на поддержку экономики

Набиуллина назвала беспрецедентным масштаб реструктуризации кредитов - меньше, чем за месяц банки получили заявок на реструктуризацию больше, чем за весь прошлый год.
Эхо Москвы 08:31
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Шоу-бизнес

Адвокат сообщила о плохом состоянии Лидии Федосеевой-Шукшиной

Вестник 08:30
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Биатлон

СБР созывает внеочередную отчетно-выборную конференцию

"В связи с необходимостью дальнейшего развития Союза биатлонистов России и определения путей выхода из сложившийся кризисной ситуации, Правление Союза биатлонистов России на сегодняшнем заседании приняло решение о созыве внеочередной отчетно-выборной Конференции", – говорится на официальном сайте СБР.
Вести.Ru 05:40
Армия и оружие

На Донбассе боец ВСУ расстрелял сослуживцев

Народная милиция ДНР сообщает о новых конфликтах в рядах ВСУ на Донбассе. Сегодня ночью в распоряжении 128-й бригады произошла перестрелка.
Новостной фронт 07:07
Культура

Чулпан Хаматова ответила критикам сериала «Зулейха открывает глаза»

Актриса Чулпан Хаматова рассказала о критике в свой адрес, которую стала получать после премьеры сериала "Зулейха открывает глаза".
Discover24 03:07
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Мария Захарова
Российский дипломат
Российский государственный и политический деятель, дипломат. Директор Департамента информации и печати Министерства иностранных дел Российской Федерации, официальный представитель МИД России с 10 августа 2015 года.
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