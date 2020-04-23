Коронавирус
RT на русскомЗахарова рассказала о ситуации с российскими школьниками в США
Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала о ситуации с российскими школьниками, которые находятся в Соединённых Штатах. Она сообщила, что американская сторона до сих пор не предоставила полный список российских детей, которые застряли в США.
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Политика
Песков ответил на вопрос о возможной дате отмены самоизоляции
В Кремле заявили, что примерной даты окончании режима самоизоляции в России нет.
Газета.Ru 09:20
Шоу-бизнес
Волочкова заявила, что осталась без денег
Бывшая прима Большого театра Анастасия Волочкова осталась без средств к существованию.
Газета.Ru 06:27
Общество
Минтруд рекомендовал закрыть на карантин организации соцобслуживания
Минтруд рекомендовал закрыть в регионах России на полный карантин стационарные организации соцобслуживания вместе с сотрудниками, заявила замминистра труда и социальной защиты Ольга Баталина.
РИА Новости 07:54
Экономика
Центробанк попросил снизить информационную активность Глазьева
Центробанк направил в Минэкономразвития письмо, в котором попросил снизить информационную активность министра Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), бывшего советника президента России Владимира Путина Сергея Глазьева, сообщает «Интерфакс».
Lenta.ru 00:28
Общество
Роспотребнадзор подготовил план поэтапного возобновления работы кафе
Роспотребнадзор подготовил рекомендации по поэтапному выходу из-под антивирусных ограничений кафе и ресторанов.
РБК 09:22
Здоровье
Главу Ставрополья возмутили очереди пациентов в онкодиспансере
Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров поручил руководству краевого онкологического диспансера решить вопрос с очередями, которые скапливаются у дверей медучреждения.
Своё ТВ вчера в 15:26
Футбол
УЕФА распределит места в еврокубках по спортивному принципу
Стало известно, как в УЕФА собираются распределить еврокубковые места.
Vprognoze.ru 10:17
Общество
В 21 регионе России внедрят цифровые пропуска
Федеральная платформа выдачи цифровых пропусков в связи с распространением коронавируса будет внедрена в 21 российском регионе, говорится в сообщении Минкомсвязи.
РИА Новости вчера в 21:33
Здоровье
В НИИ Склифосовского испытывают новую методику лечения коронавируса
Ка уже рассказывала "РГ", Склиф также принимает участие в тестировании методики лечения пациентов с коронавирусом с помощью переливания плазмы крови доноров, уже переболевших COVID-19.
Российская газета 02:48
Армия и оружие
Трамп приказал американским морякам расстреливать иранские корабли
НТВ вчера в 10:04
Общество
В Москве отмечен рост госпитализаций с подозрением на коронавирус
В Москве возобновился рост госпитализаций с подозрением на коронавирус, сообщил оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.
RT на русском 05:01
Армия и оружие
Военные показали кадры «ответного удара» ТУ-95МС в Амурской области
SM News 21 апреля в 06:00
Политика
В Кремле не верят в сокрытие данных о коронавирусе Китаем
Россия не обладает сведениями, которые подтвердили бы тот факт, что Китай скрывает данные о коронавирусе.
ToDay News Ufa 07:00
Общество
ФАС проверит торговые сети из-за повышенных цен на лимоны
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проверит поставщиков и торговые сети из-за роста цен на лимоны до 500%, заявил начальник управления по борьбе с картелями ФАС России Андрей Тенишев.
Известия 07:58
Экономика
Помощь по зарплатам для россиян оказалась под угрозой
Поддержка оказалась под угрозой из-за формулировок соответствующей программы, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на представителей бизнес-сообщества и налоговых консультантов.
Lenta.ru 04:50
Единоборства
Джастин Гэтжи: «Хочу, чтобы Хабиб пытался прикончить меня»
Хочу, чтобы он старался на максимум и пытался прикончить меня, а иначе я перестану его уважать.
Спорт-Экспресс 07:57
Авто
Lada выпустила для Беларуси спецверсию Vesta в честь 50-летия АвтоВАЗа
Примечательно, что Vesta SW Limited Edition выходит даже дешевле стандартной модификации универсала, доступной в Беларуси.
CarsWeek.ru вчера в 13:04
Политика
Горбачев назвал виновных в провале перестройки в СССР
Первый и единственный президент СССР Михаил Горбачев возложил ответственность за срыв перестройки в Советском Союзе на ГКЧП.
BFM.ru 08:38
Космос
SpaceX успешно запускает 60 спутников Starlink
SpaceX успешно запустила новую партию из 60 спутников Starlink на орбиту и успешно посадила первую ступень, севшую на баржу в море.
AstroNews.ru вчера в 17:35
Общество
В Москве запустили приложение для лечащихся дома от коронавируса
Приложение "Социальный мониторинг", созданное для зараженных коронавирусом, которые проходят курс лечения дома, заработало и уже доступно в Google Play, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Москва 24 09:17
Происшествия
«Дым затмевает солнце»: под Киевом пылает лес
Rusvesna.su 10:17
Общество
Закупивший просроченные ИВЛ депутат Аникеев объяснился
Депутат Госдумы от "Единой России" Григорий Аникеев, который закупил аппараты ИВЛ во Владимирскую больницу, поддержал возбуждение уголовного дела.
Московский Комсомолец 05:30
Здоровье
Депздрав Москвы опроверг сообщения о платном лечении коронавируса
В ведомстве подчеркнули, что, в случае появления любых симптомов ОРВИ и подозрений на коронавирус, у москвичей нет необходимости самостоятельно отправляться в стационар.
Российская газета 09:13
Общество
Жители Петербурга подали иск из-за ограничительных мер по коронавирусу
Свыше 20 жителей Петербурга подали в суд коллективный иск о признании недействующими некоторые ограничительные меры, установленные правительством в условиях режима повышенной готовности и угрозы распространения COVID-19.
Газета.Ru 06:47
Общество
Власти Свердловской области введут пропуска на майские праздники
Власти Свердловской области введут на майские праздники пропускной режим из-за распространения коронавируса.
Известия 07:21
Экономика
Набиуллина: У российских банков есть ресурсы на поддержку экономики
Набиуллина назвала беспрецедентным масштаб реструктуризации кредитов - меньше, чем за месяц банки получили заявок на реструктуризацию больше, чем за весь прошлый год.
Эхо Москвы 08:31
Биатлон
СБР созывает внеочередную отчетно-выборную конференцию
"В связи с необходимостью дальнейшего развития Союза биатлонистов России и определения путей выхода из сложившийся кризисной ситуации, Правление Союза биатлонистов России на сегодняшнем заседании приняло решение о созыве внеочередной отчетно-выборной Конференции", – говорится на официальном сайте СБР.
Вести.Ru 05:40
Армия и оружие
На Донбассе боец ВСУ расстрелял сослуживцев
Народная милиция ДНР сообщает о новых конфликтах в рядах ВСУ на Донбассе. Сегодня ночью в распоряжении 128-й бригады произошла перестрелка.
Новостной фронт 07:07
Культура
Чулпан Хаматова ответила критикам сериала «Зулейха открывает глаза»
Актриса Чулпан Хаматова рассказала о критике в свой адрес, которую стала получать после премьеры сериала "Зулейха открывает глаза".
Discover24 03:07