Политика
Российская газетаЗахарова рассказала о словах Помпео по итогам встречи с Лавровым
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала итоги встречи главы ведомства Сергея Лаврова и госсекретаря США Майка Помпео на полях Мюнхенской конференции.
Читать в источнике
Оценить338
с чего всё началось
На своей странице в Facebook Захарова пояснила, что, выйдя в коридор, Помпео громко сказал: "Good luck", чем очень удивил участников Мюнхенской конференции, стоявших у российской переговорной комнаты.Инфоросвчера в 09:53
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7067 источников, обновлено в 01:50, Ашберн
Футбол
Голевой пас Головина помог «Монако» победить «Монпелье»
Футбольный клуб «Монако», в составе которого выступает российский полузащитник Александр Головин, в пятницу, 14 февраля, одержал победу над «Монпелье» со счетом 1:0 в матче 25-го тура французской Лиги 1 на стадионе «Луи II».
Армия и оружие
В России закончили госиспытания перспективной торпеды
Российская корпорация «Тактическое ракетное вооружение» завершила государственные испытания управляемых торпеды и авиабомбы калибра 250 кг.
Происшествия
Число жертв коронавируса в Китае превысило 1500 человек
Число погибших из-за коронавируса COVID-19 в Китае за сутки увеличилось на 143 человека — до 1523, следует из данных Национальной комиссии по здравоохранению КНР.
Общество
Кардиолог рассказал о способе снижения давления за 15 минут
Директор Центра профилактической и спортивной медицины в Техническом университете Мюнхена, член научно-консультативного совета Немецкого фонда сердца кардиолог Мартин Холле пояснил, какие способы помогут снизить давление без использования лекарств.
Политика
Клишас сообщил о выборе дня для голосования по Конституции
День для голосования по изменениям в Конституцию России будет выбираться таким образом, чтобы гражданам было удобно принять в нём участие, заявил 13 февраля сопредседатель рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в основной закон страны Андрей Клишас.
Политика
«Ъ»: согласие Великобритании на встречу лидеров СБ ООН зависит от США
Президент России Владимир Путин предложил провести встречу пяти постоянных членов СБ ООН — России, Китая, США, Франции и Великобритании, поскольку странам нужно быть сплоченными перед угрозами возникновения шовинизма, расизма, ненависти, антисемитизма и других проявлений подобного рода.
Религия
Православные отмечают Сретение Господне
Общество
Избитой в Грозном журналистке «Новой газеты» угрожают убийством
Политика
Путин и Зеленский обсудили подготовку встречи в нормандском формате
Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский по телефону обсудили подготовку к следующей встрече лидеров «нормандской четвёрки».
Авто
Появились первые изображения нового Renault Logan
На основании шпионских фото и известной информации, дизайнеры портала «Колеса.ру» подготовили рендерные изображения.
Армия и оружие
Турецкая военная техника массово уничтожается армией Асада
Происшествия
В МВД объяснили поступок полицейского, ударившего девушку в живот
Полиция объяснила Дарье Сосновской, что сотрудник ударил ее в живот на несанкционированной акции 10 августа, чтобы не допустить противоправных действий, сообщила РИА Новости ее адвокат Татьяна Молоканова.
Футбол
«Манчестер Сити» отстранен от еврокубков на два года
14 февраля Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) вынес неожиданное решение - "Манчестер Сити" отстранен от участия в еврокубках на два года.
Политика
Владимир Путин принял отставку губернатора Калужской области
Президент России Владимир Путин принял отставку губернатора Калужской области Анатолия Артамонова.
Кино
Подарок на день рождения: актеры поделились мнением о фильме Крыжовникова «Лед-2»
Игры
Опубликован вступительный ролик ремейка Final Fantasy VII
Square Enix опубликовала вступительный ролик ремейка Final Fantasy VII.
Политика
Глава МИД Белоруссии ответил на вопрос о «дружбе с США» против России
Белоруссия не будет "дружить" с какой-либо страной против другой, заявил глава МИД республики Владимир Макей в интервью газете "Известия".
Происшествия
Восемь человек отравились неизвестным веществом в общежитии под Тулой
Восемь человек из студенческого общежития госпитализированы после отравления неизвестным веществом в Новомосковске Тульской области, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на начальника пресс-службы управления МВД по региону Андрея Ярцева.
Происшествия
Суд арестовал мужчину, бросившего в Шереметьево детей
Центральный районный суд Хабаровска отправил под арест мужчину, который бросил своих детей в московском аэропорту Шереметьево в январе, передает корреспондент ТАСС из зала суда.
Шоу-бизнес
Собчак опубликовала обнаженное фото с Глюкозой
Ксения Собчак по случаю Дня святого Валентина опубликовала на своей странице в инстаграме пикантный снимок.
Общество
Сын замглавы Генштаба заявил о вымогательстве ₽150 млн за жизнь отца
Мужчина сообщил «Коммерсанту», что считает угрозы реальными, поскольку тот, кто отправлял ему сообщения, знает его персональные данные, номера телефонов, информацию о перемещениях семьи, а также осведомлен о ходе расследования уголовного дела, в рамках которого обвиняют отца.
Политика
Штайнмайер обвинил Россию и Китай в нарушении международного права
Россия и Китай выборочно нарушают международное право, в частности, в ситуации вокруг Крыма и Южно-Китайского моря, это способствует снижению уровня безопасности в мире, заявил федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, выступая на открытии 56-й Мюнхенской конференции по безопасности.
Политика
Глава МИД КНР заявил, что США представляют угрозу для Китая
Вашингтон постоянно называет Пекин угрозой, однако, если посмотреть на факты, очевидно, что это США несут угрозу Китаю, заявил министр иностранных дел КНР Ван И.
Происшествия
ФСБ задержала перечислившего ИГ 25 млн рублей жителя Подмосковья
Общество
Китай не заявлял России о намерениях сократить поставки смартфонов
Китай не заявлял России о намерениях сократить поставки смартфонов, заявил глава российского Минпромторга Денис Мантуров.
Шоу-бизнес
Алиса Фрейндлих оценила свою пенсию
Здоровье
В Египте зафиксирован первый случай заражения новым коронавирусом
Первый случай заражения новым коронавирусом зафиксирован в Египте . Об этом сообщило Министерство здравоохранения и народонаселения страны.
Общество
Россияне покинули круизный лайнер Westerdam в Камбодже
Российские туристы, находившиеся на борту круизного судна Westerdam, покинули корабль для возвращения в Россию.
Биатлон
Как россиянки провалили женский спринт на ЧМ по биатлону
Общество
Ургант высмеял устроившую истерику в такси фитнес-тренера
Телеведущий Иван Ургант в своей пародии высмеял фитнес-тренера и участницу конкурса "Мисс Томск — 2013" Яну Данькову, устроившей истерику с таксистом.