Политика
Российская газетаЗахарова рассказала о словах Помпео по итогам встречи с Лавровым
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала итоги встречи главы ведомства Сергея Лаврова и госсекретаря США Майка Помпео на полях Мюнхенской конференции.
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Помпео вышел от Лаврова, громко произнеся на весь коридор "Good luck". Стоявшие у российской переговорной комнаты участники Мюнхенской конференции так и ахнули. Мало кому сейчас американцы желают что-то хорошее.
— Мария Захарова, российский дипломатКоммерсантъ 14:03
с чего всё началось
На своей странице в Facebook Захарова пояснила, что, выйдя в коридор, Помпео громко сказал: "Good luck", чем очень удивил участников Мюнхенской конференции, стоявших у российской переговорной комнаты.Инфорос09:53
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