с чего всё началось

Помпео вышел от Лаврова, громко произнеся на весь коридор "Good luck". Стоявшие у российской переговорной комнаты участники Мюнхенской конференции так и ахнули. Мало кому сейчас американцы желают что-то хорошее.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала итоги встречи главы ведомства Сергея Лаврова и госсекретаря США Майка Помпео на полях Мюнхенской конференции.

Захарова рассказала о словах Помпео по итогам встречи с Лавровым

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Политика Губернатор Калужской области ушел в отставку Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов ушел в отставку по собственному желанию в четверг, 13 февраля.

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