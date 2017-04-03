Политика

Российская газетаРоссийская газетаЗахарова рассказала о словах Помпео по итогам встречи с Лавровым

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала итоги встречи главы ведомства Сергея Лаврова и госсекретаря США Майка Помпео на полях Мюнхенской конференции.
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Мария Захарова
Помпео вышел от Лаврова, громко произнеся на весь коридор "Good luck". Стоявшие у российской переговорной комнаты участники Мюнхенской конференции так и ахнули. Мало кому сейчас американцы желают что-то хорошее.
— Мария Захарова, российский дипломатКоммерсантъ 14:03
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 Захарова пояснила, что, выйдя в коридор, Помпео громко сказал: "Good luck", чем очень удивил участников Мюнхенской конференции, стоявших у российской переговорной комнаты.
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