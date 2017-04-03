Политика

Российская газетаРоссийская газетаЗахарова рассказала о словах Помпео по итогам встречи с Лавровым

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала итоги встречи главы ведомства Сергея Лаврова и госсекретаря США Майка Помпео на полях Мюнхенской конференции.
Читать в источнике
Комментировать127
Мария Захарова
Помпео вышел от Лаврова, произнеся на весь коридор: „Good luck“. Стоявшие у российской переговорной комнаты участники Мюнхенской конференции так и ахнули. Мало кому сейчас американцы желают что-то хорошее.
— Мария Захарова, российский дипломатНТВ 10:58
с чего всё началось
По итогам короткой встречи официальный представитель МИД России Мария Захарова на своей странице в Facebook
 рассказала, что в конце переговоров глава Госдепа пожелал российскому министру «good luck».
Военное дело10:38

Подробнее о событии

Захарова: все ахнули, услышав слова Помпео после разговора с Лавровым

Московский Комсомолец10:11

Помпео после встречи в Мюнхене пожелал Лаврову good luck

RT на русском09:49

Good luck! Помпео удивил участников Мюнхенской конференции

REGNUM10:37

Захарова рассказала о словах Помпео после встречи с Лавровым

РИА Новости11:44

Захарова заявила, что Помпео после встречи в Мюнхене пожелал Лаврову удачи

ТАСС10:10

Участники Мюнхенской конференции после встречи Лаврова с Помпео «так и ахнули»

Взгляд.ру09:58

Лавров проведет на полях Мюнхенской конференции встречу с Помпео

Коммерсантъ02:36
Показать все источники
Автоматически обработано 7067 источников, обновлено в 13:32, Ашберн
Шоу-бизнес

Появились первые снимки новорожденного ребенка Курниковой и Иглесиаса

Экспресс газета вчера в 14:47
Политика

Названы 12 шагов по урегулированию ситуации на Украине

В качестве политических мер по урегулированию ситуации названы новый диалог между евроатлантическими государствами о взаимной безопасности, поддержка и определение «областей взаимодействия» между ЕС и Россией, а также запуск «нового диалога о национальной идентичности» на Украине.
Lenta.ru 08:44
Политика

Глава OMV прокомментировал строительство «Северного потока — 2»

Российская сторона сможет завершить строительство газопровода "Северный поток — 2", заявил Райан Зеле, глава австрийской нефтегазовой компании OMV, которая финансирует проект.
РИА Новости 12:25
Авто

Появились первые изображения нового Renault Logan

На основании шпионских фото и известной информации, дизайнеры портала «Колеса.ру» подготовили рендерные изображения.
Tvoe-avto.com 05:04
Политика

Путин отказался вводить в России понятия «родитель №1» и «родитель №2»

Президент России Владимир Путин отказался вводить в стране понятия «родитель №1» и «родитель №2» вместо «папа» и «мама».
Lenta.ru вчера в 08:35
Политика

Путин в разговоре с Зеленским отметил недопустимость искажения истории

Президент России Владимир Путин в разговоре с украинским коллегой Владимиром Зеленским указал на недопустимость искажения исторической правды о событиях Второй мировой войны.
RT на русском 10:02
Политика

Любимчик Макрона снялся с выборов мэра Парижа из-за Павленского

Lenta.ru 10:52
Армия и оружие

Посол России в Турции сообщил об угрозах из-за событий в Сирии

Российский посол в Турции Алексей Ерхов сообщил об угрозах в свой адрес, которые начали поступать после обострения ситуации в Идлибе.
Газета.Ru 01:48
Армия и оружие

В Ливии погиб первый российский военный

По его данным, военный был снайпером и находился в Ливии не под своим именем. Его родным сообщили, что он погиб в ночь на 5 февраля.
Эхо Москвы 08:01
Происшествия

Оставившая ребёнка у московского метро женщина арестована

Дорогомиловский суд Москвы арестовал женщину, которая оставила младенца около станции метро «Парк Победы».
RT на русском 11:09
Здоровье

В Китае нашли действенный способ лечения коронавируса

Переливание плазмы выздоровевших от пневмонии, вызванной коронавирусом COVID-19, доказало свою эффективность для лечения зараженных пациентов.
Известия вчера в 22:32
Общество

Кардиолог рассказал о способе снижения давления за 15 минут

Директор Центра профилактической и спортивной медицины в Техническом университете Мюнхена, член научно-консультативного совета Немецкого фонда сердца кардиолог Мартин Холле пояснил, какие способы помогут снизить давление без использования лекарств.
Известия 02:04
Кино

Букмекеры открыли линию на второй сезон «Ведьмака»

Аналитики букмекерской компании «Балтбет» предлагают поставить на то, что во втором сезоне волшебница предстанет перед зрителями с каноничными рыжими волосами.
Bookmaker-ratings.ru 10:22
Космос

Мимо Земли пролетел астероид с собственным спутником

В конце января мимо Земли пролетел необычный астероид, обладающий собственным спутником.
МИР 24 02:48
Общество

Санкции и Крымский мост убивают морские порты в Крыму

ForPost 09:11
Армия и оружие

Опубликовано видео крушения сбитого сирийского военного вертолета

РИА Новости 09:40
Общество

Сын замглавы Генштаба заявил о вымогательстве ₽150 млн за жизнь отца

Мужчина сообщил «Коммерсанту», что считает угрозы реальными, поскольку тот, кто отправлял ему сообщения, знает его персональные данные, номера телефонов, информацию о перемещениях семьи, а также осведомлен о ходе расследования уголовного дела, в рамках которого обвиняют отца.
РБК 13:01
Происшествия

Sukhoi Superjet провалил испытания по эвакуации пассажиров

Самолет Sukhoi Superjet провалил испытания по эвакуации пассажиров, прошедшие в начале февраля 2020 года.
Lenta.ru 10:02
Биатлон

Резцова обиделась на Фуркада после обвинений в маразме

ProstoProSport вчера в 09:05
Единоборства

Анализы боксера Кушиташвили показали, что он употреблял кокаин

ТАСС 03:32
Общество

Первый случай заражения коронавирусом зафиксирован в Египте

Первый случай заражения новым типом коронавируса зафиксирован на территории Египта.
REGNUM 12:22
Культура

Киркоров заявил, что не боится оскорбить чувства верующих новым клипом

Эстрадный певец Филипп Киркоров заявил, что не боится обвинений в оскорблении чувств верующих из-за его нового клипа "Романы".
Газета.Ru 13:14
Происшествия

Упавший под поезд на «серой» ветке московского метро мужчина погиб

Интерфакс 09:49
Общество

Москвичи вышли на одиночные пикеты в поддержку фигурантов дела «Сети»

BFM.ru 12:57
Космос

NASA обновило легендарный снимок Земли, сделанный «Вояджером-1»

Фотографии — NASA / JPL-Caltech Pale Blue Dot (англ. "бледно-голубая точка") — это удивительный снимок Земли, полученный зондом "Вояджер-1" 14 февраля 1990 года; фотография была сделана аппаратом с расстояния 5,9 миллиарда километров.
Популярная механика вчера в 03:10
Кино

Появился первый тизер четвертого сезона «Очень странных дел»

Газета.Ru 12:43
Общество

Лукашенко пригрозил забирать российскую нефть

Если Россия не будет поставлять Белоруссии нефть в нужных объемах, Минск начнет отбор из транзитной трубы.
Lenta.ru 07:42
Культура

Билли Айлиш представила песню к новому фильму о Джеймсе Бонде

Газета.Ru 01:41
Происшествия

Дело Шамсутдинова рассмотрят в общем порядке

Суд по делу солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова о неуставных отношениях в воинской части в Забайкалье пройдет в общем порядке 20 февраля.
Газета.Ru 00:46
Политика

Внук Назарбаева попросил политическое убежище в Британии

Внук первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Айсултан, который пытался покончить с собой в Лондоне, попросил у Великобритании политическое убежище.
URA.Ru вчера в 04:38
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное