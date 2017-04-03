Политика
Российская газетаЗахарова рассказала о словах Помпео по итогам встречи с Лавровым
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала итоги встречи главы ведомства Сергея Лаврова и госсекретаря США Майка Помпео на полях Мюнхенской конференции.
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Помпео вышел от Лаврова, произнеся на весь коридор: „Good luck“. Стоявшие у российской переговорной комнаты участники Мюнхенской конференции так и ахнули. Мало кому сейчас американцы желают что-то хорошее.
— Мария Захарова, российский дипломатНТВ 10:58
с чего всё началось
По итогам короткой встречи официальный представитель МИД России Мария Захарова на своей странице в Facebook рассказала, что в конце переговоров глава Госдепа пожелал российскому министру «good luck».Военное дело10:38
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