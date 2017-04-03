с чего всё началось

Помпео вышел от Лаврова, произнеся на весь коридор: „Good luck“. Стоявшие у российской переговорной комнаты участники Мюнхенской конференции так и ахнули. Мало кому сейчас американцы желают что-то хорошее.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала итоги встречи главы ведомства Сергея Лаврова и госсекретаря США Майка Помпео на полях Мюнхенской конференции.

Захарова рассказала о словах Помпео по итогам встречи с Лавровым

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