с чего всё началось

Помпео вышел от Лаврова, громко произнеся на весь коридор "Good luck". Стоявшие у российской переговорной комнаты участники Мюнхенской конференции так и ахнули. Мало кому сейчас американцы желают что-то хорошее.

Захарова рассказала, что, выходя из переговорной, после встречи с Лавровым, американский госсекретарь громко произнес "Good luck!". По ее словам, стоявшие рядом участники конференции очень удивились, услышав, как Помпео пожелал удачи российскому коллеге.

Захарова рассказала о словах Помпео после встречи с Лавровым

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