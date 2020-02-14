Политика

Газета.RuГазета.RuЗахарова рассказала о словах Помпео после встречи с Лавровым

Захарова рассказала, что, выходя из переговорной, после встречи с Лавровым, американский госсекретарь громко произнес "Good luck!". По ее словам, стоявшие рядом участники конференции очень удивились, услышав, как Помпео пожелал удачи российскому коллеге.
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 Захарова пояснила, что, выйдя в коридор, Помпео громко сказал: "Good luck", чем очень удивил участников Мюнхенской конференции, стоявших у российской переговорной комнаты.
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Помпео после встречи в Мюнхене пожелал Лаврову good luck

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