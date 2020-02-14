Политика

РИА НовостиРИА НовостиЗахарова рассказала о словах Помпео после встречи с Лавровым в Мюнхене

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, какие слова произнес госсекретарь США Майк Помпео после краткой встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Мюнхене.
Читать в источнике
Комментировать6

Подробнее о событии

Захарова заявила, что Помпео после встречи в Мюнхене пожелал Лаврову удачи

ТАСС10:10

Захарова рассказала о словах Помпео после встречи с Лавровым в Мюнхене

РИА Новости10:04

Столтенберг и Лавров встретятся в Мюнхене

Pravda.Ru09:41

Генсек НАТО встретится с главой МИД РФ на Мюнхенской конференции

Красная весна09:38

Лавров и Чавушоглу встретятся в Мюнхене 16 февраля

iReactor02:22

Помпео после встречи в Мюнхене пожелал Лаврову good luck

RT на русском09:49

Лавров встретился с Помпео в Мюнхене

Газета.Ru09:56
Показать все источники
Автоматически обработано 7067 источников, обновлено в 10:31, Ашберн
Шоу-бизнес

Ангелина Вовк пришла в ЗАГС с молодым возлюбленным

КМВ Новости 01:59
Политика

Лукашенко: Россия намекает на объединение с Белоруссией

После переговоров Путина и Лукашенко в Сочи 7 февраля замглавы администрации российского президента Дмитрий Козак сообщил, что Россия не сможет предоставить Белоруссии скидки на нефть, поскольку для этого в России пришлось бы ввести государственное регулирование нефтяного рынка.
Ведомости 05:38
Политика

Путин и Зеленский обсудили подготовку встречи в нормандском формате

Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский по телефону обсудили подготовку к следующей встрече лидеров «нормандской четвёрки».
RT на русском 07:55
Армия и оружие

Вертолет сирийской армии сбили ракетой в Идлибе

Газета.Ru 08:40
Общество

Россиян могут заставить менять паспорта после 60 лет

Россиян могут обязать менять паспорта в 60–65 лет.
РИА ОмскИнформ 06:57
Хоккей

Новым президентом КХЛ избран Алексей Морозов

Двукратный чемпион мира Алексей Морозов избран президентом Континентальной хоккейной лиги.
Вести.Ru 04:40
Политика

Названы 12 шагов по урегулированию ситуации на Украине

В качестве политических мер по урегулированию ситуации названы новый диалог между евроатлантическими государствами о взаимной безопасности, поддержка и определение «областей взаимодействия» между ЕС и Россией, а также запуск «нового диалога о национальной идентичности» на Украине.
Lenta.ru 08:44
Общество

Накричавшая на таксиста тренер оценила пародию Урганта

Накануне Ургант спародировал Данькову, в шутку накричав на лифт в Останкино. Тренер призналась, что сначала ролик Урганта ее обидел.
РИА Новости 09:27
Происшествия

На даче российского прокурора нашли закопанный труп его жены

Lenta.ru вчера в 15:52
Происшествия

Арестованный боксер Кушиташвили пожизненно отстранен от сборной России

Боксер Георгий Кушиташвили, арестованный за хранение наркотиков и нападение на сотрудника Росгвардии, пожизненно отстранен от выступлений за сборную России.
Известия 09:13
Экономика

Силуанов сообщил о финансировании задач Путина деньгами от Сбербанка

Условно утвержденные расходы на 2021 – 2022 годы (расходы, зарезервированные под будущие цели) составляют 1,6 трлн руб. Кроме того, по словам министра, прибыль, полученная от продажи Центробанком правительству доли в Сбербанке, позволит получить дополнительные доходы федерального бюджета, чтобы использовать их для выполнения поручений Путина из послания.
РБК вчера в 05:48
Кино

Бекмамбетов снимет первый в мире вертикальный блокбастер

Gazeta.SPb 08:52
Политика

FT: Власти США считают, что Дерипаска отмывал деньги Путина

Власти США пришли к выводу, что российский миллиардер Олег Дерипаска владел и отмывал деньги президента России Владимира Путина.
Ведомости 02:58
Происшествия

На серой ветке московского метро мужчина упал на рельсы

Движение поездов на Серпуховско-Тимирязевской линии московского метро было приостановлено на северном участке из-за пассажира на пути, сообщается сообщается в Twitter столичного метрополитена.
РИА Новости 09:17
Авто

Продажи кроссовера Skoda Karoq стартовали в РФ

Продажи Skoda Karoq начались в РФ с предложения дилерами версии кроссовера, оснащенной турбированным двигателем объёмом 1,4 л и мощностью 150 «лошадей».
Актуальные Новости 01:35
Общество

В России стартовала сборка первого серийного самолета Ил-114-300

Изготовление отсеков фюзеляжа первого самолета Ил-114-300, производимого по серийным технологиям, начали на производственной площадке авиазавода «Сокол».
Известия 04:53
Футбол

В Москве простились с Валерием Рейнгольдом

КМВ Новости 05:21
Биатлон

Норвежка Рейселанд выиграла спринт на чемпионате мира по биатлону

Газета.Ru 10:01
Армия и оружие

Пять лет «Минску-2»: Глас вопиющего в пустыне

Комплекс мер по выполнению Минских соглашений был подписан пять лет назад.
Don24 вчера в 06:08
Теннис

Квитова снялась с турнира в Санкт-Петербурге

Sports.ru 07:24
Кино

Появилось первое видео с Робертом Паттинсоном в образе Бэтмена

На vimeo-аккаунете Мэтта Ривза, постановщика предстоящего нового "Бэтмена", сегодня появилось небольшое видео теста камеры, на котором Роберт Паттинсон впервые представлен в образе супергероя.
Российская газета 03:35
Происшествия

Абызов и Арашуков стали сокамерниками, заявили в ОНК

Экс-сенатор Рауф Арашуков и бывший министр Михаил Абызов стали сокамерниками, рассказала РИА Новости член ОНК Марина Литвинович, посетившая заключенных в СИЗО "Лефортово".
РИА Новости 06:55
Происшествия

Два человека погибли при жесткой посадке вертолета Ми-8 на Ямале

Два человека погибли в результате жесткой посадки вертолета Ми-8 авиакомпании «Скол» на Ямале.
РБК 08:23
Политика

Нидерланды отказались судить подозреваемых по делу MH17 в России

В Нидерландах отказали России в просьбе судить россиян, проходящих по делу МН17, на их родине, сообщает Reuters.
Москва 24 вчера в 05:00
Авто

Что сразу нужно сделать после покупки подержанного автомобиля

Даже если перед сделкой вы протестировали автомобиль в сервисе и провели юридическую проверку документов и истории машины (на предмет ДТП, ЧП и прочих возможных повреждений и несоответствий), существует целый ряд моментов, на которые следует обратить повышенное внимание.
Российская газета 06:10
Футбол

Умер советский арбитр Валерий Бутенко

Взгляд.ру вчера в 07:59
Происшествия

8 работников СК и два полицейских наказаны за фразу «Жизнь ворам»

Ридус 09:39
Шоу-бизнес

Собчак опубликовала обнаженное фото с Глюкозой

Ксения Собчак по случаю Дня святого Валентина опубликовала на своей странице в инстаграме пикантный снимок.
Московский Комсомолец 07:33
Шоу-бизнес

Анастасия Решетова впервые показала лицо сына Тимати

Модель Анастасия Решетова впервые показала лицо сына репера Тимати.
Слово и Дело вчера в 11:40
Шоу-бизнес

Появились первые снимки новорожденного ребенка Курниковой и Иглесиаса

Появились первые снимки новорожденного ребенка Курниковой и Иглесиаса У Анны Курниковой и Энрике Иглесиаса родился третий ребенок.
Экспресс газета вчера в 14:47
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное