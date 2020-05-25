с чего всё началось

Двое суток в ручном режиме благодаря работе наших коллег в посольствах России в Австралии, Катаре и Италии группу из 18 человек вели рейсами до Рима, где их ждал вывозной российский борт с сотней россиян.

Россияне, которые ранее не могли вернуться на родину с острова Фиджи, прилетели в Москву. Историю возвращения туристов, похожую на киносюжет рассказала на своей страничке в Facebook официальный представитель МИД HA Мария Захарова. За помощью с вывозом россиян с Фиджи к ней обратились еще в марте.

Общество Глава Тувы заразился коронавирусом Кызыл, 25 мая 2020, 07:17 — REGNUM Глава Тувы Шолбан Кара-оол госпитализирован в Республиканскую инфекционную больницу после выявления коронавируса. 78

Общество Роспотребнадзор: 44 региона могут начать снимать ограничения Больше половины из 85 регионов России могут в ближайшие дни приступить к первому этапу снятия ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса COVID-19, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. 630

Политика Китай уличил США в подталкивании мира к новой холодной войне Министр иностранных дел Китая Ван И в ходе встречи Национального народного конгресса в Пекине уличил некоторые политические силы США в том, что они подталкивают отношения между странами к «новой холодной войне». 6

Политика Савченко назвала организаторов Майдана на Украине Оранжевая революция 2004 года на Украине и Евромайдан произошли не под влиянием России, а с подачи Запада. 7

Общество В России могут снизить возраст начисления надбавки к пенсии «Законопроектом предлагается внести изменения в указанный Федеральный закон, согласно которым право на установление повышения в размере 100% фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости, предоставляется лицам, достигшим возраста 75 лет»,— цитирует «РИА Новости» пояснительную записку к законопроекту. 467

Экономика Госдума приняла закон о расторжении аренды без штрафов Госдума приняла в третьем чтении комплексный законопроект правительства, одна из норм которого дает арендаторам право расторгать договоры об аренде без штрафов. 182

Футбол «Перед финалом Слуцкий привез на базу Харламова и Батрутдинова» Пока большинство европейских футбольных лиг всё еще на паузе, «Известия» продолжают общаться со знаковыми игроками из разных стран, игравшими в РПЛ.

Политика МИД ответил на обвинения США в нарушении Договора по открытому небу Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков скептически прокомментировал заявление американского лидера Дональда Трампа о том, что Москва нарушает свои обязательства в рамках Договора по открытому небу. 213

Экономика Кудрин заявил, что уровень добычи нефти в России не снизится Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин считает, что производство нефти в России не упадет из-за кризиса, связанного с пандемией коронавируса, однако доход от ее экспорта в другие страны сократится по сравнению с показателями последних 20 лет. 37

Общество Связанную с Собчак крабовую компанию лишили статуса системообразующей Связанную с Собчак крабовую компанию включили в список системообразующих При этом изначально, как писали «Ведомости» в апреле, компания попала в список по просьбе сенатора Людмилы Нарусовой — матери телеведущей и бывшего кандидата в президенты Ксении Собчак. 475

Общество Россиянам предсказали возвращение тепла Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд обозначил россиянам сроки возвращения тепла в европейскую часть России. 41

Здоровье Вирусолог назвала опасные при коронавирусе лекарства Некоторые пациенты с коронавирусом начинают лечиться препаратами, которые применяются при обычной простуде, чего при COVID-19 нельзя делать, заявила "Вечерней Москве" вирусолог Надежда Жолобак. 130

Гаджеты Apple выпустит AR-гарнитуру в форме очков Стива Джобса Apple Glass могут представить осенью вместе с iPhone 12, но из-за пандемии полноценная презентация пройдёт только в марте следующего года. 4

Общество Протесты в Гонконге вспыхнули с новой силой Закон фиксирует право Китая применять национальное законодательство на территории Гонконга и запрещает вмешательство в дела территории со стороны внешних сил. 2

Происшествия Под Астраханью перевернулась маршрутка с пассажирами В Астраханской области перевернулось маршрутное такси с пассажирами. Об этом 24 мая сообщили в региональном управлении МЧС. 6

Технологии Российский «Ноев ковчег» отправят на небывалую высоту Второй российский спутник "Бион-М" с животными в 2023 году будет летать на небывалой для биологических объектов высоте и подвергнется сильной радиации, рассказал в интервью РИА Новости заместитель директора по науке Института медико-биологических проблем РАН Владимир Сычёв.

Общество Минобрнауки назвало сроки зачисления в вузы Окончательное зачисление в российские вузы должно состояться в августе, заявил замминистра науки Дмитрий Афанасьев в эфире радиостанции «Комсомольская правда». 62

Политика Алиханов прокомментировал оценку советником Трампа роли Калининграда Губернатор Калининградской области Антон Алиханов прокомментировал заявление советника президента США по национальной безопасности Роберта О'Брайена о "кинжале в сердце Европы". 1,7K