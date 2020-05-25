Коронавирус
Вести.RuЗастрявшие на Фиджи россияне вернулись домой
Россияне, которые ранее не могли вернуться на родину с острова Фиджи, прилетели в Москву. Историю возвращения туристов, похожую на киносюжет рассказала на своей страничке в Facebook официальный представитель МИД HA Мария Захарова. За помощью с вывозом россиян с Фиджи к ней обратились еще в марте.
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Двое суток в ручном режиме благодаря работе наших коллег в посольствах России в Австралии, Катаре и Италии группу из 18 человек вели рейсами до Рима, где их ждал вывозной российский борт с сотней россиян.
— Мария Захарова, российский дипломатRT на русском вчера в 19:38
с чего всё началось
"Двое суток в ручном режиме благодаря работе наших коллег в посольствах России в Австралии, Катаре и Италии группу из 18 человек вели рейсами до Рима, где их ждал вывозной российский борт с сотней россиян Три часа назад они прилетели в Москву", - сообщила она на своей странице в Facebook.ТАССвчера в 18:14
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