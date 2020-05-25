Коронавирус

RT на русскомRT на русскомЗахарова рассказала о возвращении россиян с Фиджи

Россияне, вылетевшие с Фиджи с пересадками в Австралии и Италии, прибыли 24 мая в Москву вывозным рейсом вместе с соотечественниками из Рима. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
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Мария Захарова
Двое суток в ручном режиме благодаря работе наших коллег в Посольствах России в Австралии, Катаре и Италии группу из 18 человек вели рейсами до Рима, где их ждал вывозной российский борт с сотней россиян.
— Мария Захарова, российский дипломатRT на русском 19:38
с чего всё началось
"Двое суток в ручном режиме благодаря работе наших коллег в посольствах России в Австралии, Катаре и Италии группу из 18 человек вели рейсами до Рима, где их ждал вывозной российский борт с сотней россиян Три часа назад они прилетели в Москву", - сообщила она на своей странице в Facebook
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