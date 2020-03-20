Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова рассказала, что порядка 9 тыс. российских граждан ожидают разрешения вопроса с возвращением в Россию из других стран. Об этом спикер внешнеполитического ведомства России написала в своём Facebook.

Захарова рассказала об ожидающих возвращения на родину россиянах

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