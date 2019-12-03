Политика
РИА НовостиЗахарова оценила слова Зеленского о «потерявшихся» жителях Донбасса
Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала заявление президента Украины Владимира Зеленского, предложившего сторонникам России уехать из страны. Ранее Зеленский в интервью Spiegel заявил, что будет бороться за "сбившихся с пути" жителей самопровозглашенных ДНР и ЛНР.
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Это не люди потерялись, а государство потерялось, а потом и людей потеряло! И отправленные из Киева на „поиск“ людей танки их не найдут. Гарантируйте жителям их права, и они найдутся сами.
— Мария Захарова, российский дипломатКрасная весна 21:30
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Футболисты тульского «Арсенала» обыграли ЦСКА в матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
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Шоу-бизнес
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Политика
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Реальное время вчера в 19:42
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Российские олигархи начали богатеть гораздо быстрее
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Lenta.ru 21:30
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Обнаружен загадочный световой сигнал из космоса
Lenta.ru 02:40
Футбол
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Политика
Спикер Рады заявил, что на Украине есть только один народ
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Общество
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Ввоз автомобилей на Дальний Восток без ЭРА-ГЛОНАСС продлили на год
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