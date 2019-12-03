Политика
РИА НовостиЗахарова резко ответила на слова Зеленского о жителях Донбасса
Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала заявление президента Украины Владимира Зеленского, предложившего сторонникам России уехать из страны. Ранее Зеленский в интервью Spiegel сказал, что будет бороться за "сбившихся с пути" жителей самопровозглашенных ДНР и ЛНР.
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Политика
США могут ввести пошлины на товары из Франции на сумму $2,4 млрд
Как уточняется, в качестве ответной меры США рассматривают возможность введения пошлин размером до 100% в отношении французского импорта, который оценивается в $2,4 млрд.
Авто
Аналитики назвали причины спада мировых продаж автомобилей
Частное аналитическое агентство провело исследование мирового авторынка, по результатам которого удалось узнать о стремительном падении продаж новых моделей автомобилей.
Общество
Путин заморозил индексацию довольствия для расчета военных пенсий
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о продлении до 2021 года заморозки ежегодного роста на 2% размера денежного довольствия для расчета военных пенсий.
Происшествия
Кот задушил младенца на Украине
В Липовецком районе Винницкой области Украины кот задушил 9-месячную девочку, спавшую в коляске.
Политика
Экс-депутат Госдумы Шлегель объяснил переезд в Германию
Бывший депутат Госдумы, комиссар молодежного движения "Наши" Роберт Шлегель рассказал "Коммерсанту", почему решил переехать в Германию.
Происшествия
Загоревшийся в Петербурге ангар полностью рухнул
Ангар в Пушкинском районе Петербурга полностью рухнул, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
Происшествия
Адвокат заявил о завершении дела в отношении пилота SSJ-100 Евдокимова
Происшествия
В Татарстане злоумышленник зарезал свою бывшую жену и двухлетнего сына
Злоумышленник в городе Менделеевске в Татарстане зарезал свою семью, среди его жертв - бывшая жена и двухлетний сын, кроме того он ранил пасынка.
Политика
В Киеве рассказали о проекте заявления «нормандской четверки»
Проект заявления по результатам встречи лидеров стран "нормандского формата" (Россия, Украина, Германия, Франция), которая состоится 9 декабря в Париже, не содержит "прорывных идей", заявил украинский вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба.
Общество
Путин запустил газопровод «Сила Сибири»
Как сообщало ИА REGNUM, председатель КНР Си Цзиньпин призвал на церемонии запуска газопровода «Сила Сибири» обеспечить безопасность и надёжность его эксплуатации, а также соответствие экологическим требованиям.
Космос
Астрономы нашли на Луне обломки индийского космического аппарата
Спутник американского космического агентства NASA обнаружил на Луне обломки, которые остались от индийского аппарата «Викрам».
Политика
Зеленский ввел неотложные меры по энергобезопасности Украины
Президент Украины Владимир Зеленский своим указом утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о неотложных мерах по обеспечению энергетической безопасности, сообщает пресс-служба главы государства.
Общество
Проклов день: что запрещено делать 3 декабря
Что касается примет в этот день, то считалось, что если утром идет сильный снег, то днем будет солнечно и ясно.
Происшествия
Неизвестные перевернули автомобиль Росгвардии в Чите
Неизвестные 30 ноября перевернули автомобиль Росгвардии в Черновском районе Читы, видео было опубликовано в социальных сетях.
Политика
Правительство Украины сменит руководство «Нафтогаза»
Правительство Украины приняло решение сменить руководство ряда государственных компаний, в том числе компаний "Нафтогаз Украины" и "Укрэнерго".
Общество
Астронавт Ник Хейг получил орден Мужества из рук Рогозина
Политика
ФБР назвало приложения из России «контрразведывательной угрозой»
Федеральное бюро расследований (ФБР) США прислало ответ на письмо сенатора от Демократической партии Чака Шумера, сообщившего ведомству в июле об «угрозе национальной безопасности» государству со стороны российского мобильного приложения FaceApp.
Шоу-бизнес
У Мирославы Думы диагностировали смертельное заболевание легких
Политика
На Украине связали поставки газа из России с компенсацией по арбитражу
Украина при рассмотрении пакетного предложения России о продолжении транзита и возобновлении прямых поставок газа ставит вопрос компенсации долга «Газпрома» по Стокгольмскому арбитражу.
Технологии
Эксперты объяснили, можно ли оставлять в розетке зарядное устройство
Многие люди оставляют в розетке зарядное устройство мобильного телефона или другого гаджета после окончания процесса «заполнения» аккумуляторной батареи.
Политика
Бразилия начала переговоры с США по пошлинам на сталь
Ранее Трамп объявил в своем Twitter о решении вновь ввести пошлины на экспортируемые Аргентиной и Бразилией в Соединенные Штаты алюминий и сталь.
Биатлон
Мартен Фуркад заступился за российских биатлонистов
Главная звезда французского биатлона Мартен Фуркад заявил журналистам, что не рассматривает возможное отстранение чистых от допинга спортсменов из России от международных соревнований в качестве справедливой меры наказания.
Политика
Власти Китая могут ограничить въезд американским дипломатам
Власти КНР могут запретить всем владельцам американских дипломатических паспортов посещать территорию Синьцзян-Уйгурского автономного района на северо-западе страны.
Общество
Названы регионы России с самыми большими зарплатами
Лидером по доле высоких зарплат в текущем году стала Чукотка, где более 32 процентов работников зарабатывают 100 тысяч рублей.
Политика
Путин подписал закон о предустановке на гаджеты российского софта
Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете с 1 июля 2020 года продажи гаджетов без российского программного обеспечения, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Фигурное катание
Стало известно расписание Финала Гран-при по фигурному катанию
За три дня до начала Финала Гран-при по фигурному катанию в Турине стало известно расписание выступлений спортсменов.
Общество
Москву накроет метель в ближайшие дни
Наука
Кошки выражают эмоции при помощи мимики, но мы это не всегда замечаем
Общество
Пенсионерам старше 80 лет устанавливается доплата в повышенном размере
Для пенсионеров, достигших возраста 80 лет, размер фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости устанавливается в повышенном размере.
Общество