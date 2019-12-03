Политика

РИА НовостиРИА НовостиЗахарова резко ответила на слова Зеленского о жителях Донбасса

Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала заявление президента Украины Владимира Зеленского, предложившего сторонникам России уехать из страны. Ранее Зеленский в интервью Spiegel сказал, что будет бороться за "сбившихся с пути" жителей самопровозглашенных ДНР и ЛНР.
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Захарова оценила слова Зеленского о «потерявшихся» жителях Донбасса

RT на русскомвчера в 18:46

Захарова ответила на слова Зеленского о «потерявшихся жителях Донбасса»

РБКвчера в 20:01

Захарова резко ответила на слова Зеленского о жителях Донбасса

РИА Новостивчера в 18:46

Захарова посоветовала Зеленскому гарантировать права жителям Донбасса

РЕН ТВвчера в 21:22

Захарова призвала Украину гарантировать жителям Донбасса их права

Российская газетавчера в 18:33

Захарова: Киеву надо обеспечить права жителям Донбасса, чтобы вернуть их лояльность

ТАССвчера в 18:15

Захарова высказалась о правах жителей Донбасса

Газета.Ruвчера в 18:11
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Политика

США могут ввести пошлины на товары из Франции на сумму $2,4 млрд

Как уточняется, в качестве ответной меры США рассматривают возможность введения пошлин размером до 100% в отношении французского импорта, который оценивается в $2,4 млрд.
RT на русском вчера в 19:42
Авто

Аналитики назвали причины спада мировых продаж автомобилей

Частное аналитическое агентство провело исследование мирового авторынка, по результатам которого удалось узнать о стремительном падении продаж новых моделей автомобилей.
Car.ru вчера в 03:44
Общество

Путин заморозил индексацию довольствия для расчета военных пенсий

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о продлении до 2021 года заморозки ежегодного роста на 2% размера денежного довольствия для расчета военных пенсий.
Известия вчера в 08:36
Происшествия

Кот задушил младенца на Украине

В Липовецком районе Винницкой области Украины кот задушил 9-месячную девочку, спавшую в коляске.
Lenta.ru вчера в 11:52
Политика

Экс-депутат Госдумы Шлегель объяснил переезд в Германию

Бывший депутат Госдумы, комиссар молодежного движения "Наши" Роберт Шлегель рассказал "Коммерсанту", почему решил переехать в Германию.
РИА Новости 00:40
Происшествия

Загоревшийся в Петербурге ангар полностью рухнул

Ангар в Пушкинском районе Петербурга полностью рухнул, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
Газета.Ru вчера в 23:19
Происшествия

Адвокат заявил о завершении дела в отношении пилота SSJ-100 Евдокимова

RT на русском 00:48
Происшествия

В Татарстане злоумышленник зарезал свою бывшую жену и двухлетнего сына

Злоумышленник в городе Менделеевске в Татарстане зарезал свою семью, среди его жертв - бывшая жена и двухлетний сын, кроме того он ранил пасынка.
ТАСС 00:28
Политика

В Киеве рассказали о проекте заявления «нормандской четверки»

Проект заявления по результатам встречи лидеров стран "нормандского формата" (Россия, Украина, Германия, Франция), которая состоится 9 декабря в Париже, не содержит "прорывных идей", заявил украинский вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба.
РИА Новости вчера в 17:00
Общество

Путин запустил газопровод «Сила Сибири»

Как сообщало ИА REGNUM, председатель КНР Си Цзиньпин призвал на церемонии запуска газопровода «Сила Сибири» обеспечить безопасность и надёжность его эксплуатации, а также соответствие экологическим требованиям.
REGNUM вчера в 04:34
Космос

Астрономы нашли на Луне обломки индийского космического аппарата

Спутник американского космического агентства NASA обнаружил на Луне обломки, которые остались от индийского аппарата «Викрам».
Экономика сегодня 01:06
Политика

Зеленский ввел неотложные меры по энергобезопасности Украины

Президент Украины Владимир Зеленский своим указом утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о неотложных мерах по обеспечению энергетической безопасности, сообщает пресс-служба главы государства.
РБК вчера в 14:10
Общество

Проклов день: что запрещено делать 3 декабря

Что касается примет в этот день, то считалось, что если утром идет сильный снег, то днем будет солнечно и ясно.
Волгоградская правда вчера в 22:22
Происшествия

Неизвестные перевернули автомобиль Росгвардии в Чите

Неизвестные 30 ноября перевернули автомобиль Росгвардии в Черновском районе Читы, видео было опубликовано в социальных сетях.
Чита.Ру вчера в 00:22
Политика

Правительство Украины сменит руководство «Нафтогаза»

Правительство Украины приняло решение сменить руководство ряда государственных компаний, в том числе компаний "Нафтогаз Украины" и "Укрэнерго".
Труд вчера в 10:34
Общество

Астронавт Ник Хейг получил орден Мужества из рук Рогозина

Телеканал 360° 00:56
Политика

ФБР назвало приложения из России «контрразведывательной угрозой»

Федеральное бюро расследований (ФБР) США прислало ответ на письмо сенатора от Демократической партии Чака Шумера, сообщившего ведомству в июле об «угрозе национальной безопасности» государству со стороны российского мобильного приложения FaceApp.
РБК вчера в 17:04
Шоу-бизнес

У Мирославы Думы диагностировали смертельное заболевание легких

StarHit.ru 01 декабря в 13:00
Политика

На Украине связали поставки газа из России с компенсацией по арбитражу

Украина при рассмотрении пакетного предложения России о продолжении транзита и возобновлении прямых поставок газа ставит вопрос компенсации долга «Газпрома» по Стокгольмскому арбитражу.
RT на русском вчера в 05:45
Технологии

Эксперты объяснили, можно ли оставлять в розетке зарядное устройство

Многие люди оставляют в розетке зарядное устройство мобильного телефона или другого гаджета после окончания процесса «заполнения» аккумуляторной батареи.
OAnews вчера в 19:11
Политика

Бразилия начала переговоры с США по пошлинам на сталь

Ранее Трамп объявил в своем Twitter о решении вновь ввести пошлины на экспортируемые Аргентиной и Бразилией в Соединенные Штаты алюминий и сталь.
ТАСС вчера в 14:12
Биатлон

Мартен Фуркад заступился за российских биатлонистов

Главная звезда французского биатлона Мартен Фуркад заявил журналистам, что не рассматривает возможное отстранение чистых от допинга спортсменов из России от международных соревнований в качестве справедливой меры наказания.
Вести.Ru вчера в 04:20
Политика

Власти Китая могут ограничить въезд американским дипломатам

Власти КНР могут запретить всем владельцам американских дипломатических паспортов посещать территорию Синьцзян-Уйгурского автономного района на северо-западе страны.
Российская газета вчера в 22:57
Общество

Названы регионы России с самыми большими зарплатами

Лидером по доле высоких зарплат в текущем году стала Чукотка, где более 32 процентов работников зарабатывают 100 тысяч рублей.
Lenta.ru 01 декабря в 18:52
Политика

Путин подписал закон о предустановке на гаджеты российского софта

Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете с 1 июля 2020 года продажи гаджетов без российского программного обеспечения, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости вчера в 11:06
Фигурное катание

Стало известно расписание Финала Гран-при по фигурному катанию

За три дня до начала Финала Гран-при по фигурному катанию в Турине стало известно расписание выступлений спортсменов.
РИА Новости вчера в 12:38
Общество

Москву накроет метель в ближайшие дни

Российская газета 00:54
Наука

Кошки выражают эмоции при помощи мимики, но мы это не всегда замечаем

Evo-rus.com вчера в 14:18
Общество

Пенсионерам старше 80 лет устанавливается доплата в повышенном размере

Для пенсионеров, достигших возраста 80 лет, размер фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости устанавливается в повышенном размере.
Чеченская Республика Сегодня вчера в 12:00
Общество

Навальный нашел у ведущей ВГТРК самолет и яхту за 8 млрд рублей

RuNews24.ru вчера в 10:03
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