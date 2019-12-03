Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала заявление президента Украины Владимира Зеленского, предложившего сторонникам России уехать из страны. Ранее Зеленский в интервью Spiegel сказал, что будет бороться за "сбившихся с пути" жителей самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

Захарова резко ответила на слова Зеленского о жителях Донбасса

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