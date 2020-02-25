с чего всё началось

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала поведение грузинских журналисток перед конференцией по разоружению и сессией Совета ООН по правам человека в Женеве.

Захарова сообщила о «нападении» грузинских журналисток на делегацию РФ

Общество Раскрыта личность обвиненного в отравлении болгарина офицера ГРУ Предполагаемый офицер российской военной разведки ГРУ Георгий Горшков, которого болгарская прокуратура обвинила в покушении на бизнесмена Емельяна Гебрева и его сына, на самом деле является Егором Александровичем Гордиенко 1979 года рождения.

Общество Замначальника ГИБДД Воронежской области объяснил наличие 22 квартир Замначальника ГИБДД по Воронежской области подполковник МВД Игорь Качкин заявил, что ему принадлежит только комната в общежитии и одна квартира, купленная в ипотеку.

Единоборства Российский боец MMA лишился победы из-за песни о Люцифере Рязанский боец смешанного стиля (MMA) Михаил Коробков лишился пояса на турнире Fight Riot из-за песни "Люцифер" группы "Коррозия металла", под которую он вышел на бой.

Экономика МВФ назвал два сценария для экономики из-за коронавируса Рост экономики в 2020 году для Китая составит 5,6%, считают в МВФ. Это на 0,4 процентных пункта ниже, чем в январском прогнозе.

Финансы Курс евро поднялся выше 71 рубля Курс евро на Московской бирже вырос на 2,24% к уровню закрытия предыдущих торгов и составил 71,09 рубля, свидетельствуют данные торгов на 12:17 мск.

Шоу-бизнес Павел Прилучный и Агата Муцениеце объявили о разводе Павел Прилучный и Агата Муценице сделали заявление в Инстаграм о том, что они разводятся после 8 лет семейной жизни.

Политика Зеленский поручил до мая погасить долги по зарплате шахтерам Президент Украины Владимир Зеленский поручил до мая погасить всю задолженность по зарплате шахтерам, иначе члены правительства не будут получать зарплату.

Политика «Медуза» узнала о планах «Единой России» сменить название и лидера Партия «Единая Россия» намерена объединиться с Общероссийским народным фронтом (ОНФ) и сменить название, сообщает «Медуза» со ссылкой на источники в самой партии, а также на собеседников, близких к администрации президента и правительству.

Музыка Пригожин назвал «Евровидение» конкурсом для начинающих Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин рекомендовал участие в конкурсе «Евровидение» тем артистам, которые не добились больших успехов.

Политика Политика времен Януковича рассмотрят на пост премьера Украины Президент Украины Владимир Зеленский рассматривает кандидатуру бизнесмена и бывшего политика Сергея Тигипко на пост украинского премьера, сообщает Kyiv Post со ссылкой на источники в правительстве.

Хоккей Стали известны все участники плей-офф Восточной конференции КХЛ Хоккеисты китайского "Куньлунь Ред Стар" в матче регулярного чемпионата КХЛ против рижского "Динамо" не смогли обыграть одного из аутсайдера Западной конференции, уступив латвийской команде со счетом 1:2. Таким образом, "драконы" лишили себя шансов попасть в плей-офф Кубка Гагарина.