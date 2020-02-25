Политика
РИА НовостиЗахарова сообщила о «нападении» грузинских журналисток на делегацию РФ
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала поведение грузинских журналисток перед конференцией по разоружению и сессией Совета ООН по правам человека в Женеве.
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с чего всё началось
На опубликованных в YouTube 25 февраля кадрах, видно, как журналистки телеканалов Imedi и 1TVGe толкались и перебивали друг друга, в попытках задать Лаврову вопрос.Известия12:25
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Шоу-бизнес
Овечкин и дочь Глаголевой ждут второго ребенка
Кино
В мультфильме Disney и Pixar появится первый ЛГБТ-персонаж
В новом мультфильме "Вперед" от компании Pixar впервые официально появится ЛГБТ-персонаж.
Политика
В Госдуму внесли поправки о принципах голосования по Конституции
В Госдуму внесены поправки, которые определяют принципы проведения всероссийского голосования по изменениям в Конституции, сообщил депутат Павел Крашенинников.
Общество
Раскрыта личность обвиненного в отравлении болгарина офицера ГРУ
Предполагаемый офицер российской военной разведки ГРУ Георгий Горшков, которого болгарская прокуратура обвинила в покушении на бизнесмена Емельяна Гебрева и его сына, на самом деле является Егором Александровичем Гордиенко 1979 года рождения.
Общество
Замначальника ГИБДД Воронежской области объяснил наличие 22 квартир
Замначальника ГИБДД по Воронежской области подполковник МВД Игорь Качкин заявил, что ему принадлежит только комната в общежитии и одна квартира, купленная в ипотеку.
Единоборства
Российский боец MMA лишился победы из-за песни о Люцифере
Рязанский боец смешанного стиля (MMA) Михаил Коробков лишился пояса на турнире Fight Riot из-за песни "Люцифер" группы "Коррозия металла", под которую он вышел на бой.
Экономика
МВФ назвал два сценария для экономики из-за коронавируса
Рост экономики в 2020 году для Китая составит 5,6%, считают в МВФ. Это на 0,4 процентных пункта ниже, чем в январском прогнозе.
Политика
Экс-замглавы МИД Украины заявила о новой эре в отношениях с Россией
Бывший заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль заявила, что в отношениях с Россией наступила новая эра.
Политика
Стало известно, что Язов говорил о Горбачеве, Ельцине и Путине
Газета «Комсомольская правда» опубликовала расширенную версию интервью с последним Маршалом Советского Союза Дмитрием Язовым, который скончался сегодня, 25 февраля, на 96-м году жизни.
Финансы
Курс евро поднялся выше 71 рубля
Курс евро на Московской бирже вырос на 2,24% к уровню закрытия предыдущих торгов и составил 71,09 рубля, свидетельствуют данные торгов на 12:17 мск.
Общество
Родителей школьников начнут штрафовать за оскорбление учителей
Родителей российских школьников могут начать наказывать за то, что их дети издеваются над учителями.
Шоу-бизнес
Павел Прилучный и Агата Муцениеце объявили о разводе
Павел Прилучный и Агата Муценице сделали заявление в Инстаграм о том, что они разводятся после 8 лет семейной жизни.
Политика
Зеленский поручил до мая погасить долги по зарплате шахтерам
Президент Украины Владимир Зеленский поручил до мая погасить всю задолженность по зарплате шахтерам, иначе члены правительства не будут получать зарплату.
Политика
«Медуза» узнала о планах «Единой России» сменить название и лидера
Партия «Единая Россия» намерена объединиться с Общероссийским народным фронтом (ОНФ) и сменить название, сообщает «Медуза» со ссылкой на источники в самой партии, а также на собеседников, близких к администрации президента и правительству.
Технологии
«Норникель» станет эмитентом платформы Atomyze
"Норникель" станет первым эмитентом платформы по токенизации промышленных активов Atomyze.
Футбол
«Реал» — «Манчестер Сити». Прогноз: Зидан остановит атаку Гвардиолы
Эксперты в прогнозе на матч «Реал» — «Манчестер Сити» склоняются к команде Хосепа Гвардиолы.
Музыка
Пригожин назвал «Евровидение» конкурсом для начинающих
Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин рекомендовал участие в конкурсе «Евровидение» тем артистам, которые не добились больших успехов.
Транспорт
Первый участок трассы из Краснодара в Крым обойдётся в 59 млрд рублей
Почти 60 млрд рублей будет выделено из федерального бюджета на строительство первого участка скоростной автомагистрали от Краснодара до Крымского моста.
Культура
18 проектов из Мордовии получат гранты Президента России
Чемпионом этого года среди мордовских грантополучателей стал Сергей Сеничев (театр-студия МХАТИК) с суммой гранта более 2,6 млн.
Политика
Политика времен Януковича рассмотрят на пост премьера Украины
Президент Украины Владимир Зеленский рассматривает кандидатуру бизнесмена и бывшего политика Сергея Тигипко на пост украинского премьера, сообщает Kyiv Post со ссылкой на источники в правительстве.
Футбол
Тихонов назвал недостойным поведение сборной звезд на Кубке Легенд
Игрок сборной России на матче Кубка Легенд Андрей Тихонов раскритиковал поведение членов звездной команды.
Здоровье
Семья девочки со СМА из Калининграда продолжает сбор средств
Общество
В Калининграде начали строить филиалы Большого театра и Третьяковки
Политика
США расширили санкции против Российской Федерации из-за Ирана
Сегодня санкции были введены против 13 организаций и частных лиц из Китайской Народной Республики, Ирака, Российской Федерации и Турции.
Хоккей
Стали известны все участники плей-офф Восточной конференции КХЛ
Хоккеисты китайского "Куньлунь Ред Стар" в матче регулярного чемпионата КХЛ против рижского "Динамо" не смогли обыграть одного из аутсайдера Западной конференции, уступив латвийской команде со счетом 1:2. Таким образом, "драконы" лишили себя шансов попасть в плей-офф Кубка Гагарина.
Происшествия
В Татарии уволили учителя, который появился на уроке пьяным
«Учитель технологии был замечен в нетрезвом состоянии на рабочем месте», цитирует представителя управления «Бизнес-online».
Футбол
Орлов сообщил, что у Кузяева есть предложения от «Динамо» и «Спартака»
Известный комментатор Геннадий Орлов в эфире «ГСО Live» рассказал о том, какие клубы интересуются полузащитником «Зенита» Далером Кузяевым.
Политика
В Раде предложили разрешить депутатам выступать на русском языке
Законопроектом предлагается внести изменения в регламент Рады, которыми предусмотреть возможность использовать в работе депутатов русский и другие языки национальных меньшинств в соответствии со статьей 10 Конституции Украины.