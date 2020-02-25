с чего всё началось

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала поведение грузинских журналисток перед конференцией по разоружению и сессией Совета ООН по правам человека в Женеве.

Захарова сообщила о «нападении» грузинских журналисток на делегацию РФ

Шоу-бизнес Овечкин и Шубская ждут второго ребенка Пара принимает поздравления в Сети Несколько часов назад на личной странице "Инстаграма" жены Александра Овечкина, Анастасии Шубской, появилась серия трогательных семейных фотографий.

Политика Трамп продлил на год санкции против России Президент США Дональд Трамп продлил еще на год действие санкций против России, которые вводились в связи с ситуацией на Украине, сообщает пресс-служба Белого дома.

Здоровье Саратовский врач считает фильм Дудя о ВИЧ полезным Повлиял ли фильм на жителей Саратовской области, корреспондент ИА «Регион 64» поинтересовался у главного врача регионального центра по профилактике и борьбе со СПИД (ГУЗ «Центр-СПИД») Алексея Данилова.

Общество Совет Федерации посвятит 2 дня вопросам по Сахалинской области Делегацию региона возглавят губернатор области и председатель Сахалинской областной Думы В Совете Федерации 25 и 26 февраля пройдут Дни Сахалинской области.

Энергетика Цена нефти Brent опустилась ниже $57 Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в апреле 2020 года на бирже ICE в Лондоне снизилась на 2,9% - до $56,87 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 02:17 мск.

Общество ФАС возбудила дело против производителя «Арбидола» Напомним, в конце января 2020 года в ФАС поступила жалоба на рекламу препарата, где утверждалось, будто исследователи доказали эффективность "Арбидола" даже при лечении коронавируса.

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Общество Ученые выяснили источник распространения коронавируса в Китае Новый коронавирус штамма 2019-nCoV начал передаваться от человека к человеку еще в ноябре или в начале декабря 2019 года, пишет РИА Новости со ссылкой на доклад ученых из тропического ботанического сада при Китайской академии наук.

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Политика Эффект новых санкций против России оценили экономисты Экономисты считают, что принятие полномасштабных санкций против суверенного долга России откликнется последствиями далеко за пределами страны, так как российские гособлигации занимают важное место в глобальной финансовой системе.

Общество Госдума рассмотрит законопроект об уничтожении алкоголя Как сообщают «Известия», правительственный законопроект оговаривает уничтожение алкогольной продукции, изъятой в ходе проверок МВД, таможенной службы, а также властей субъектов РФ.

Космос Илону Маску разрешили собирать корабли Starship в порту Лос-Анджелеса Городской совет Лос-Анджелеса 25 февраля разрешил американской компании SpaceX долгосрочную аренду в порту Лос-Анджелеса производственных площадей для строительства космических кораблей Starship, способных долететь до Марса.