Политика
РИА НовостиЗахарова сообщила о «нападении» грузинских журналисток на делегацию РФ
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала поведение грузинских журналисток перед конференцией по разоружению и сессией Совета ООН по правам человека в Женеве.
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с чего всё началось
На опубликованных в YouTube 25 февраля кадрах, видно, как журналистки телеканалов Imedi и 1TVGe толкались и перебивали друг друга, в попытках задать Лаврову вопрос.Известия12:25
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Наука
Академик Константин Анохин: «Нейронауку ждет революция»
Приглашенный гость — нейробиолог, доктор медицинских наук, профессор, академик РАН Константин АНОХИН — представил научный взгляд на проблему.
Шоу-бизнес
Овечкин и Шубская ждут второго ребенка
Пара принимает поздравления в Сети Несколько часов назад на личной странице "Инстаграма" жены Александра Овечкина, Анастасии Шубской, появилась серия трогательных семейных фотографий.
Общество
Ирина Роднина: Правду о Ходжалинской трагедии нужно обязательно знать – и в России, и в любой другой стране
Ходжалинская трагедия стала самой масштабной и кровавой резней за всю историю конфликта.
Политика
Трамп продлил на год санкции против России
Президент США Дональд Трамп продлил еще на год действие санкций против России, которые вводились в связи с ситуацией на Украине, сообщает пресс-служба Белого дома.
Здоровье
Саратовский врач считает фильм Дудя о ВИЧ полезным
Повлиял ли фильм на жителей Саратовской области, корреспондент ИА «Регион 64» поинтересовался у главного врача регионального центра по профилактике и борьбе со СПИД (ГУЗ «Центр-СПИД») Алексея Данилова.
Происшествия
В Екатеринбурге полиция задержала разработчика Александра Литреева
Происшествия
Полиция изъяла у москвича сделанный в мастерской «бэтмобиль»
Сделанное в частной мастерской не было зарегистрировано, а следовательно не могло эксплуатироваться.
Общество
Совет Федерации посвятит 2 дня вопросам по Сахалинской области
Делегацию региона возглавят губернатор области и председатель Сахалинской областной Думы В Совете Федерации 25 и 26 февраля пройдут Дни Сахалинской области.
Политика
Трамп не получал от спецслужб данных о вмешательстве России в выборы
Президент США Дональд Трамп заявил, что не получал от американских спецслужб информацию о каком-либо "вмешательстве России" в президентские выборы 2020 года или о "поддержке" демократа Берни Сандерса.
Энергетика
Цена нефти Brent опустилась ниже $57
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в апреле 2020 года на бирже ICE в Лондоне снизилась на 2,9% - до $56,87 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 02:17 мск.
Общество
ФАС возбудила дело против производителя «Арбидола»
Напомним, в конце января 2020 года в ФАС поступила жалоба на рекламу препарата, где утверждалось, будто исследователи доказали эффективность "Арбидола" даже при лечении коронавируса.
Общество
В ООН предупредили, что Африке грозит голод из-за нашествия саранчи
Еды не хватает миллионам людей.
Политика
Перемирие с Москвой: почему Лукашенко не нашел замену российской нефти
21 февраля после телефонного разговора с Владимиром Путиным белорусский президент Александр Лукашенко сообщил, что Россия "готова компенсировать Белоруссии $300 млн", теряемых из-за изменения условий поставок российской нефти.
Космос
«Хаббл» наблюдает галактику, напоминающую «отпечаток пальца»
Космический телескоп НАСА/ЕКА Hubble («Хаббл») получает изображения спиральных галактик уже далеко не в первый раз.
Шоу-бизнес
Ольга Бузова показала похожую на подростка маму
Ольга Бузова показала поклонникам снимок своей мамы, которая, несмотря на возраст, до сих пор похожа на подростка.
Общество
Ученые выяснили источник распространения коронавируса в Китае
Новый коронавирус штамма 2019-nCoV начал передаваться от человека к человеку еще в ноябре или в начале декабря 2019 года, пишет РИА Новости со ссылкой на доклад ученых из тропического ботанического сада при Китайской академии наук.
Авто
На автосалоне в Женеве покажут распечатанный на 3D-принтере гиперкар
При создании автомобиля активно использовалась технология 3D-печати – некоторые его детали при поломке можно будет не выкидывать, а переплавить и распечатать заново.
Футбол
«Наполи» и «Барселона» сыграли вничью в матче Лиги чемпионов
Ответная игра пройдет в Испании 18 марта. Отметим, что этот матч стал 141-м для Линеоля Месси в Лиге чемпионов.
Здоровье
Проблемным регионам РФ будут выделять по пять миллиардов рублей до 2024 года
Премьер-министр Михаил Мишустин побывал с рабочей поездкой в Кургане. Регион проблемный, с низкими социально-экономическими показателями.
Футбол
Ливерпуль — Вест Хэм 3:2
Технологии
Названы способы уберечь смартфон от кибератак
По словам заместителя лаборатории компьютерной криминалистики Group-IB Сергея Никитина, в 90% случаев пользователи сами заражают свой смартфон.
Общество
Бывшего главу ФСИН Реймера освободили по УДО
Центральный районный суд Калининграда условно-досрочно освободил бывшего руководителя Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России Александра Реймера.
Политика
Эффект новых санкций против России оценили экономисты
Экономисты считают, что принятие полномасштабных санкций против суверенного долга России откликнется последствиями далеко за пределами страны, так как российские гособлигации занимают важное место в глобальной финансовой системе.
Общество
Все школы Хабаровска эвакуируют из-за сообщений о минировании
Все школы Хабаровская эвакуируют после получения сообщений о минировании.
Общество
Госдума рассмотрит законопроект об уничтожении алкоголя
Как сообщают «Известия», правительственный законопроект оговаривает уничтожение алкогольной продукции, изъятой в ходе проверок МВД, таможенной службы, а также властей субъектов РФ.
Политика
В Госдуму внесли поправки о принципах голосования по Конституции
В Госдуму внесены поправки, которые определяют принципы проведения всероссийского голосования по изменениям в Конституции, сообщил депутат Павел Крашенинников.
Космос
Илону Маску разрешили собирать корабли Starship в порту Лос-Анджелеса
Городской совет Лос-Анджелеса 25 февраля разрешил американской компании SpaceX долгосрочную аренду в порту Лос-Анджелеса производственных площадей для строительства космических кораблей Starship, способных долететь до Марса.
Здоровье
В Молдавии могут начать наказывать за подорожание лекарств из-за COVID-19
Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что власти страны могут начать наказывать за подорожание медикаментов и медицинских масок на фоне паники вокруг коронавирусной инфекции COVID-19.
Общество
Смольный не согласовал марш памяти Немцова в центре Петербурга
Власти Санкт-Петербурга вновь отказали в согласовании марша памяти Бориса Немцова.