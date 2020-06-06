Политика

ИзвестияИзвестияЗахарова сообщила о росте числа желающих вернуться в Россию из США

На фоне протестов и вспыхнувших беспорядков в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда всё больше россиян хотят вернуться на родину из США. Об этом в субботу, 6 июня, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью «Парламентской газете».
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с чего всё началось

Мария Захарова: можно написать «Войну и мир» о том, что мы переживаем

Почему Россия не возвращает домой всех своих граждан одним махом, в интервью «Парламентской газете» рассказала директор Департамента информации и печати Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова.
Парламентская газетавчера в 17:00

Подробнее о событии

Захарова заявила о росте числа желающих уехать из США после протестов

RT на русскомвчера в 18:59

Захарова: количество желающих вернуться в Россию из США возросло на фоне беспорядков

ТАССвчера в 18:21

Захарова заявила о росте числа желающих вернуться в Россию из США из-за протестов

Комсомольская правдавчера в 17:57

Захарова сообщила о росте числа желающих вернуться из США в Россию

РБКвчера в 18:11

Захарова заявила о росте числа россиян желающих вернуться из США

Московский Комсомолецвчера в 17:37

Захарова рассказала о росте числа желающих вернуться в Россию из США

РИА Новостивчера в 17:16

Мария Захарова: Россияне, живущие в США, просятся домой

Парламентская газетавчера в 17:32
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Общество

Умерла журналистка Юлия Норкина

Газета.Ru вчера в 05:22
2,1K
Происшествия

На застреленного спецназом россиянина завели уголовное дело

В Екатеринбурге на застреленного спецназом россиянина Владимира Таушанкова завели уголовное дело.
Lenta.ru вчера в 13:25
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Происшествия

В Норильске ПДК вредных веществ в воде превышена в 200 раз

BFM.ru 05:33
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Политика

Путин поручил правительству создать базу генетической информации

Москва, 6 июня 2020, 11:08 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин поручил главе правительства России Михаилу Мишустину и директору «Курчатовского института» Александру Благову создать в стране национальную базу генетических данных.
REGNUM 04:08
1,2K
Здоровье

Пашинян заявил о возможности введения жёстких ограничений в Армении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что власти республики будут вынуждены ввести в стране жёсткие ограничения, если в больницах не останется свободных мест для больных коронавирусной инфекцией.
RT на русском 05:42
1
Здоровье

Минздрав зарегистрировал препарат для лечения осложнений коронавируса

Министерство здравоохранения России выдало регистрационное удостоверение на препарат «Левилимаб» (торговое наименование «Илсира») для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 05:16
29
Гаджеты

Samsung Galaxy Note 20 могут представить 5 августа

Южнокорейская компания Samsung готовит к выпуску новую флагманскую линейку смартфонов Samsung Galaxy Note 20.
Ридус вчера в 11:53
Политика

Захарова прокомментировала заявление японского политолога о Курилах

В статье для Wedge Infinity политолог пишет, что хотя японский МИД в ежегодном докладе "Синяя книга дипломатии" и указал, что острова южной группы Курильского архипелага входят в состав Японии, не прозвучало уточнение, какие именно острова имеются в виду - Кунашир, Итуруп, Хабомаи и Шикотан или только два последних.
Газета.Ru вчера в 13:16
3,6K
Здоровье

В России могут изменить правила медосвидетельствования для водителей

В Минздраве России выступают за введение изменений в правила обязательного медицинского освидетельствования для водителей, ведомство уже подготовило соответствующий проект.
Газета.Ru вчера в 15:37
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Игры

AMD заявила, что видеокарты с 4 гигабайтами памяти уже не актуальны

Вашингтон, 6 июня 2020, 12:31 — REGNUM Адит Бутани, занимающий в AMD должность специалиста по маркетингу продуктов Radeon, заявил, что объём памяти видеокарт (VRAM), равный 4 гигабайтам, уже не актуален.
REGNUM 05:31
Происшествия

На Кубани за сутки выявили 83 случая заражения коронавирусом

Краснодар, 5 июня 2020, 11:03 — REGNUM 83 новых случая заражения коронавирусом подтверждено за последние сутки в Краснодарском крае, сообщили 5 июня в региональном оперативном штабе.
REGNUM вчера в 04:03
1,3K
Общество

В Петербурге за сутки подтвердили 55 смертей от коронавируса

В Петербурге за сутки подтвердили 55 новых смертей от коронавирусной инфекции, в Ленинградской области - один летальных исход.
Московский Комсомолец 05:25
1
Общество

В Крыму назвали дату открытия курортов для туристов

Названа предварительная дата открытия курортов в Крыму. Отдыхающих могут начать принимать уже с 1 июля.
Рамблер вчера в 12:33
23
Технологии

Обновление Windows 10 несовместимо с Intel Optane

Если ошибка не исчезает, то обновление Windows 10 May 2020 Update придется удались с ПК.
The GEEK 04 июня в 09:18
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Общество

Минюст признал введённые из-за коронавируса меры обоснованными

Министерство юстиции России признало соразмерными и обоснованными введённые в стране ограничения из-за пандемии коронавирусной инфекции.
RT на русском вчера в 17:06
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Армия и оружие

Северный флот станет пятой военно-административной единицей России

RT на русском вчера в 18:14
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Киберспорт

Virtus.pro оштрафует iLTW за недопустимое поведение в матче

Организация Virtus.pro принесла официальные извинения Стиву Excalibur Йе за поведение Игоря iLTW Филатова в рейтинговом матче по Dota 2. Клуб оштрафует Филатова, а также предпримет меры, чтобы подобные инциденты не повторились в будущем.
CyberSport.ru 05:35
Политика

МИД России отреагировал на высылку двух дипломатов из Чехии

МИД России назвал высылку Чехией двух дипломатов недружественным шагом, пообещав учесть действия Праги при формировании российской линии в отношении республики.
RT на русском вчера в 13:28
1,2K
Шоу-бизнес

Валерия заявила, что Шнуров попросил помощи у государства

MOS.news 00:17
19
Авто

Где в России больше всего любят отечественные автомобили

Заметнее всего цены выросли в Москве: российские автомобили в столице подорожали за год на 19% по сравнению с I кварталом их стоимость в апреле-мае выросла на 9,2% и теперь составляет 304 тыс. рублей — это самый высокий показатель по стране.
SpeedMe вчера в 01:16
8
Общество

ВОЗ изменила рекомендации по ношению масок

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) изменила рекомендации по ношению масок и перчаток, сообщил глава организации Тедрос Гебрейесу.
Коммерсантъ вчера в 19:08
1,7K
Политика

Военные приступили к развёртыванию полевого госпиталя в Чите

RT на русском вчера в 22:41
Космос

Запуск спутника «Глонасс-К» перенесли

Запуск навигационного спутника нового поколения "Глонасс-К", который должен был состояться с космодрома Плесецк, был снова перенесен.
Газета.Ru вчера в 20:32
2
Шоу-бизнес

Актера Михаила Кокшенова похоронят на Новодевичьем кладбище

Народного артиста РФ Михаила Кокшенова похоронят на Новодевичьем кладбище, сообщила в субботу поэтесса Любовь Воропаева.
Интерфакс 04:17
1
Здоровье

Томский губернатор заявил о вине врачей во вспышках COVID в больницах

Говоря о борьбе с эпидемией коронавируса в регионе, Жвачкин сообщил, что среди врачей «есть много героев, но есть и антигерои», чьи действия привели к заражению коллективов клиник.
РБК вчера в 04:20
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Музыка

Максим Фадеев представил новый проект своего лейбла

Музыкальный продюсер и композитор Максим Фадеев представил публике свой новый проект - певицу под именем Mayrun и ее дебютную песню "Глубоко".
Газета.Ru вчера в 11:07
35
Общество

Китайское издание восхитилось российской колбасой

Пекин, 6 июня 2020, 10:47 — REGNUM Статью, в которой восторженно рассказывается о колбасе из России и причинах, сделавших её популярной в Китае, опубликовало 6 июня китайское издание Sina.
REGNUM 03:47
79
Общество

Воробьев рассказал, когда в Подмосковье заработают торговые центры

Торговые центры на территории Московской области будут открыты только после снижения коэффициента распространения коронавирусной инфекции в регионе, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
РИАМО вчера в 14:29
147
Политика

Ростуризм перешел в прямое подчинение правительству

Президент России Владимир Путин подписал указ о передаче Федерального агентства по туризму от министерства экономического развития в прямое подчинение правительству, агентству передаются функции надзора за туроператорами, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости вчера в 16:10
72
Общество

В Австралии прошли протесты против расизма

В Австралии прошли акции против расизма, вдохновленные протестами в США из-за смерти Джорджа Флойда.
РБК 04:58
Как работают Яндекс.Новости?
Волна беспорядков в СШАБольше новостей по теме
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