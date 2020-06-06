Почему Россия не возвращает домой всех своих граждан одним махом, в интервью «Парламентской газете» рассказала директор Департамента информации и печати Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова.

с чего всё началось

На фоне протестов и вспыхнувших беспорядков в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда всё больше россиян хотят вернуться на родину из США. Об этом в субботу, 6 июня, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью «Парламентской газете».

Захарова сообщила о росте числа желающих вернуться в Россию из США

Политика Путин поручил правительству создать базу генетической информации Москва, 6 июня 2020, 11:08 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин поручил главе правительства России Михаилу Мишустину и директору «Курчатовского института» Александру Благову создать в стране национальную базу генетических данных. 1,2K

Здоровье Пашинян заявил о возможности введения жёстких ограничений в Армении Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что власти республики будут вынуждены ввести в стране жёсткие ограничения, если в больницах не останется свободных мест для больных коронавирусной инфекцией. 1

Здоровье Минздрав зарегистрировал препарат для лечения осложнений коронавируса Министерство здравоохранения России выдало регистрационное удостоверение на препарат «Левилимаб» (торговое наименование «Илсира») для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19. 29

Гаджеты Samsung Galaxy Note 20 могут представить 5 августа Южнокорейская компания Samsung готовит к выпуску новую флагманскую линейку смартфонов Samsung Galaxy Note 20.

Политика Захарова прокомментировала заявление японского политолога о Курилах В статье для Wedge Infinity политолог пишет, что хотя японский МИД в ежегодном докладе "Синяя книга дипломатии" и указал, что острова южной группы Курильского архипелага входят в состав Японии, не прозвучало уточнение, какие именно острова имеются в виду - Кунашир, Итуруп, Хабомаи и Шикотан или только два последних. 3,6K

Здоровье В России могут изменить правила медосвидетельствования для водителей В Минздраве России выступают за введение изменений в правила обязательного медицинского освидетельствования для водителей, ведомство уже подготовило соответствующий проект. 814

Игры AMD заявила, что видеокарты с 4 гигабайтами памяти уже не актуальны Вашингтон, 6 июня 2020, 12:31 — REGNUM Адит Бутани, занимающий в AMD должность специалиста по маркетингу продуктов Radeon, заявил, что объём памяти видеокарт (VRAM), равный 4 гигабайтам, уже не актуален.

Происшествия На Кубани за сутки выявили 83 случая заражения коронавирусом Краснодар, 5 июня 2020, 11:03 — REGNUM 83 новых случая заражения коронавирусом подтверждено за последние сутки в Краснодарском крае, сообщили 5 июня в региональном оперативном штабе. 1,3K

Технологии Обновление Windows 10 несовместимо с Intel Optane Если ошибка не исчезает, то обновление Windows 10 May 2020 Update придется удались с ПК. 507

Киберспорт Virtus.pro оштрафует iLTW за недопустимое поведение в матче Организация Virtus.pro принесла официальные извинения Стиву Excalibur Йе за поведение Игоря iLTW Филатова в рейтинговом матче по Dota 2. Клуб оштрафует Филатова, а также предпримет меры, чтобы подобные инциденты не повторились в будущем.

Политика МИД России отреагировал на высылку двух дипломатов из Чехии МИД России назвал высылку Чехией двух дипломатов недружественным шагом, пообещав учесть действия Праги при формировании российской линии в отношении республики. 1,2K

Авто Где в России больше всего любят отечественные автомобили Заметнее всего цены выросли в Москве: российские автомобили в столице подорожали за год на 19% по сравнению с I кварталом их стоимость в апреле-мае выросла на 9,2% и теперь составляет 304 тыс. рублей — это самый высокий показатель по стране. 8

Общество ВОЗ изменила рекомендации по ношению масок Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) изменила рекомендации по ношению масок и перчаток, сообщил глава организации Тедрос Гебрейесу. 1,7K

Космос Запуск спутника «Глонасс-К» перенесли Запуск навигационного спутника нового поколения "Глонасс-К", который должен был состояться с космодрома Плесецк, был снова перенесен. 2

Здоровье Томский губернатор заявил о вине врачей во вспышках COVID в больницах Говоря о борьбе с эпидемией коронавируса в регионе, Жвачкин сообщил, что среди врачей «есть много героев, но есть и антигерои», чьи действия привели к заражению коллективов клиник. 128

Музыка Максим Фадеев представил новый проект своего лейбла Музыкальный продюсер и композитор Максим Фадеев представил публике свой новый проект - певицу под именем Mayrun и ее дебютную песню "Глубоко". 35

Общество Китайское издание восхитилось российской колбасой Пекин, 6 июня 2020, 10:47 — REGNUM Статью, в которой восторженно рассказывается о колбасе из России и причинах, сделавших её популярной в Китае, опубликовало 6 июня китайское издание Sina. 79

Общество Воробьев рассказал, когда в Подмосковье заработают торговые центры Торговые центры на территории Московской области будут открыты только после снижения коэффициента распространения коронавирусной инфекции в регионе, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. 147

Политика Ростуризм перешел в прямое подчинение правительству Президент России Владимир Путин подписал указ о передаче Федерального агентства по туризму от министерства экономического развития в прямое подчинение правительству, агентству передаются функции надзора за туроператорами, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. 72