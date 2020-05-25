Общество
РБКЗахарова сообщила о возвращении в Москву россиян с Фиджи
Вечером 24 мая российские туристы, застрявшие на островах Фиджи из-за пандемии коронавируса и последующей отмены международного авиасообщения, вернулись в Россию. Об этом сообщила официальный представитель МИДа Мария Захарова в Facebook.
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Двое суток в ручном режиме благодаря работе наших коллег в посольствах России в Австралии, Катаре и Италии группу из 18 человек вели рейсами до Рима, где их ждал вывозной российский борт с сотней россиян.
— Мария Захарова, российский дипломатRT на русском вчера в 19:38
с чего всё началось
"Двое суток в ручном режиме благодаря работе наших коллег в посольствах России в Австралии, Катаре и Италии группу из 18 человек вели рейсами до Рима, где их ждал вывозной российский борт с сотней россиян Три часа назад они прилетели в Москву", - сообщила она на своей странице в Facebook.ТАССвчера в 18:14
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Правительство выделило 100 млрд рублей на помощь регионам
Правительство выделило 100 млрд руб. на поддержку регионов, сообщается на сайте Белого дома.
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Въезжающих без цели в Крым поместят в платные обсерваторы
Всего в Республике Крым зарегистрировано 340 случаев COVID-19, девять человек скончались. Общее число заболевших в РФ достигло 344481.
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Общество
В России могут снизить возраст начисления надбавки к пенсии
«Законопроектом предлагается внести изменения в указанный Федеральный закон, согласно которым право на установление повышения в размере 100% фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости, предоставляется лицам, достигшим возраста 75 лет»,— цитирует «РИА Новости» пояснительную записку к законопроекту.
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Первый спутник "Бион-М" совершил полет в апреле-мае 2013 года с мышами, песчанками, гекконами, улитками, ракообразными, рыбами и различными микроорганизмами.
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В Астраханской области опрокинулась пассажирская «Газель»
ЧП случилось на автодороге в поселке Белый Ильмень - опрокинулась пассажирская "Газель", ехавшая из Астрахани в поселок Володарский.
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Сервис проверки электронного пропуска может рассылать рекламу
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В Башкирии разъяснили ситуацию с медсестрами, «запертыми в морге»
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Президент Путин подписал закон о дистанционном голосовании
Президент Владимир Путин подписал закон о дистанционном голосовании.
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Разработчики называют это своеобразным «рэп-баттлом».
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Газета.Ru вчера в 18:55