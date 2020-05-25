с чего всё началось

Двое суток в ручном режиме благодаря работе наших коллег в посольствах России в Австралии, Катаре и Италии группу из 18 человек вели рейсами до Рима, где их ждал вывозной российский борт с сотней россиян.

Вечером 24 мая российские туристы, застрявшие на островах Фиджи из-за пандемии коронавируса и последующей отмены международного авиасообщения, вернулись в Россию. Об этом сообщила официальный представитель МИДа Мария Захарова в Facebook.

Захарова сообщила о возвращении в Москву россиян с Фиджи

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Хоккей «Каролина» и «Тампа-Бэй» проголосовали против плей-офф с 24 клубами Только «Каролина Харрикейнз» и «Тампа-Бэй Лайтнинг» проголосовали против плана возобновления сезона в формате плей-офф с участием 24 команд во время голосования профсоюза игроков Национальной хоккейной лиги, информирует в «Твиттере» североамериканский журналист Ник Кипреос.

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Общество Сервис проверки электронного пропуска может рассылать рекламу Московский сервис для проверки электронных пропусков i.moscow/covid может передавать третьим лицам данные пользователей – в том числе для рассылки информационных материалов и рекламы. 293

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