Общество

РБКРБКЗахарова сообщила о возвращении в Москву россиян с Фиджи

Вечером 24 мая российские туристы, застрявшие на островах Фиджи из-за пандемии коронавируса и последующей отмены международного авиасообщения, вернулись в Россию. Об этом сообщила официальный представитель МИДа Мария Захарова в Facebook.
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Мария Захарова
Двое суток в ручном режиме благодаря работе наших коллег в посольствах России в Австралии, Катаре и Италии группу из 18 человек вели рейсами до Рима, где их ждал вывозной российский борт с сотней россиян.
— Мария Захарова, российский дипломатRT на русском вчера в 19:38
с чего всё началось
"Двое суток в ручном режиме благодаря работе наших коллег в посольствах России в Австралии, Катаре и Италии группу из 18 человек вели рейсами до Рима, где их ждал вывозной российский борт с сотней россиян Три часа назад они прилетели в Москву", - сообщила она на своей странице в Facebook
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