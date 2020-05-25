Коронавирус
РБКЗахарова сообщила о возвращении в Москву россиян с Фиджи
Группу из 18 человек вели в ручном режиме на протяжении двух суток специалисты из посольств России в Австралии, Катаре и Италии. В конце концов туристы прибыли в Рим, где их ждал борт с другими россиянами. «Три часа назад они прилетели в Москву», — написала Захарова.
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Двое суток в ручном режиме благодаря работе наших коллег в Посольствах России в Австралии, Катаре и Италии группу из 18 человек вели рейсами до Рима, где их ждал вывозной российский борт с сотней россиян.
— Мария Захарова, российский дипломатRT на русском 19:38
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