Политика

РЕН ТВРЕН ТВЗахарова сравнила переворот в Боливии с украинским Майданом

Александр Рюмин / ТАСС Политическая ситуация в Боливии, которая привела к отставке 10 ноября президента Эво Моралеса, напоминает Майдан 2004 года на Украине. Соответствующее заявление сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Facebook.
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Захарова: смена власти в Боливии схожа с майданом на Украине

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РБКвчера в 19:10
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Центробанк отозвал лицензию у Осколбанка, сообщает РИА "Новости". Лицензия на осуществление банковских операций отозвана с 29 ноября.
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