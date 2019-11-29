Политика

РЕН ТВРЕН ТВЗахарова сравнила переворот в Боливии с украинским Майданом

Александр Рюмин / ТАСС Политическая ситуация в Боливии, которая привела к отставке 10 ноября президента Эво Моралеса, напоминает Майдан 2004 года на Украине. Соответствующее заявление сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Facebook.
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