Александр Рюмин / ТАСС Политическая ситуация в Боливии, которая привела к отставке 10 ноября президента Эво Моралеса, напоминает Майдан 2004 года на Украине. Соответствующее заявление сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Facebook.

Захарова сравнила переворот в Боливии с украинским Майданом

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