Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сравнила политическую ситуацию в Боливии после отстранения 10 октября президента Эво Моралеса с украинским "майданом". Об этом она написала на своей странице в Facebook.

Захарова сравнила смену власти в Боливии с украинским «майданом»

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