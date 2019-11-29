Политика
ТАССЗахарова сравнила смену власти в Боливии с украинским «майданом»
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сравнила политическую ситуацию в Боливии после отстранения 10 октября президента Эво Моралеса с украинским "майданом". Об этом она написала на своей странице в Facebook.
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Авто
Началось производство обновленной Skoda Octavia
Общество
Минздрав: экспертиза «Фризиума» может завершиться к марту
В декабре будут сданы образцы, после этого в течение трех месяцев экспертиза завершится, передает РИА Новости.
Общество
Российские банки обнаружили новый вирус для хищения денег
Российские банки начали сталкиваться с новым видом мошенничества — трояном, который способен автоматически переводить средства через банковские мобильные приложения для операционной системы Android (так называемый автозалив).
Единоборства
Стали известны гонорары Емельяненко и Кокляева за бой
Федерация бокса России объявила гонорар за поединок между бойцом смешанного стиля (MMA) Александром Емельяненко и пауэрлифтером Михаилом Кокляевым.
Политика
Делегация Украины сорвала выступление России на форуме в ООН
Делегация Украины попыталась сорвать выступление российского представителя на форуме по вопросам меньшинств ООН, который проходит в Женеве, заявил РИА Новости депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек.
Наука
Цитокины стимулируют синаптическую активность головного мозга
Хотя существует несколько исследований, раскрывающих фармакологическое действие и функции IL-10 и TGF-β1 в регуляции возбудимости нейронов и синаптической активности при патологиях, об их роли в улучшении активности нейронной сети при нормальных условиях известно мало.
Общество
Венгрия отказалась от участия в Евровидении из-за геев, пишут СМИ
Венгрия решила не отправлять своего участника на Евровидение в следующем году из-за геев, сообщает новостной портал Index со ссылкой на источники в телевидении.
Происшествия
Найден новый способ мошенничества с банковскими картами
Преступники изобрели новый способ мошенничества с картами, который стал модификацией методов игроков в наперстки и "потерявших" кошелек.
Футбол
«Краснодар» обыграл «Базель» в Лиге Европы
"Краснодар" в матче 5-го тура группового раунда Лиги Европы принимал "Базель".
Общество
В России запретят расплачиваться биткоинами
Виртуальными деньгами можно расплатиться в некоторых российских интернет-магазинах, а фрилансеры нередко получают ими гонорары.
Общество
Киберэксперты назвали самую пугающую тенденцию года
Международная компания Group-IB, специализирующаяся на предотвращении кибератак, признала самой пугающей тенденцией 2019 года использование кибероружия в открытых военных операциях.
Армия и оружие
Командующий РВСН рассказал о невозможности перехватить ракеты «Ярс»
В середине ноября военнослужащие РВСН впервые применили для обработки ракетных комплексов «Ярс» новейшую спецтехнику химической защиты на учениях в Свердловской области, сообщило RT.
Хоккей
Гусев признан первой звездой матча «Монреаль» — «Нью-Джерси»
Политика
В Госдуме хотят ограничить долю иностранного капитала в клиниках
Доля иностранцев в уставном капитале российских медицинских организаций может быть снижена.
Общество
Мать девочки с пятном на всё лицо показала дочь после операции в РФ
Тёмное пятно осталось вокруг глаз и на щеках ребёнка. https: / / www.instagram.com / p / B5ZTCyphpVB / Как сообщало ИА REGNUM, Кэрол Феннер привезла дочь в Краснодар, чтобы девочке удалили с лица меланоцитарный невус.
Общество
Российский бизнес заявил об ухудшении условий по сравнению с 1990-ми
Младшее поколение склонно более пессимистично воспринимать сегодняшние условия для бизнеса и, наоборот, несколько идеализировать прошлое: 55% ответили, что вести бизнес стало тяжелее по сравнению с 1990-ми, и лишь 38% заявили, что легче.
Политика
Турецкая газета назвала Россию стихийным бедствием для Запада
Россия, Турция и Китай являются «стихийным бедствием», угрожающим Западу во главе с США, заявила турецкая газета Sabah.
Культура
Соседов: у Ротару есть серьёзные покровители в российской власти
Футбол
Мальме — Динамо (Киев) 4:3
Футболисты шведского «Мальме» в домашнем матче пятого тура группового этапа Лиги Европы переиграли киевское «Динамо».
Здоровье
В России умер ребенок из-за увольнения уникального врача
Происшествия
Пострадавшие в ДТП в Доминикане россияне через неделю вылетят домой
Пострадавшие в крупном ДТП в Доминикане россияне, кроме двух самых тяжелых, вернутся на родину через неделю, сообщил в эфире телеканала "Россия 24" руководитель отделения посольства России в Венесуэле Михаил Евдокимов.
Происшествия
В Ираке число погибших за сутки протестующих выросло до 40
Экономика
Чечня лидирует по освоению бюджета на нацпроекты
Более чем наполовину выделенные на нацпроекты деньги потратили 52 региона, в том числе Санкт-Петербург (63,4%).
Общество
Чиновники Иркутской области наживались за счет пострадавших от паводка
Общество
В «Роскосмосе» объяснили разницу в зарплате Рогозина и главы NASA
Разница в зарплате главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина и директора NASA Джеймса Брайденстайна объясняется тем, что российская госкорпорация занимается не только гражданской тематикой, но и боевой ракетной техникой.
Шоу-бизнес
Аврил Лавин рассталась с бойфрендом-миллиардером
Инсайдеры сообщили, что Лавин и Сарофим решили отдохнуть друг от друга. Они расстались тихо и без скандалов.
Политика
Медведчук заявил о риске прекращения транзита газа через Украину
Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что Украина потеряла время, когда можно было заключить транзитный контракт с Россией на поставку газа.
Экономика
Миллиардеры из списка Forbes предложили Минфину проекты на 70 трлн
Минфин выяснил, что миллиардеры из российского списка Forbes готовы инвестировать 70 трлн рублей, если будет введен предусмотренные будущим законом механизм стабилизации условий.
Общество
NASA приобретет два места на кораблях «Союз» для полетов на МКС
Гаджеты