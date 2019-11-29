Политика

ТАССТАССЗахарова сравнила смену власти в Боливии с украинским «майданом»

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сравнила политическую ситуацию в Боливии после отстранения 10 октября президента Эво Моралеса с украинским "майданом". Об этом она написала на своей странице в Facebook.
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Захарова: смена власти в Боливии схожа с майданом на Украине

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