Общество

Газета.RuГазета.RuЗахарова станцевала твист на корпоративе МИДа

Официальный представитель МИД России Мария Захарова разместила на своей странице в Instagram видео, на котором она танцует на корпоративе. На кадрах видно, как она танцует твист вместе со своим заместителем.
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Мария Захарова станцевала на корпоративе в МИД

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Захарова опубликовала в Instagram видео своего танца на корпоративе в МИД

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Рок-н-МИД. Захарова в мини сплясала на корпоративе. Видео

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На новогоднем корпоративе в МИД станцевала Мария Захарова

Цензуры.Нет02:29

Захарова станцевала твист на корпоративе МИДа

Газета.Ru05:25
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Происшествия

Мужчина с ножом ворвался в храм в Москве

В храм Сергия Радонежского в центре Москвы пришел вооруженный ножом мужчина, сообщил источник РБК в ГУ МВД по Москве, об этом же сообщает РЕН ТВ.
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На Украине призвали вернуть Крым с помощью народного восстания

Бывший министр транспорта и связи Украины Евгений Червоненко призвал вернуть Крым, спровоцировав там появление народного движения, выступающего за объединение.
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МВД предложило сажать на два года за пропаганду наркотиков в интернете

МВД разработало законопроект об уголовном наказании за пропаганду наркотиков в интернете.
РБК 06:38
Происшествия

В Алматы разбился пассажирский самолет

В Алматы разбился пассажирский самолет Самолет Fokker-100 казахстанской авиакомпании Bek Air, выполнявший регулярный рейс по маршруту Алматы—Нур-Султан, потерпел катастрофу при взлете.
Коммерсантъ 09:00
Происшествия

Обвинивший росгвардейцев в подкинутых наркотиках житель Омска погиб

РБК 06:44
Армия и оружие

Минобороны опровергло сообщения о драке военных России и США в Сирии

В Минобороны России заявили, что информация о драке между российскими и американскими военными в Сирии, опубликованная Сирийским центром мониторинга за соблюдением прав человека, не соответствует действительности.
РБК 08:51
Политика

Украина впервые взыскала штраф за полет над Крымом

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Ирина Шейк удивила поклонников огромными ступнями

Девушка сидит на столике в стильных белых джинсах и куртке, но все внимание привлекают ступни звезды.
Wday.ru 08:39
Армия и оружие

На Западе оценили форсаж российского Ту-22М3

Редактор портала The Aviationist Давид Ченчиотти (David Cenciotti) изучил видео взлета бомбардировщика Ту-22М3 и оценил процесс запуска двигателя НК-25.
Lenta.ru 09:03
Экономика

Минтруд сообщил о росте пенсий по старости в 2019 году

Среднегодовой размер страховой пенсии по старости неработающих пенсионеров за 2019 год вырос на 1,1 тыс. рублей.
Известия 05:13
Общество

В DNS заявили о планах построить город на Дальнем Востоке

DP.RU 08:23
Шоу-бизнес

Пелагея о расставании с Телегиным: «Наша история закончилась»

Певица заявила, что нисколько не жалеет о трёх годах семейной жизни с Иваном Телегиным, но их история закончена.
Суть событий вчера в 06:43
Гаджеты

В следующем квартале графическая память DRAM подорожает

Аналитики DRAMeXchange прогнозируют рост контрактных цен на графическую память DRAM в первом квартале 2020 года.
iXBT.com 05:28
Армия и оружие

В Индии сняли с вооружения истребители МиГ-27

МиГ-27 поступил на вооружение индийских ВВС в 1981 году и стал основным истребителем-бомбардировщиком.
ГЛАС.RU 05:21
Политика

Россия и Украина обнулят взаимные претензии по газу 1 января

Россия и Украина договорились о взаимном отказе от претензий с 1 января 2020 года в ходе переговоров по газу.
RT на русском 08:38
Экономика

Forbes составил рейтинг самых успешных российских миллиардеров 2010-х

Forbes опубликовал список самых успешных российских миллиардеров 2010-х годов.
Коммерсантъ 02:27
Экономика

Правительство обсуждает выкуп доли ЦБ в Сбербанке

Правительство обсуждает вопрос выкупа доли Сбербанка у ЦБ.
RT на русском вчера в 10:57
Фигурное катание

Туктамышева оценила свою короткую программу на чемпионате России

Фигуристка Елизавета Туктамышева представила свою короткую программу на чемпионате России в Красноярске.
Metaratings 09:01
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Умерла художественный руководитель «Современника» Галина Волчек

В Москве на 87-м году жизни умерла народная артистка СССР, художественный руководитель театра «Современник» Галина Волчек, говорится в сообщении театра.
Ведомости вчера в 12:09
Общество

Британский посол описал Россию тремя словами

Отвечая на просьбу описать Россию тремя словами, посол сказал, что та — «увлекательная, энергичная и — последнее вас удивит — теплая».
РБК 08:47
Происшествия

Место покушения на главу района под Воронежем сняли на видео

Вести.Ru вчера в 04:54
Армия и оружие

Советский Т-62 выдержал попадание противотанковой ракеты

Танк Т-62 советского производства, который по-прежнему состоит на вооружении правительственных сил Сирии, выдержал попадание противотанковой ракеты, выпущенной террористами.
Lenta.ru вчера в 05:06
Общество

Технический сбой произошел в работе сервисов Альфа-банка

Технический сбой произошел в работе некоторых сервисов Альфа-банка.
ТАСС 08:51
Армия и оружие

Гиперзвуковой комплекс «Авангард» заступил на боевое дежурство

РИА Новости 05:51
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Глава РУСАДА предрек ужесточение санкций в отношении России

Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус предрек ужесточение санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении России.
Lenta.ru 06:25
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Путин подарил школьнице из Обнинска щенка золотистого ретривера

Президент России Владимир Путин подарил 12-летней жительнице Обнинска Екатерине Папановой щенка золотистого ретривера, сообщает правительство Калужской области.
RT на русском 07:22
Политика

Захарова заявила, что РФ ответит на санкции США по «Северному потоку»

Официальный представитель МИФ РФ Мария Захарова заявила, что Россия ответит на санкции США против проекта газопровода "Северный поток - 2".
РЕН ТВ вчера в 09:06
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С младшей из сестер Хачатурян сняли электронный браслет

С ноги Марии Хачатурян, обвиняемой в убийстве своего 57-летнего отца, Федеральная служба исполнения наказаний сняла электронный браслет.
Вести.Ru 06:24
Политика

В России ответили на заявление США о запуске поездов в Крым

Ранее посольство Соединённых Штатов на Украине назвало запуск поездов по Крымскому мосту шагом со стороны России, который «демонстрирует вопиющее неуважение к суверенитету и территориальной целостности Украины».
RT на русском 06:53
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Федор Емельяненко: Для меня брат «мертв», но я молюсь, чтобы он «ожил»

Титулованный боец смешанных единоборств Федор Емельяненко сделал несколько жестких заявлений в отношении своего младшего брата Александра Емельяненко.
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Российский дипломат
Российский политик, дипломат. Директор Департамента информации и печати Министерства иностранных дел РФ, официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации с 10 августа 2015 года. Чрезвычайный и Полномочный Посланник 1 класса.
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