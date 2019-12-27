Общество
Газета.RuЗахарова станцевала твист на корпоративе МИДа
Официальный представитель МИД России Мария Захарова разместила на своей странице в Instagram видео, на котором она танцует на корпоративе. На кадрах видно, как она танцует твист вместе со своим заместителем.
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Минобороны опровергло сообщения о драке военных России и США в Сирии
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В Москве на 87-м году жизни умерла народная артистка СССР, художественный руководитель театра «Современник» Галина Волчек, говорится в сообщении театра.
Общество
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Отвечая на просьбу описать Россию тремя словами, посол сказал, что та — «увлекательная, энергичная и — последнее вас удивит — теплая».
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Место покушения на главу района под Воронежем сняли на видео
Армия и оружие
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Технический сбой произошел в работе сервисов Альфа-банка
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Захарова заявила, что РФ ответит на санкции США по «Северному потоку»
Официальный представитель МИФ РФ Мария Захарова заявила, что Россия ответит на санкции США против проекта газопровода "Северный поток - 2".
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С младшей из сестер Хачатурян сняли электронный браслет
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Политика
В России ответили на заявление США о запуске поездов в Крым
Ранее посольство Соединённых Штатов на Украине назвало запуск поездов по Крымскому мосту шагом со стороны России, который «демонстрирует вопиющее неуважение к суверенитету и территориальной целостности Украины».
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Федор Емельяненко: Для меня брат «мертв», но я молюсь, чтобы он «ожил»
Титулованный боец смешанных единоборств Федор Емельяненко сделал несколько жестких заявлений в отношении своего младшего брата Александра Емельяненко.